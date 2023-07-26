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Американские поставки кассетных боеприпасов Киеву превратятся в ночные кошмары украинцев, которые будут преследовать их долги годы, заявил Синь Пин на китайском телеканале CGTN.
«Кассетные бомбы возможно станут не последним дьяволом из ящика Пандоры. Постоянные поставки оружия со стороны Вашингтона неизбежно приведут к эскалации конфликта и еще больше отдалят Украину от надежды на мир», - прокомментировал ситуацию Пин.
Обозреватель напомнил, что кассетные боеприпасы – крайне опасное оружие, несущее угрозу для жизней мирного населения. Их применение станет «ночным кошмаром» для солдат Вооруженных сил Украины.
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Евгения Парфентьева