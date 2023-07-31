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Российские военные впервые испытали новый комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА различных типов «Сапфир». Его использовали для защиты и прикрытия частей, которые возводили инженерные сооружения.
Цели со стопроцентной точностью обнаруживаются системой на расстоянии до 30 километров. Воздействие на электронные системы БПЛА осуществляется на расстоянии пяти километров и ближе. Кроме того, «Сапфир» способен не только противостоять непосредственно самим беспилотникам, но и подавлять наземные станции управления ими.
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Александр Бойцов