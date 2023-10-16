«Никаких иллюзий»: Украинский полковник Лисюк сделал мрачное признание о ВСУ

Командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Дмитрий Лисюк заявил, что РФ подготовила мощную оборону и технически превосходит украинскую армию. Об этом пишет Guardian.
«Нам очень тяжело двигаться вперед. Там внушительная оборона», — цитирует издание слова военного.
Лисюк также отметил превосходство ВС РФ над украинскими силами. По его словам, российская сторона превосходит ВС Украины в численности, а также обладает более совершенными средствами РЭБ и разведывательным оборудованием.
Читайте также:
ВСУ обстреляли сёла в Белгородской области
На Украине провели акцию с требованием вернуть военных ВСУ из плена
В Херсонской области нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ
Диана Аванесян