Новая волна контрнаступления ВСУ началась в Запорожской области

Специалисты из Московской области продолжают восстанавливать детский сад № 161 в поселке Каменске Мариуполя, почти полностью разрушенный в ходе боевых действий.

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть маленьким жителям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

На объекте уже завершили кровельные работы, заменили окна, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«На завершающем этапе работы в местах общего пользования, производится шпатлевка стен и перегородок. Электромонтажные работы выполнены на половину, осуществляется монтаж», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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