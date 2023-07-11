Newsweek: Зеленский может потерять Харьков и Одессу без помощи НАТО

Фото: iStock/sandsun
Россия может лишить Украину Одессы и Харькова из-за провального контрнаступления ВСУ, если в дело не вмешается НАТО. Так считают обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.
«Так как насчет ввода войск НАТО на Украину? Эскалация — это, возможно, единственный способ для Зеленского удержать Харьков и Одессу», — считают обозреватели.
Они также отметили, что украинское контрнаступление оказалось провальным, и сейчас уже ни один аналитик не верит в его успешный исход. Однако введение войск НАТО на территорию бывшей советской республики могут привести к третьей мировой войне, говорится в статье.
Читайте также:
WSJ: ВСУ не могут пробить российскую оборону при контрнаступлении
Депутат Белик: Помощь НАТО Киеву лишь затягивает конфликт
Военный эксперт Кнутов объяснил, почему США испугались «Посейдона»
Элина Позднякова