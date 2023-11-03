Новости СВО: что обнаружили ВС РФ у Работино, и какую тактику используют ВСУ

Фото: istockphoto/Sergii Zyskо
На одном из участков фронта на стороне ВСУ выполняют задачи иностранные наемники-снайперы. Однако российская разведка замечает, что на линию соприкосновения стали чаще прибывать мобилизованные, нежели члены элитных формирований. Редакция «Радио 1» расскажет, кто воюет на стороне ВСУ, какую тактику использует противник, и почему она предсказуема.
Французских снайперов заметили у Работино
В Запорожской области в районе населенного пункта Работино присутствуют наемники из Франции, которые выполняют боевые задачи на стороне ВСУ в качестве снайперов. Об этом сообщил один из российских разведчиков, видеоинтервью с которым опубликовало Минобороны РФ. По словам бойца, кроме снайперов-французов вблизи села было обнаружено вооружение иностранного производства.
Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления БПЛА ВСУ
Руководитель пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российская артиллерия уничтожила пункт управления дронами и склад с боеприпасами ВСУ, пишет издание РИА Новости.
По словам собеседника издания, российские бойцы поразили пункт управления ВСУ в районе Серебрянки в ДНР. В атаке были задействованы ракетные войска и штурмовая авиация. Также ВС РФ уничтожили боевую технику ВСУ, в том числе гаубицу M-777 и артиллерийские установки Krab.
Раскрыты потери лучших танков ВСУ
В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте
Командование ВСУ вынуждено снимать военных с разных участков фронта, чтобы закрыть бреши в обороне и не допустить прорыва ВС РФ. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе с журналистом Гарландом Никсоном.
По словам американского военного, ВСУ несут большие потери из-за того, что совершают предсказуемые действия, пытаясь сдержать наступление российских войск.
Последние новости СВО
ВС РФ нанесли удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области с помощью беспилотников «Герань», сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Объект использовался противником для снабжения топливом украинских формирований.
На Купянском участке российским бойцам удалось продвинуться к югу от Первомайского, зачистив территорию от противника. Также ВС РФ провели серию успешных атак в районе Красногоровки.
РВ: РФ уничтожила командира спецназа ВСУ, участвовавшего в карательных операциях
На Херсонском направлении ситуация остается напряженной. ВСУ удерживают плацдарм на островной части Днепра. Боестолкновения продолжаются в Крынках, ВС РФ перехватывают инициативу, однако вытеснить противника пока не удалось.
ВСУ перегруппировывают силы на Ореховском участке фронта. Идет переброска войск в Работино для сдерживания российского наступления.
Читайте также:
Политик Филиппо: Зеленскому пора перестать рассчитывать на помощь НАТО
Стало известно о масштабах потерь ВСУ на купянском направлении
Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Анастасия Крестьянова