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Новости СВО: что взяли под контроль ВС РФ и куда ВСУ перебросили новые силы

24 ноября 2023, 10:21
Фото: istock/booblik_uk

Фото: istock/booblik_uk

На линии фронта продолжаются позиционные бои. Несмотря на потери среди личного состава, ВСУ осуществляют попытки наступления и пытаются расширить зону контроля на нескольких направлениях. О том, с какими сложностями сталкивается противник в зоне проведения СВО, и где ВС РФ удалось занять постройки, в которых прежде размещалась украинская группировка, читайте в материале «Радио 1».

ВСУ атаковали Крым 13 дронами


Минувшей ночью украинские формирования предприняли попытку атаки территорий Крыма. Противник выпустил по региону 13 дронов-камикадзе. Об этом пишет телеграм-канал SHOT. Все беспилотники противника были обнаружены и уничтожены. 12 дронов не смогли преодолеть линию ПВО на северной части Крыма, один БПЛА был сбит в глубине полуострова из стрелкового оружия.


В результате происшествия жертв и разрушений нет.

В Крыму и Волгоградской области за ночь сбили 16 беспилотников
В Крыму и Волгоградской области за ночь сбили 16 беспилотников


ВС РФ пресекли попытку высадки ВСУ на левый берег Днепра


ВСУ намеревались высадиться на левом берегу Днепра по направлению в Херсон, однако российские артиллеристы пресекли попытки противника. Об этом рассказал военнослужащий из группировки «Днепр», пишет издание РИА Новости. Собеседник агентства сообщил, что по подразделениям противника был открыт огонь из РСЗО, что заставило ВСУ отступить.


Несколько сёл Курской области остались без света после обстрела ВСУ


В результате удара ВСУ по территории Курской области, несколько населенных пунктов остались без света, пишет телеграм-канал Mash.Около 350 домов оказались обесточены. По информации портала, работы по восстановлению подачи электричества проведут в ближайшее время.


Американка заявила о растущих потерях в рядах ВСУ


Проходящая службу в рядах ВСУ американка сообщила, что армия Украины несёт существенные потери. Ее слова приводит издание Business Insider.

Военнослужащая заявила, что ситуация на фронте складывается тяжелая. Она отметила большое количество потерь в рядах ВСУ и обратила внимание на то, что медицинская помощь пострадавшим оказывается на низком уровне. Кроме того, американка сообщила, что экипировка украинских солдат изношена и «повреждена мышами».

Примкнувшая к ВСУ американка заявила о растущих потерях
Примкнувшая к ВСУ американка заявила о растущих потерях


Последние новости СВО


На Соледарском направлении идет активное противостояние за высоты в районе Клещеевки. Противник несет потери среди личного состава и техники, пишет телеграм-канал «Рыбарь». Успеха российским военнослужащим удалось достичь на южном фланге Авдеевки. ВС РФ взяли под контроль пять построек, в которых прежде были размещены подразделения ВСУ.

На Ореховском участке фронта украинские боевики осуществили несколько попыток атак в направлении Работино и Вербового, однако не достигнув успеха, отступили на ранее занимаемые позиции.

Противник попытался расширить зону контроля и перебросить новые силы на южное направление недалеко от села Крынки. ВСУ удалось немного активизироваться.

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На Украине заявили о необходимости мобилизации и нехватке вооружения
Экс-замглавы Минобороны Украины Маляр напомнила украинцам о мобилизации
24 ноября 2023, 10:26

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Экс-замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила о проблемах с вооружением в ВСУ и призвала к мобилизации, передает издание LIGA.
«У нас есть такая проблема, у нас меньше оружия. И мы не должны бояться об этом говорить. И я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема — мобилизация. Ну, война вообще страшна, и во время войны будет мобилизация», — заявила Маляр.

По ее словам, время популярных решений по вопросу мобилизации прошло. Маляр считает, что общество должно перестать ждать хороших новостей каждый день. Также экс-замглавы Минобороны Украины отметила, что Россия превосходит Украину по численности войск.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Верховная рада Украины начала готовить комплексный документ, который коснётся вопросов мобилизации и демобилизации в ВСУ. В документе будет информация о ротации военных, о демобилизации инвалидов I и II групп и тех, кто вернулся из российского плена, п также изменение призывного возраста.

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ФСБ задержала жителя Крыма за отправку ВСУ запчастей для авиатехники
24 ноября 2023, 10:15

Фото: istockphoto/Thomasaf

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Феодосии местного жителя по подозрению в государственной измене. Он отправлял на Украину запчасти и комплектующие для военной авиационной техники.
По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, мужчина был завербован украинскими спецслужбами и действовал в их интересах. По заданию своих кураторов он осуществлял поиск деталей и комплектующих к авиационной технике российского производства, а затем переправлял их на Украину. За свои действия он получал денежное вознаграждение.

В силовом ведомстве сообщили, что подозреваемый задержан и заключен под стражу. Ему вменяется преступление, предусмотренное статьей 275 УК РФ (государственная измена). Ведется следствие.

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#украина
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При атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал
Волгоградский губернатор Бочаров: при атаке БПЛА ВСУ пострадавших нет
24 ноября 2023, 10:08

Фото: iStock/aapsky

Минувшей ночью в Волгоградской области российскими силами перехвачены три беспилотных летательных аппарата ВСУ, пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор российского региона Андрей Бочаров.
«Сегодня, 24 ноября, на территории Волгоградской области силами Министерства Обороны России были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», - написал Бочаров в своём Telegram-канале.

За ночь над территорией Крыма и Волгоградской области средства противовоздушной обороны сбили 16 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в официальном телеграм-канале.

