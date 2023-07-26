Новая волна контрнаступления ВСУ началась в Запорожской области

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«Запорожский фронт - началась вторая волна «контрнаступа» ВСУ. Враг бросил максимальные силы на прорыв нашей обороны на ореховском направлении», - прокомментировал ситуацию Рогов.По его словам, ранним утром 26 июля украинские войска двинулись штурмовать российские оборонительные линии, предварительно нанеся артиллеристские и авиационные удары.
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