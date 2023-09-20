Норвегия передаст Украине десятки гусеничных транспортеров

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Норвегия предоставит Украине около 50 гусеничных транспортеров в рамках военной помощи, было объявлено на официальном сайте правительства Норвегии.
В официальном сообщении указывается, что гусеничные транспортеры, предоставляемые Норвегией, имеют название NM199 в национальной версии и M548 на международном уровне. Эти машины обладают способностью передвигаться по местности, на которой колесная техника оказывается беспомощной.
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