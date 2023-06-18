«Никогда такого не видел». NYT раскрыла реакцию ВСУ на тактику Москвы

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«В подготовке к возможному контрнаступлению, российские вооруженные силы усовершенствовали свою дисциплину, улучшили координацию и наладили более эффективную воздушную поддержку, что может указывать на стратегические изменения в ходе конфликта», — утверждают авторы публикации.
Также он выразил свою озабоченность по поводу «высокой степени профессионализма и качества снаряжения» российской армии, в беседе с изданием.э
В статье также отмечается адаптивность российских войск к тактическим приемам, используемым Киевом. Например, журналисты пишут, что российская армия стала интенсивнее применять беспилотные летательные аппараты и тактику разведывательных ударов для обнаружения украинских оборонительных сооружений.
Ранее сообщалось, что в ходе наступления на Пятихатки в Васильевском районе Запорожской области у украинских военных закончилась техника.