Недавно назначенный министр обороны Украины Рустем Умеров оказался в центре скандала, связанного с предоставлением американской разведке информации о ситуации в стране. Об этом заявил журналист Омюр Челикденмез из турецкой газеты dikGAZETE.
Омюр Челикденмез отметил, что глава министерства обороны Украины вмешивался в усилия по достижению мирного урегулирования конфликта.
Также, по словам журналиста, украинский министр использовал часть финансовых средств, предоставленных США, в личных целях.
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«Главной целью Рустема Умерова было предотвратить быстрое соглашение между сторонами и максимально информировать американскую разведку», — отмечается в его статье.
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Артем Кузьмин