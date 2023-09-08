Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Нового министра обороны Украины обвинили в работе на американскую разведку

Нового министра обороны Украины обвинили в работе на американскую разведку

dikGAZETE: Умеров передавал информацию об украинском конфликте разведке США
08 сентября 2023, 04:37

Недавно назначенный министр обороны Украины Рустем Умеров оказался в центре скандала, связанного с предоставлением американской разведке информации о ситуации в стране. Об этом заявил журналист Омюр Челикденмез из турецкой газеты dikGAZETE.
Омюр Челикденмез отметил, что глава министерства обороны Украины вмешивался в усилия по достижению мирного урегулирования конфликта.

«Главной целью Рустема Умерова было предотвратить быстрое соглашение между сторонами и максимально информировать американскую разведку», — отмечается в его статье.

Также, по словам журналиста, украинский министр использовал часть финансовых средств, предоставленных США, в личных целях.

Читайте также:

Зеленский поручил Умерову изменить отношение к украинским военным

В США заявили о подготовке свержения Зеленского

Американский эксперт заявил, что Украине необходимо искать выход из конфликта с РФ
#сша
#эксперт
#соглашение
#министр
#зеленский
#рф
Читайте нас в
Британия пообещала следить за действиями России в Черном море
Премьер Британии Сунак: Лондон будет следить за действиями России в Черном море
08 сентября 2023, 04:45

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал отслеживать действия России в Черном море, используя свои разведывательные ресурсы, передает РИА Новости.
«Мы намерены задействовать наши разведывательные и наблюдательные возможности для мониторинга активности России в Черном море...», - говорится в официальном заявлении, опубликованном офисом Риши Сунака, передает РИА Новости.
Заявление также подчеркивает, что Великобритания будет выявлять «потенциальные признаки подготовки Россией атак на гражданское судоходство или инфраструктуру в Черном море и выявлять ответственных за такие атаки, чтобы предотвратить распространение ложных утверждений, направленных на оправдание России».

В документе также приводится пример действий России, а именно инцидент, в котором в августе экипаж российского патрульного корабля «Василий Быков» открыл предупредительный огонь в отношении судна «Сукра Окан», флаг которого был поднят Палау, когда оно двигалось в украинский порт Измаил в Черном море. В заявлении отмечается, что такие действия могут быть рассмотрены «как нарушение международного гуманитарного права».

Читайте также:

Самолеты ЧФ уничтожили в Черном море четыре катера с десантом ВСУ

Российский фрегат «Адмирал Горшков» проведет серию тренировок в Атлантике

В Крыму предостерегли Зеленского от попытки вторжения на полуостров
#самолёты
#права
#флаг
#море
#нарушение
#инцидент
#великобритания
#заявление
#новости
Читайте нас в
Названа еще одна причина проблем контрнаступления ВСУ
Forbes: для контрнаступления ВСУ не хватает мостоукладчиков
08 сентября 2023, 04:04

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Обозреватель Дэвид Экс в своей статье для Forbes назвал нехватку мостоукладчиков одной из причин, которая затрудняет контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Важные боевые операции в Запорожской и Донецкой областях, на юге Украины, оказались замедленными еще в июне, когда четырем украинским бригадам пришлось приостановить свой наступательный маневр. По словам Экса, это произошло потому, что российские силы отошли за ручей, и ВСУ располагали всего одним мостоукладчиком.

Обозреватель также отмечает, что российские войска начали обстрел украинской военной техники противотанковыми ракетами с противоположного берега водного барьера. Недостаток критического оборудования вынудил украинских военных сделать паузу в своем наступлении.

Экс подчеркивает, что у украинских бригад есть около 70 бронетанковых мостоукладчиков, а также несколько десятков небронированных. Он обращает внимание на неравномерное распределение этой техники, отмечая, что приходится примерно по одной машине на бригаду. Этот факт, по мнению обозревателя, должен напомнить союзникам Украины о том, что помимо боевых машин и вооружения, Украине также необходимо скучное, но крайне важное оборудование.

