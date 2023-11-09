«Ничего не могут сделать»: В Киеве забили тревогу из-за тяжелого положения ВСУ на фронте

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Вооруженные силы Украины не могут оказать сопротивление войскам России, который в ближайшее время прорвут фронт в зоне спецоперации. Таоке заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«(Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр. — прим. ред.) Сырский ничего не может сделать. Видно, он уже выгорел. Мы приближаемся к тому, что фронт будет пробит», — заявил Соскин.По мнению эксперта, армия Украины за время военных действий потеряла как минимум 200 тысяч человек, так как командование кидает солдат в пекло без необходимого для боевых действий оружия или техники, отметил Соскин.
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Алина Юрчак