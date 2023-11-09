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«Ничего не могут сделать»: В Киеве забили тревогу из-за тяжелого положения ВСУ на фронте

Экс-советник Кучмы Соскин: ВС России скоро прорвет фронт в зоне спецоперации
09 ноября 2023, 22:38
Фото: istock / Tomas Ragina

Фото: istock / Tomas Ragina

Вооруженные силы Украины не могут оказать сопротивление войскам России, который в ближайшее время прорвут фронт в зоне спецоперации. Таоке заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«(Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр. — прим. ред.) Сырский ничего не может сделать. Видно, он уже выгорел. Мы приближаемся к тому, что фронт будет пробит», — заявил Соскин.
По мнению эксперта, армия Украины за время военных действий потеряла как минимум 200 тысяч человек, так как командование кидает солдат в пекло без необходимого для боевых действий оружия или техники, отметил Соскин.


Кроме того, 6 ноября Министерство обороны РФ сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

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Украинская ракета сбита у побережья Крыма
Минобороны: ПВО сбила ракету ВСУ у побережья Крыма
09 ноября 2023, 18:38

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Украинская ракета сбита российскими системами противовоздушной обороны у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.
«9 ноября около 17.40 мск пресечена попытка ракетной атаки киевского режима с применением противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что украинская ракета была сбита над акваторией Черного моря у побережья Крыма дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что над морем в Севастополе военные сбили воздушную цель. По его словам, воздушная обстановка находится под контролем. Все оперативные службы региона находятся наготове.

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#минобороны рф
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Герой РФ Липовой: Попытки ВСУ начать наступление зимой обернутся провалом
09 ноября 2023, 18:19

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что в случае, если ВСУ предпримут попытки зимнего наступления, то оно окажется провальным.
«Заявления Зеленского призваны только удерживать фокус внимания Запада на Украине в надежде получить очередной транш. Если ВСУ предпримут новую попытку начать крупномасштабное, заведомо провальное зимнее наступление, то закончится оно только потерей техники, личного состава и имиджа, как минувшим летом», — пояснил в беседе с NEWS.ru Липовой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что наступление украинской армии будет продолжаться. Кром того, он подписал закон о продлении военного положения и мобилизации в стране до 14 февраля 2024 года, соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

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При ракетном ударе по Запорожью ликвидированы высокопоставленные военные ВСУ
WP: высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе в Запорожье
09 ноября 2023, 18:10

Фото: iStock/Michele Ursi

Несколько высокопоставленных украинских военных погибли при ракетном ударе во время проведения церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в Димитрове Запорожской области. Такие данные приводит Washington Post.
«Церемония превратилась в кровавую баню. В результате ракетного удара погибли по меньшей мере 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады», — говорится в материале.

При этом добавляется, что на торжественном мероприятии собралось порядка 100 военнослужащих Украины. Врачи, приехавшие на место после удара, рассказали, что никогда ранее не видели ничего подобного.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что при российском ракетном ударе по боевикам-артиллеристам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Димитрове Запорожской области было ликвидировано около 50 военный Украины.

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#владимир рогов
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Над морем в Севастополе сбита воздушная цель
Развожаев: Над морем в Севастополе сбита воздушная цель
09 ноября 2023, 17:52

Фото: iStock/Dovapi

Над морем в Севастополе военные сбили воздушную цель. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Буквально 10 минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в настоящее время воздушная обстановка находится под контролем. Все оперативные службы региона находятся наготове. Другие подробности не приводятся. Развожаев в очередной раз призвал россиян доверять только проверенным источниками информации.

7 ноября ПВО успешно сорвала попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов  на территорию России. По информации Минобороны, дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили девять, а также перехватили восемь БПЛА, принадлежащих категории самолетов.

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#военные
#севастополь
#пво
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Российские снайперы получили высокоточные винтовки Raptor для работы в зоне СВО
09 ноября 2023, 17:34

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Российские снайперы получили новейшие высокоточные винтовки Raptor для работы в зоне проведения спецоперации. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор компании-производителя оружия BespokeGun Ярослав Табольский.
Он сообщил, что снайперы с новым оружием в ближайшее время отправятся в зону СВО. 

По словам Табольского, каждая винтовка разработана под требования конкретного стрелка, что позволяет обеспечить высокую точность выстрела. 

