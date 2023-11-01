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Niezależny Dziennik Polityczny: Выяснилось, где пропадает гумпомощь для Украины

01 ноября 2023, 03:04
Фото: iStock/MarianVejcik

Фото: iStock/MarianVejcik

В украинском Львове массово пропадает гуманитарная помощь, поставляемая западными странами для Украины, всплывающая затем на местном рынке и в маленьких магазинах. Об этом написало польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.

Чаще всего пропадают, как отмечают журналисты, одежда, предметы гигиены и продукты. При этом суммы могут быть по-настоящему большими. Так, например, летом нынешнего года во Львове пропал товар из США на сумму в один миллион долларов.

Также издание констатирует тот факт, что на Украине воруют буквально все — от чиновников и командиров ВСУ до волонтеров и рядовых украинских военных. Из-за этого поставки западных «союзников» не попадают туда, где они действительно нужны.

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#гуманитарная помощь
#львов
#украина
#польша
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Советник главы ДНР Гагин рассказал, почему ВСУ бьют по мирным жителям
Гагин: ВСУ не могут добиться успеха на фронте, поэтому бьют по мирным жителям
01 ноября 2023, 02:44

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не могут добиться успехов на фронте, поэтому массово бьют по мирным жителям и инфраструктуре новых российских регионов. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.
«На мой взгляд, это абсолютно бесчеловечно, это очередной акт геноцида от Владимира Зеленского», — отметил Гагин. 
По словам Гагина, украинские военные намеренно обстреливают те районы, куда прибывают спасатели и врачи, чтобы оказать помощь раненым и пострадавшим от прежних обстрелов.

31 октября украинская армия несколько раз подряд обстреляла Донецк, выпустив около десяти кассетных снарядов. В результате погибли двое человек, в том числе сотрудник МЧС, который тушил пожар и попал под повторный обстрел. При обстреле в Донецке получили ранения журналист «Известий» Евгений Быковский и фотокорреспондент ТАСС Дмитрий Ягодкин. Позднее о ранении своего оператора заявил также телеканал «Звезда».

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В ВСУ назвали причину провала контрнаступления
Журналист CNN: ВСУ назвали нехватку снарядов причиной провала контрнаступления
01 ноября 2023, 01:36

В ВСУ заявили, что контрнаступление украинской армии провалилось из-за нехватки боеприпасов. Об этом в соцсети X написал корреспондент CNN Нил Хауэр, посетивший зону боевых действий.
«Спросите любого украинского военнослужащего (как я это неоднократно делал во время визитов на передовую в Донбасс и в Запорожье в течение последних полутора лет), и он скажет вам, что боеприпасы — это самая большая проблема», — утверждает Хауэр.

По словам журналистам, Украина получила большое количество артиллерийских снарядов, но для выполнения задач контрнаступления их не хватило. Он добавил, что восполнить запасы ВСУ не смогут ещё минимум год.

Напоминаем, что 4 июня ВСУ начали контрнаступление на Артёмовском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Украинская армия бросила в бой бригады, прошедшие подготовку НАТО и вооружённые западной техникой. По словам президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились. Российские военные остановили ВСУ, отбросив на исходные позиции.

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#армия
#украина
#боеприпасы
#донбасс
#нато
#всу
#запорожье
#контрнаступление
#сво
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В результате атаки ВСУ в Донецке прогремели взрывы и разгорелся крупный пожар
31 октября 2023, 21:42

Фото: iStock/Distortion Media

После обстрела Вооруженных сил Украины в Донецке разгорелся крупный пожар, об этом сообщает «РИА Новости».
«Взрывы и пожар. Взрывы были хорошие — даже стекла у нас на первом этаже вылетели», - прокомментировала ситуацию очевидица событий.

По предварительной информации, украинский снаряд попал по цистерне с горюче-смазочными материалами (ГСМ). 

Напомним, ранее стало известно, что под украинский обстрел в Донецке попала съёмочная группа газеты «Известия». Журналисты работали прямо на месте обстрела. В результате, трое корреспондентов были госпитализированы в больницу, однако, в каком состоянии они находятся и какие травмы получили - не уточняется.

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#пожар
#снаряд
#взрывы
#обстрел
#днр
#всу
#сво
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В ГУР Украины практически назвали бесполезными турецкие дроны Bayraktar TB2
Офицер ГУР Валюх: Сложно найти ситуации для использования дронов Bayraktar TB2
31 октября 2023, 21:13

Фото: iStock/vadimrysev

В ГУР Украины практически признали бесполезность турецких дронов Bayraktar TB2, с таким заявление выступил офицер ГУР Владимир Валюх, его цитирует Defense News.
«Что касается TB2, я не хочу использовать слово «бесполезный», но сложно найти ситуации для их использования», - прокомментировал ситуацию Валюх.

Офицер подчеркнул, что Bayraktar TB2 активно использовали в начале конфликта, в 2022 году. Однако, за прошедшее время Вооруженные силы РФ возвели мощные укрепления, которые не позволяют турецким беспилотникам совершать продолжительные полёты, а тем более - наносить удары. 

