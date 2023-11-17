«Ничего нет»: В США заявили, что у Украины закончились и люди, и оружие

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Вооруженные силы Украины остро нуждаются как в боеприпасах, так и в военных, об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.
«Военнослужащие и боеприпасы критически необходимы. У Украины нет ни того, ни другого», - прокомментировали ситуацию в издании.
Ранее издание The Financial Times опубликовало статью, в которой также указало на колоссальный кризис в рядах украинской армии. В FT также отметили, что на фоне разгоревшегося палестино-израильского конфликта, тема Украины ощутимо сильно стала забываться и уходить на второй план. К тому же, малого кого уже волнует вопрос об итогах украинского конфликта, западные элиты стали чаще задать себе вопрос - «Когда?».
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