Высокоточная тактическая винтовка BespokeGun Raptor Tactical .338 LM уже используется снайперами в зоне проведения спецоперации. Она способна поражать цель на расстоянии до 1850 метров. Также, благодаря инновационной разработке, опытный снайпер может осуществить два выстрела в одну и ту же точку. 

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#оружие
#сво
#военные
#вс рф
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В Госдуме заявили, что на Украине назревает военный переворот
Депутат Шеремет: Зеленский осознаёт, что в стране назревает военный переворот
09 ноября 2023, 17:19

Фото: iStock/JARAMA

На Украине назревает военный переворот. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в интервью РИА Новости.
Зеленский и его команда прекрасно понимают, что в стране готовится военный переворот. Об этом говорит кадровая перестановка в силовых структурах, частые скандалы и убийства, подчеркнул Шеремет.

По словам депутата, в рядах ВСУ появилось достаточно много военнослужащих, которые недовольны политикой Зеленского. Такая же ситуация наблюдается и среди мирного населения. 

Отмечается, что военные, видя реальную ситуацию на фронте, понимают, что вынуждены погибать из-за интересов США и жажды наживы Зеленского. При этом сам президент прячется, прикрываясь женщинами и детьми.

Всё это приведёт к тому, что неравнодушные к своей стране граждане, уставшие от политики Зеленского, устроят на Украине военный переворот.

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#украина
#конфликт
#владимир зеленский
#сша
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Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
09 ноября 2023, 16:57

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации в стране до 14 февраля 2024 года, соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.
Напомним, военное положения на Украине было введено 24 февраля 2024 года. На следующий день Зеленский объявил о всеобщей мобилизации. 

Ранее стало известно, что на Украине готовится третья волна масштабной мобилизации. В распоряжении хакерской группировки «Берегини», на которые ссылается Mash, оказались документы, подтверждающие то, что военные администрации (ОВА) Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Одесской, Запорожской и Николаевской областей Украины уже потребовали от государственных и коммерческих предприятий списки подлежащих призыву людей.

При этом, американское издание The New York Times заявило, что Украина стремится привлечь в ряды Вооруженных сил всё больше женщин, что говорит об огромных потерях среди личного состава. Журналисты считают, что привлечение женщин к службе в ВСУ с одной стороны является шагом на пути к равноправию, а с другой - говорит о колоссальных потерях в рядах личного состава армии.

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#украина
#владимир зеленский
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#сво
#военные
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«Плохо кончится»: В США предрекли судьбу Зеленского
Риттер: Зеленский погибнет от рук собственных генералов
09 ноября 2023, 16:34

Фото: РИА Новости/Стрингер

Совсем скоро украинские генералы сами уничтожат лидера их страны Владимира Зеленского, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«Мы находимся на таком этапе, когда в какой-то момент времени группа генералов восстанет и все закончится плохо. Вспомните Николае Чаушеску, что случилось с ним в Румынии. Они собираются устроить инсценировку суда, скажут, что признают его виновным во всех преступлениях, а затем расстреляют его. Бац — и его нет. Возможно, суда даже не будет», - прокомментировал ситуацию Риттер.

По его словам, ситуация между высшим военным командованием и президентом на Украине становится всё более напряженной с каждым днём. Лучше всего об этом говорит инцидент с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, помощника которого убили и заместителя убрали с должности.

Риттер также напомнил, что Украина - это страна, в которой Зеленский может просто выйти из машины и получить несколько выстрелов в голову. Разведчик посоветовал ему как можно быстрее бежать из страны.

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#украина
#всу
#владимир сво
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Медведев назвал число россиян, которые заключили контракт с Минобороны РФ
Медведев: в текущем году в ВС РФ по контракту принято около 410 тыс человек
09 ноября 2023, 15:53

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Около 410 тысяч человек заключили контракт с Минобороны РФ с начала текущего года. Такие данные привел зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках посещения полигона Алабино.
«В настоящий момент в общей сложности с 1 января текущего года на контракт приняты около 410 тысяч человек. Эта работа по привлечению военнослужащих на контракт будет продолжена и в следующем году», - сказал Медведев.

По его словам, работа в данном направлении идет неплохо. При этом число желающих служить по контракту только растет. В то же время, Украина вынуждена посылать на линию соприкосновения «черти кого», заключил Медведев.

В октябре зампредседателя Совбеза сообщал, что с начала текущего года в объединенную группировку российских войск приняли 357 тысяч человек.

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