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В украинском Львове массово пропадает гуманитарная помощь, поставляемая западными странами для Украины, всплывающая затем на местном рынке и в маленьких магазинах. Об этом написало польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.
Также издание констатирует тот факт, что на Украине воруют буквально все — от чиновников и командиров ВСУ до волонтеров и рядовых украинских военных. Из-за этого поставки западных «союзников» не попадают туда, где они действительно нужны.
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