Уточняется, что 13 БПЛА были сбиты над Крымом, а 3 над Волгоградской областью. Попытка Киева атаковать регионы России беспилотниками Минобороны назвал попыткой совершения террористической атаки по объектам на территории РФ. 

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#ночь
#бпла
#регионы
#сво
#минобороны
#рф
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В ДНР обнаружили тайник с гранатомётами для совершения терактов
Пушилин: тайник с гранатомётами и гранатами для терактов в РФ обнаружили в ДНР
24 ноября 2023, 10:00

Фото: iStock/Oleg Elkov

Спецслужбы обнаружили на территории ДНР тайник с двумя гранатомётами и гранатами, замаскированный под газовый баллон. Глава республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале написал, что они предназначались для совершения террористических актов в различных регионах России.
Отмечается, что находку обнаружили сотрудники УФСБ по ДНР и военной контрразведки Восточного военного округа. 

Замаскированные под видом газового баллона боеприпасы должны были транспортировать в другие регионы России с целью совершения диверсионно-террористических актов. 

В общей сложности из тайника было изъято два ручных гранатомёта РГД-18, две ручные гранаты Ф-1 и два запала к гранате. 

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#днр
#теракт
#граната
#денис пушилин
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«Эта зима будет решающей»: Российский командир назвал сроки капитуляции Киева
Командир «Ахмата» Алаудинов предрек переговоры РФ и Украины весной 2024 года
24 ноября 2023, 08:54

Фото: istock / 3dmitry

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов спрогнозировал, что мирные переговоры между Украиной и Российской Федерацией могут начаться весной 2024 года. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По мнению командира,  на ситуацию на фронте в зоне СВО повлияет наступающая зима. Он также ​заявил, что в Вооруженных силах Украины начинают осознавать неизбежность поражения в конфликте.

«Эта зима будет решающей. Весной враг однозначно начнет «дергать» в сторону переговоров с Россией», — написал Алаудинов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#зима
#сво
#переговоры
#украина
#россия
#спецоперация
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Минобороны: Экипажи новейших танков Т-90М «Прорыв» готовятся к боям в зоне СВО
24 ноября 2023, 08:34

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Экипажи современных танков Т-90М «Прорыв» Центрального военного округа проходят боевую подготовку на полигоне в тыловом районе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что танкисты в настоящее время отрабатывают стрельбу по мишеням как с закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой. Огонь корректируется при помощи данных, которые передают беспилотные летательные аппараты. Также особое внимание уделяется слаженности действий и взаимозаменяемости членов экипажа. Отрабатываются навыки скоростного вождения для быстрого маневрирования и смены позиции после выполнения огневых задач, чтобы своевременно уходить от ответных ударов.

В министерстве обороны добавили, что экипаж танка Т-90М «Прорыв» за несколько минут производит привязку к местности и наводит башенное орудие на цель для стрельбы по навесной траектории на расстоянии до десяти километров. Современное прицельное оборудование боевой машины позволяет почти мгновенно находить цели и поражать их.

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#оборудование
#машины
#сво
#танки
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В Крыму и Волгоградской области за ночь сбили 16 беспилотников
Минобороны РФ: Системы ПВО сбили 16 беспилотников за ночь
24 ноября 2023, 08:18

Фото: istock / rancho_runner

За ночь над территорией Крыма и Волгоградской области средства противовоздушной обороны сбили 16 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в официальном телеграм-канале.
Уточняется, что 13 БПЛА были сбиты над Крымом, а 3 над Волгоградской областью. Попытка Киева атаковать регионы России беспилотниками Минобороны назвал попыткой совершенния террористической атаки по объектам на территории РФ.

Также сообщается, что ночью 24 сентября на Крымском мосту приостановили движение. Причины не сообщаются. Движение возобновили спустя 20 минут. 

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее на Украине заявили о готовности на территориальные уступки для мира с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ночь
#бпла
#регионы
#минобороны
#рф
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На Украине заявили о готовности на территориальные уступки для мира с Россией
Bloomberg: Украинцы готовы жертвовать территориями для мира с РФ
24 ноября 2023, 07:59

Фото: istock / Liukov

Ряд украинцев задумывается над тем, чтобы пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Об этом написало агентство Bloomberg, проведя анализ опросов среди граждан Украины о ходе конфликта с РФ.

«Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», — пишет издание.
В материале отмечается, что за год ситуация на фронте для Украины практически не изменилась. Поддержка, которую оказывают страны Запада, также не помогает, подытожили авторы публикации.

Стоит напомнить, что ранее Зеленский отверг идею проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на то, что в настоящий момент Вооружённые силы Украины
испытывают трудности в зоне боевых действий.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор зпаявил, что конфликт для украинской стороны уже практически проигран из-за высокого уровня дезертирства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мир
#зеленский
#рф
#украина
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Стало известно о попытке ВСУ атаковать Крым 13 дронами-камикадзе
SHOT: Отбита массовая атака дронов-камикадзе ВСУ на Крым
24 ноября 2023, 07:26

Фото: istock / aapsky

Ночью 24 ноября территорию Крыма пытались атаковать 13 дронров-камикадзе. Все беспилотники были успешно ликвидированы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

12 БПЛА не смогли преодолеть линию противовоздушной обороны на северной части Крыма, ещё один сбили в глубине полуострова — из стрелкового оружия. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

Также Министерство обороны сообщает, что над территорией Волгоградской области были сбиты 3 бесплатных летательных аппарата. 

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее «Радио 1» сообщало, что российские артиллеристы помешали бойцам украинских Вооруженных сил высадиться на левом берегу Днепра по направлению в Херсон. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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