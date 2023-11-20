Новости СВО: что применили на фронте ВС РФ, кого принимают на службу в ВСУ

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Российские бойцы идут в наступление и пытаются проникнуть вглубь позиций ВСУ. Противник сдерживает атаку и продолжает наносить удары по российским территориям. Редакция «Радио 1» расскажет об обстановке в зоне проведения спецоперации, о том, что применяют в бою ВС РФ, и почему на стороне ВСУ участвуют в военных действиях пожилые женщины.
ВС РФ нанесли удар по пяти бригадам ВСУ
Российская армейская авиация нанесла удар по пяти бригадам ВСУ под Купянском с использованием бомб и ракет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский, пишет РИА Новости. По его словам, атака была произведена в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и Синьковка.
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В рядах ВСУ служат пожилые женщины
Бывший разведчик США Скотт Риттер сообщил, что на службу в ВСУ привлекают женщин пожилого возраста. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.
По словам Риттера, некоторое время назад советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видео, на котором показана пожилая женщина, служащая в рядах ВСУ. Он объяснил такое положение дел тем, что на линии фронта складывается тяжелая для Украины ситуация, в связи с чем страна вынуждена прибегать к помощи пожилых женщин.
В Киевской области уничтожен объект инфраструктуры
Минувшей ночью в Киевской области прозвучали взрывы. Один из объектов инфраструктуры получил повреждения, об этом сообщил глава местной военной администрации Руслан Кравченко. Он заявил, что российские силы нанесли удар по объекту с использованием беспилотника, что привело к пожару. Кравченко добавил, что в регионе также была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась более пяти часов.
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ
В Киевской и Кировоградской областях были уничтожены склады боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что в результате удара было уничтожено хранилище авиационного топлива для самолетов противника.
ВС РФ впервые применили кассетный боеприпас РБК-500
Для атаки позиций ВСУ российские бойцы впервые применили в зоне проведения СВО кассетные бомбы РБК-500. Об этом сообщает телеграм-канал «Воин DV». Авторы канала назвали оружие страшным и подчеркнули, что кассетные снаряды РБК «особенно термитные».
ВСУ обстреляли Брянскую область
Под обстрел со стороны ВСУ попал населенный пункт Грудская Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.В результате удара электроснабжение было нарушено. Жертв среди населения нет.
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В Херсонской области российские военные уничтожили лодки и группу солдат ВСУ
Военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили две лодки противника на Херсонском направлении, сообщили агентству ТАСС в оперативных службах региона.Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить зенитную установку и группу солдат ВСУ. В районе Днепра противник потерял 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему.
Последние новости СВО
В Одесской области ВС РФ нанесли удар по нефтебазе. В регионе на некоторое время пропало энергоснабжение, пишет телеграм-канал «Рыбарь».
На южном фланге Бахмута ситуация складывается в пользу ВС РФ. В районе Клещеевки российским военным удалось расширить зону контроля.
Продолжаются позиционные бои на севере Авдеевки. ВС РФ удалось продвинуться вглубь населенного пункта.
Противник пытается удержать позиции в промзоне у станции Ясиноватая-2. Также ВСУ идут в атаку на Ореховском участке фронта, чтобы ослабить позиции ВС РФ.
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Анастасия Крестьянова