Читайте также:

В США заявили, что Блинкен не может говорить об успехах ВСУ, не побывав на фронте

Американский наемник назвал дату следующего наступления ВСУ

В США осознали, что в наступлении Украине не помогут даже кассетные боеприпасы
#сша
#боеприпасы
#оборудование
#операции
#всу
#обстрел
#вооружения
#блинкен
#наемник
Читайте нас в
«Курганмашзавод»: Выпуск БМП-3 увеличился в три раза за время СВО
«Курганмашзавод»: Американские Bradley уступают отечественным БМП-3 в боевой мощи
08 сентября 2023, 03:57

Фото: iStock/cbcntvf1

Министерство обороны России получило новую партию боевых машин пехоты БМП-3, произведенных на Курганмашзаводе, который входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы».
Также были поставлены БМП-3 после проведения капитального ремонта, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Высокоточных комплексов», которые являются частью корпорации Ростех.

«Курганмашзавод» отправил Минобороны России последнюю партию новых боевых машин пехоты БМП-3, а также отремонтированных после капитального ремонта. Согласно данным холдинга, в течение первых восьми месяцев текущего года Курганмашзавод, включая его волгоградскую площадку, превысил годовой план 2022 года по производству боевых машин на 120%.

Читайте также:

«Курганмашзавод»: Выпуск БМП-3 увеличился в три раза за время СВО

«Курганмашзавод»: Американские Bradley уступают отечественным БМП-3 в боевой мощи

Появилось первое видео уничтоженного под Работино танка Challenger 2


#ростех
#видео
#план
#новости
#сво
#минобороны
Читайте нас в
Российские бойцы сбили беспилотник ВСУ Primoco чешского производства
Российские бойцы сбили дрон ВСУ чешского производства стоимостью 550 тысяч евро
08 сентября 2023, 03:52

Фото: iStock/NiseriN

Бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» сбили чешский беспилотник Primoco One стоимостью полмиллиона евро над бывшим Каховским водохранилищем. Они передали его специалистам для военных исследований, сообщил командир отряда, известный по позывному «Сатурн», в беседе с РИА Новости.
«Мы получили информацию от поста воздушного наблюдения о движении легкомоторного самолета, который направлялся со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Мы визуально обнаружили его и сбили с помощью ПЗРК», — рассказал источник агентства.
Как отметил собеседник, беспилотный аппарат упал на территории бывшего Каховского водохранилища, хотя вода там уже отсутствует, однако дно осталось влажным, похожим на болото.

Тем не менее, он также подчеркнул, что территория вблизи берега минируется украинскими войсками и подвергается обстрелам.

Читайте также:

Дрон коалиции США допустил опасное сближение с самолетом ВКС России в Сирии

ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску

Военный эксперт Кошкин заявил, что отключение Starlink создаст проблемы для ВСУ
#вода
#сша
#эксперт
#дрон
#вкс
#аппарат
#отключение
#всу
#удар
#запорожье
Читайте нас в
Маск прокомментировал сообщения об ограничении работы Starlink возле Крыма
Маск опроверг данные о деактивации Starlink у Крыма, подтвердив срыв атаки ВСУ
08 сентября 2023, 02:56

Фото: iStock/forplayday

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опроверг информацию о том, что в 2022 году были введены ограничения для работы сервиса спутниковой связи Starlink у побережья Крыма.
«Ранее упомянутые районы Starlink оставались неактивированными. Компания SpaceX не отключала их», — заявил Маск на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter).
По словам предпринимателя, он получил срочный запрос со стороны «правительства» для активации Starlink вдоль маршрута до Севастополя с целью «подвергнуть опасности большую часть российского флота, находящегося на якоре».

