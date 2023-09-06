Новый министр обороны Украины Умеров пообещал сделать все для победы Киева

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Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сделает все возможное для возврата под контроль Украины всех утраченных территорий.
«Я сделаю все возможное и невозможное для победы Украины - когда мы освободим каждый сантиметр нашей страны и каждого нашего человека», - написал Умеров в своей соцсети.Накануне Верховная рада одобрила отставку министра обороны Алексея Резникова, занимавшего эту должность с ноября 2021 года. Его уход с поста главы оборонного ведомства произошел после очередного коррупционного скандала с закупками в министерстве обороны.
Кандидатуру Умерова в качестве нового главы Минобороны предложил Верховной раде президент Зеленский. Ранее Умеров занимался бизнесом в США, основал ряд крымско-татарских общественных организаций, подконтрольных американским фондам. В 2019 году был избран депутатом Рады от партии «Голос».
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