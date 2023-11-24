Новости СВО: что взяли под контроль ВС РФ и куда ВСУ перебросили новые силы

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На линии фронта продолжаются позиционные бои. Несмотря на потери среди личного состава, ВСУ осуществляют попытки наступления и пытаются расширить зону контроля на нескольких направлениях. О том, с какими сложностями сталкивается противник в зоне проведения СВО, и где ВС РФ удалось занять постройки, в которых прежде размещалась украинская группировка, читайте в материале «Радио 1».
ВСУ атаковали Крым 13 дронами
Минувшей ночью украинские формирования предприняли попытку атаки территорий Крыма. Противник выпустил по региону 13 дронов-камикадзе. Об этом пишет телеграм-канал SHOT. Все беспилотники противника были обнаружены и уничтожены. 12 дронов не смогли преодолеть линию ПВО на северной части Крыма, один БПЛА был сбит в глубине полуострова из стрелкового оружия.
В Крыму и Волгоградской области за ночь сбили 16 беспилотников
ВС РФ пресекли попытку высадки ВСУ на левый берег Днепра
ВСУ намеревались высадиться на левом берегу Днепра по направлению в Херсон, однако российские артиллеристы пресекли попытки противника. Об этом рассказал военнослужащий из группировки «Днепр», пишет издание РИА Новости. Собеседник агентства сообщил, что по подразделениям противника был открыт огонь из РСЗО, что заставило ВСУ отступить.
Несколько сёл Курской области остались без света после обстрела ВСУ
В результате удара ВСУ по территории Курской области, несколько населенных пунктов остались без света, пишет телеграм-канал Mash.Около 350 домов оказались обесточены. По информации портала, работы по восстановлению подачи электричества проведут в ближайшее время.
Американка заявила о растущих потерях в рядах ВСУ
Проходящая службу в рядах ВСУ американка сообщила, что армия Украины несёт существенные потери. Ее слова приводит издание Business Insider.
Военнослужащая заявила, что ситуация на фронте складывается тяжелая. Она отметила большое количество потерь в рядах ВСУ и обратила внимание на то, что медицинская помощь пострадавшим оказывается на низком уровне. Кроме того, американка сообщила, что экипировка украинских солдат изношена и «повреждена мышами».
Примкнувшая к ВСУ американка заявила о растущих потерях
Последние новости СВО
На Соледарском направлении идет активное противостояние за высоты в районе Клещеевки. Противник несет потери среди личного состава и техники, пишет телеграм-канал «Рыбарь». Успеха российским военнослужащим удалось достичь на южном фланге Авдеевки. ВС РФ взяли под контроль пять построек, в которых прежде были размещены подразделения ВСУ.
На Ореховском участке фронта украинские боевики осуществили несколько попыток атак в направлении Работино и Вербового, однако не достигнув успеха, отступили на ранее занимаемые позиции.
Противник попытался расширить зону контроля и перебросить новые силы на южное направление недалеко от села Крынки. ВСУ удалось немного активизироваться.
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Анастасия Крестьянова