«Если бы я согласился на данный запрос, SpaceX была бы непосредственно вовлечена в серьезный военный конфликт и усиление напряженности в регионе», — подчеркнул Маск.
Читайте также:

Военный эксперт Кошкин заявил, что отключение Starlink создаст проблемы для ВСУ

Медведев назвал Маска последним адекватным человеком в Северной Америке

Пентагон обвинил Россию в попытках нарушить работу Starlink
#эксперт
#конфликт
#маска
#отключение
#twitter
Читайте нас в
В США заявили о подготовке свержения Зеленского
Полковник Макгрегор: в ВСУ идут разговоры о том, чтобы «убрать» Зеленского
08 сентября 2023, 02:51

В Вооруженных силах Украины идут обсуждения о возможности смены Владимира Зеленского, сообщил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети Twitter (X).
«Внутри украинских вооруженных сил существует много разговоров о возможной смене Зеленского», — отметил он.
Эксперт также добавил, что Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, составившие уже 400 тысяч человек погибшими, и призвал украинские власти рассмотреть возможность заключения соглашения с Россией.

«Заключите мир, это разумное решение!», — подытожил он.
Ранее он также высказывал мнение, что российские военные, при необходимости, могут продвигаться на юг, освобождая Одессу, и даже достичь границы с Польшей в целях завершения военного конфликта на Украине.

Читайте также:

Зеленский пригрозил ЕС арбитражем из-за украинского зерна

Зеленский поручил Умерову изменить отношение к украинским военным

Захарова прокомментировала встречу Кулебы и Блинкена в McDonald's
#эксперт
#военные
#соглашения
#мнение
#человек
#мир
#ес
#зеленский
Читайте нас в
В Индии восхитились работой российских вертолетов Ка-52 «Аллигатор»
Hindustan Times восхитилась работой российских вертолетов Ка-52 «Аллигатор»
08 сентября 2023, 02:33

Фото: iStock/Иван Родионов

Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» ВС России стали кошмаром для ВСУ. Об этом пишет Hindustan Times.
«Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» стали кошмаром для украинских войск», — заявлено в видеосюжете на YouTube-канале индийской газеты.

Отмечается, что российские «Аллигаторы» оснащены управляемыми ракетами, с их помощью было ликвидировано множество техники ВСУ. В сюжете также упомянули об уничтожении украинского опорного пункта.

«В Красном Лимане экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 совершили полет на предельно малых высотах и уничтожили украинский опорный пункт», — проинформировала Hindustan Times.

Читайте также:

ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску

Американский эксперт заявил, что Украине необходимо искать выход из конфликта с РФ

Военный эксперт Кошкин заявил, что отключение Starlink создаст проблемы для ВСУ

#вертолёты
#youtube
#всу
#удар
#пво
#россия
Читайте нас в
ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску
Рогов: система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску в Запорожской области
08 сентября 2023, 01:19

Фото: iStock/vadimrysev

По информации главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, система противовоздушной обороны успешно отразила ракетный удар украинских вооруженных сил, направленный на город Бердянск в Запорожской области.
«В Бердянске произошел мощный взрыв. Украинские военные совершили ракетный удар по городу. Наши силы противовоздушной обороны успешно справились с угрозой и перехватили вражескую ракету», - отметил Рогов в своем телеграм-канале.
Читайте также:

Украина атаковала Брянскую область шесть раз за сутки

В Волгоградской области перехвачен украинский беспилотник

Украинский беспилотник ударил по жилой многоэтажке в Энергодаре
#военные
#беспилотник
#взрыв
#украина
#удар
#рогов
Читайте нас в
Украинские войска за сутки 92 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 313 боеприпасов
08 сентября 2023, 01:15

Фото: istockphoto/Standart

За последние 24 часа украинские вооруженные силы 92 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 313 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«За последние 24 часа представительство сообщило о 92 случаях ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На направлении Донецк было зафиксировано 71 обстрел из реактивных систем залпового огня, артиллерии калибра 155 миллиметров, включая использование кассетных боеприпасов. В районе Горловки произошло 17 обстрелов из артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров, также с применением кассетных боеприпасов. На направлении Ясиноватое было зафиксировано четыре обстрела артиллерией калибра 155 миллиметров, также с использованием кассетных боеприпасов», — говорится в сообщении представительства в их телеграм-канале.
Под огонь попали районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.

Читайте также:

В Запорожье произошли взрывы

Украина атаковала Брянскую область шесть раз за сутки

Рогов: ВСУ обстреляли машину с детьми в Запорожской области
#всу
#обстрел
#донецк
#запорожье
Читайте нас в
Достижения.рф