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что за минувшие сутки средства противовоздушной обороны России сбили самолёт МиГ-29 в районе населённого пункта Приветное в Запорожской области и вертолёт Ми-8 в Веровке в Херсонской области.

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Маск осудил Зеленского, ослеплённого иллюзией победы над Россией
Бизнесмен Маск осудил намерение Зеленского одержать победу любой ценой
31 октября 2023, 18:52

Фото: iStock/3dmitry

Американский бизнесмен Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского задуматься о жизнях граждан. Об этом он написал в соцсети X, комментируя публикацию журнала Time, посвящённую украинскому президенту.
«Цветок юности не должен погибнуть напрасно», – написал Маск. 

В статье издания Time приводятся слова помощника Зеленского, который заявляет, что украинский президент настолько верит в победу над Россией, что не слушает ничьи советы, когда ему пытаются доказать его очевидный проигрыш. 

Маск призвал Зеленского подумать о жителях Украины, которых он лишает мирной жизни из-за своих иллюзий. 

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгерегор предупредил Зеленского о том, что Россия в скором времени освободит Одессу и Харьков. Подробнее читайте в материале «Радио 1»

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#спецоперация
#россия
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В США раскрыли условие для победы России над Украиной
Глава Пентагона Остин: РФ победит на Украине, если США перестанут помогать Киеву
31 октября 2023, 17:55

Фото: iStock/sb2010

Россия одержит победу над Украиной в том случае, если США перестанут финансировать Киев и поставлять вооружение для ВСУ. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в сенате.
Также он отметил, что битвы, происходящие в настоящее время, определят мировую безопасность в дальнейшем.

По словам Остина, от действий Вашингтона зависит мир, который унаследуют дети и внуки. 

Ранее издание Politico сообщало, что администрация американского президента обратилась к Конгрессу с просьбой продолжить финансирование Украины. Такая просьба обосновывается тем, что этот шаг приведёт к росту экономики самих США. 

В МИД Литвы отмечали, что деньги, выделенные США для Украины, на самом деле не дошли до страны, а были потрачены Вашингтоном внутри своего государства. 

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#спецоперация
#финансирование
#сша
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DB: Жители украинской Константиновки считают бойцов ВСУ врагами
31 октября 2023, 16:04

Фото: iStock/Michele Ursi

Многие жители города Константиновка считают бойцов Вооруженных сил Украины врагами, об этом изданию Daily Beast заявил врач из третьей штурмовой бригады ВСУ.
Константиновка расположена в Краматорском районе подконтрольной Киеву части Донецкой области.

По словам украинского врача, когда он находился в городе, то чувствовал от местных жителей негативный настрой. Большинство из местных видят в украинцах врагов.

«Слишком много людей здесь ждут россиян», - прокомментировал ситуацию украинский врач. 

Ранее Владимир Рогов рассказал, что ВСУ попытались пойти в атаку у села Работино, однако, потерпели поражение и потеряли по меньшей мере два танка. По словам общественника, ВСУ также потеряли две боевых машины пехоты, несколько внедорожников и две гаубицы.

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#сво
#украина
#врач
#жители
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ВС РФ поразили места производства беспилотников в Одесской области
31 октября 2023, 15:11

Фото: iStock/Yurchello108

Российские военные поразили места производства украинских беспилотников и безэкипажных катеров в Одесской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Отмечается, что производства располагаются недалеко от населённого пункта Малодолинское в Одесской области. 

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил о скором освобождении Одессы российскими военными. Также он отметил, что будет освобождён Харьков. Целью президента России Владимира Путина, по мнению американского полковника, является не борьба с Западом и НАТО, а прекращение притеснения русского населения.

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#всу
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#беспилотник
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Forbes: Украина потеряла на поле боя 20% танков Leopard 2
31 октября 2023, 15:07

Фото: istockphoto/dr_evil

Во время неудачной атаки на Купянском направлении ВСУ потеряли очередной танк — Strv 122, который является шведской модификацией машины Leopard 2A5. Таким образом, всего за неделю было потеряно шесть танков Leopard 2.
Как отмечает издание Forbes, с учетом шести таких танков, уничтоженных российскими военными ранее, ВСУ на текущий момент потеряли уже 12 этих мощных танков немецкого производства. Всего Украине была передана 71 бронированная машина. Иными словами, украинские военные лишились уже почти пятой части всех переданных им танков Leopard 2.

Далее в публикации сообщается, что Германия обязалась поставить киевским властям еще 14 танков Leopard 2A4, которые должны поступить в следующем году. Однако автор статьи отмечает, что российские военные уничтожают танки быстрее, чем союзники успевают восполнить их потери. Большинство машин было выведено из строя минами или беспилотниками, но последний Strv 122 был подбит с помощью противотанковой управляемой ракетой (ПТУР).

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#военные
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