Новости СВО: что применили на фронте ВС РФ, кого принимают на службу в ВСУ

Российские бойцы идут в наступление и пытаются проникнуть вглубь позиций ВСУ. Противник сдерживает атаку и продолжает наносить удары по российским территориям. Редакция «Радио 1» расскажет об обстановке в зоне проведения спецоперации, о том, что применяют в бою ВС РФ, и почему на стороне ВСУ участвуют в военных действиях пожилые женщины.