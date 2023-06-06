Новая Каховка затоплена

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После разрушения Каховской ГЭС Новую Каховку полностью затопило
Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что Новую Каховку затопило, сообщает «РИА Новости».
Напомним, в пресс-службе администрации Новокаховского городского округа объявили о введении местного режима чрезвычайной ситуации.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пострадавшая от ударов Каховская ГЭС полностью погрузилась под воду.
Напомним, в пресс-службе администрации Новокаховского городского округа объявили о введении местного режима чрезвычайной ситуации.
Евгения Парфентьева