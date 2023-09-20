Норвегия передаст Украине десятки гусеничных транспортеров

Подразделения десантников из Ивановской дивизии заняли позиции на северной окраине населенного пункта Клещеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и контролируют доступ к железной дороге, сообщил начальник разведки дивизии с позывным Феникс в беседе с агентством РИА Новости.