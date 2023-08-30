Ночью произошла массовая атака беспилотников на территорию Центральной России

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В атаке участвовали минимум 22 БПЛА.
Shot пишет о том, что сегодня территорию России массово атаковали беспилотники.
Псковский аэродром был атакован украинскими БПЛА (предварительно, зафиксировано 10-12 дронов). Прогремели взрывы, атаку отбивали ПВО и из стрелкового оружия. Все авиарейсы отменили до четверга.
Загорелся резервуар с топливом. Пожар потушили спустя несколько часов на площади 300 квадратных метров. Загорелся резервуар с топливом. Повреждено четыре Ил-76.
Силы ПВО сбили 4 украинских беспилотника над Брянской областью. Повреждены крыша и выбиты стёкла зданий.
Ещё 2 дрона-камикадзе уничтожили над Орловской и 2— над Рязанской областями.
Беспилотник, который направлялся к столице, был перехвачен и рухнул в Рузском районе Московской области.
2 БПЛА самолётного типа уничтожены над Калужской областью. При взрыве одного выбило стёкла в жилом доме, а другой попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов.
Также ночью в акватории Чёрного моря уничтожено 4 ре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих ВСУ специальных операций общей численностью до 50 человек.
Ранее турецкие СМИ писали, что БПЛА по аэропорту в Пскове были запущены из Латвии или Эстонии.
МЧС: В Пскове загорелись два военно-транспортных самолёта Ил-76
«Яндекс.Расписание»: В аэропортах Москвы отменили или задержали 41 рейс
Собянин: В Рузском районе сбили БПЛА, направляющийся к Москве
Псковский аэродром был атакован украинскими БПЛА (предварительно, зафиксировано 10-12 дронов). Прогремели взрывы, атаку отбивали ПВО и из стрелкового оружия. Все авиарейсы отменили до четверга.
Силы ПВО сбили 4 украинских беспилотника над Брянской областью. Повреждены крыша и выбиты стёкла зданий.
Ещё 2 дрона-камикадзе уничтожили над Орловской и 2— над Рязанской областями.
Беспилотник, который направлялся к столице, был перехвачен и рухнул в Рузском районе Московской области.
2 БПЛА самолётного типа уничтожены над Калужской областью. При взрыве одного выбило стёкла в жилом доме, а другой попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов.
Также ночью в акватории Чёрного моря уничтожено 4 ре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих ВСУ специальных операций общей численностью до 50 человек.
Ранее турецкие СМИ писали, что БПЛА по аэропорту в Пскове были запущены из Латвии или Эстонии.
«Отметим, что Псков расположен недалеко от Эстонии. И если окажется, что дроны запускались с территории страны-члена НАТО, то это развяжет России руки и позволит действовать совершенно в новом ключе, в том числе и на Украине».Читайте также:
МЧС: В Пскове загорелись два военно-транспортных самолёта Ил-76
«Яндекс.Расписание»: В аэропортах Москвы отменили или задержали 41 рейс
Собянин: В Рузском районе сбили БПЛА, направляющийся к Москве
Мария Фирсова