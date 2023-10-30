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Киевские власти заставляют военнослужащих идти на штурм города Горловка, при том, что у ВСУ нет ни людей, ни оружия, об этом сообщил высокопоставленный военный, его цитирует журнал Time.
«У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?», - передал американскому изданию военный свой разговор с властями Украины.
При этом, издание также приводило слова одного из приближенных украинского лидера Владимира Зеленского. Он заявил, что украинские военные отказывают идти в наступление даже по прямому приказу из офиса Зеленского. К тому же, командир 2-го штурмового батальона Дмитрий Кухарчук заявил, что Украина с треском проигрывает в конфликте из-за неадекватного восприятия властями потенциала Вооруженных сил РФ.
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Евгения Парфентьева