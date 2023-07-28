Новая волна контрнаступления ВСУ была приказом Запада Зеленскому

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Запад отдал Владимиру Зеленскому приказ о начале новой волны контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Началась опять попытка прорыва украинских войск на фронте. Это делается не самостоятельно Зеленским, он получил жесточайший приказ в ультимативных формах от США, Великобритании и Германии», - прокомментировал ситуацию Соскин.
По мнению эксперта, эскалация вооруженного конфликта с Россией нужна Западу для того, чтобы отвлечь внимание граждан Европы и США от внутренних проблем, таких, как импичмент, который грозит американскому лидеру в связи с коррупционным скандалом.
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