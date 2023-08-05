Новый дрон-камикадзе «Гастелло» начали производить в России

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В России началось производство нового беспилотника-камикадзе «Гастелло». Его разработка велась с учетом замечаний и пожеланий операторов БПЛА, участвующих в специальной военной операции.
В настоящее время проектная мощность нового производства составляет пять тысяч единиц в месяц, рассказал собеседник агентства. Коптеры, которые собирают на новой конвейерной линии, на 30% состоят из деталей российского производства. В частности, это карбоновые рамы и корпуса. В ближайшее время количество отечественных комплектующих в беспилотнике «Гастелло» будет доведено до 95%, сообщил инженер.
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Александр Бойцов