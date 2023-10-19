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Новости СВО: где активизировались бои, что используют ВСУ для форсирования Днепра

19 октября 2023, 10:20
Фото: iStock/Three Spots

Фото: iStock/Three Spots

Активизация боевых действий зафиксирована на нескольких направлениях фронта. ВС РФ переходят от обороны к атаке и пытаются отодвинуть противника от занимаемых позиций. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВСУ идут в штурм, как они пытаются занять левый берег Днепра и где имеют тактический успех российские военные.

ВС РФ устранили две разведгруппы ВСУ


На Южнодонецком направлении в районе поселка Новомихайловка, российские бойцы ликвидировали две разведывательные группы противника. Об этом сообщил руководитель пресс-центра военной группировки «Восток» Олег Чехов. ВС РФ в ходе боев также уничтожили противотанковую пушку и шесть минометных расчетов ВСУ.

Взрывы на Украине


Минувшей ночью на Украине прозвучали взрывы. Очевидцы сообщили о взрывах в Николаеве, пишет издание «Общественное». Украинские власти не комментировали произошедшее, информации о разрушениях нет.

Украинский БПЛА сбит в Белгородской области


Беспилотник самолетного типа был сбит над белгородским селом Таволжанка, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Российская система ПВО зафиксировала и перехватила дрон противника. В результате происшествия жертв и разрушений нет

Последние новости СВО


Бои на Херсонском направлении активизировались. ВСУ предпринимают попытки закрепиться на левом берегу Днепра. Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что на стороне ВСУ принимают участие в боевых действиях морские пехотинцы, проходившие обучение в Великобритании. Российская артиллерия наносит удары по позициям украинских войск в Херсоне, Антоновке, Приднепровском, Новотягинке и Бериславе.

«Тяжелое поражение»: ВСУ вновь не удалось закрепиться на левом берегу Днепра
«Тяжелое поражение»: ВСУ вновь не удалось закрепиться на левом берегу Днепра

Противник укрепляет позиции и стягивает дополнительные резервы на Авдеевском направлении. Российские войска наращивают плотность огня и держат оборону, контролируя ВСУ с воздуха. В наступление идут российские бойцы на Запорожском направлении. Бои продолжаются на подступах к селу Работино. Значимых продвижений достичь не удалось. В районе Новопокровки ВС РФ также пытаются отодвинуть противника от занимаемых позиций.

На Донецком фронте при поддержке артиллерии, ВС РФ ведут наступательные действия у Новомихайловки, в Марьинке, в районе Северного. ВСУ идут в атаку у села Красногоровка. Активные бои на Луганском направлении. ВС РФ перешли от активной обороны в атаку и пытаются прорвать украинскую оборонительную линию. Тактический успех российские бойцы имеют у населенного пункта Ивановка.

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Представитель ВВС Украины Игнат: при взлете МиГ-31 будет звучать воздушная тревога
На Украине будут включать воздушную тревогу при взлете МиГ-31 с «Кинжалами»
19 октября 2023, 10:13

Фото: istockphoto/IKvyatkovskaya

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил ВКС России начать патрулирование над акваторией Черного моря самолетами с комплексом «Кинжал». В Киеве заявили, что при взлете российских МиГ-31, оснащенных этими ракетами, на Украине будет объявляться воздушная тревога.
Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает украинское издание «Страна.ua». Газета подчеркивает, что с началом патрулирования нейтральной зоны над Черным морем российскими самолетами с ракетными системами «Кинжал» воздушная тревога будет звучать значительно чаще, чем прежде.

Владимир Путин, сообщая о начале патрулирования, отметил что «Кинжалы» имеют дальность действия до тысячи километров и скорость девять махов. Российский лидер объявил о своем решении после того, как оценил действия США и отметил, что американцы все больше втягиваются в конфликт.

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В Германии предупредили Киев о последствиях использования ракет ATACMS
Welt: использование ракет ATACMS Киевом приведет к новому витку эскалации
19 октября 2023, 10:12

Передача Украине американских ракет ATACMS, а также их использование ВСУ в атаках на Россию станет новым этапом эскалации конфликта. Так считает журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.
«Это новый виток эскалации конфликта», – уверен Ваннер.

При этом он отметил, что в Германии также обсуждается вопрос о передаче Киеву немецких крылатых ракет большой дальности Taurus.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия имеет все возможности для того, чтобы отражать украинские атаки американскими ракетами ATACMS. Они не в состоянии радикально изменить ситуацию, уверен президент. По словам главы государства, США допустили большую ошибку, передав ракеты ATACMS Украине.


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#сша
#россия
#президент
#всу
#ракеты
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В ЛНР автомобиль ВСУ подорвался на собственном минном поле
Марочко: ВС РФ ночью уничтожили колонну ВСУ на краснолиманском направлении
19 октября 2023, 10:12

Фото: istock / Zeki035

Вооруженные силы РФ согрешили атаку на колонну ВСУ в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, информацию передает РИА Новости.
Ночью было замечено движение украинской техники, колона состояла из 2 бронетранспортеров и 5 грузовых автомобилей. Удар по колонне ВСУ был совершен с помощью беспилотника.

«Была уничтожена ведущая машина (БТР), остальная техника пыталась развернутся, однако один из автомобилей подорвался на собственном минном заграждении», — заявил Марочко, ссылаясь на свои источники.
Отмечается, что один из автомобилей подорвался на собственном минном заграждении, остальная техника была уничтожена артиллерией ВС России.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ в Днепропетровской области удалось ликвидировать склад авиационных средств поражения ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#всу
#удар
#машина
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Назван главный недостаток американских ракет ATACMS, поставляемых ВСУ
Forbes: Переданные Украине ракеты ATACMS не смогут уничтожить бронетехнику
19 октября 2023, 09:50

Фото: istock / bpawesome

Поставленные Вооруженным силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки. В пользе этих ракет усомнился обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
Экс объяснил, что главным недостатком ATACMS является слабая мощность пробития, из-за чего им не удастся уничтожить российскую бронетехнику.

«Причина проста: боевая часть ракеты содержит около тысячи гранатообразных суббоеприпасов, но при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас не обладает достаточной мощностью, чтобы нанести серьезные повреждения танку», — пояснил эксперт.
Журналист также обратил внимание на что, что Украине отправили близкие к истечению их «срока годности» американские ракеты, а не новые.

Кроме того, ранее Вашингтон без анонсирования поставил Украине эти ракеты, пытаясь таким образом «застать Россию врасплох». Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#эксперт
#журналист
#танки
#ракеты
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Французский генерал порассуждал об «завтрашнем» окончании конфликта на Украине
Генерал Клермон: Окончание украинского конфликта означало бы победу России
19 октября 2023, 07:45

Фото: istock / IherPhoto

Французский генерал Бруно Клермон поделился мнением, что если бы украинский конфликт завершился сейчас, это бы означало победу России. Об этом он рассказал в интервью журналу Valeurs Actuelles.

Как считает эксперт, контрнаступление Вооруженных сил Украины не увенчалась спехом, так как Украине не удалось достичь их главной цели — вернуть Крым и Донбасс.

Кроме того, Клермон заявил об ошибках украинского командования.

«Украинцы, вероятно, допустили ошибку в планировании, полагая, что выход на первую линию российской обороны приведет к разрушению всей системы», — подытожил генерал.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тысячу военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам российского лидера, украинское контрнаступление безрезультатно. 

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#контрнаступление
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Российские ТОС нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ
ТОС группировки «Запад» нанесли удар по скоплению жилой силы двух бригад ВСУ
19 октября 2023, 05:35

Фото: iStock/Dmitry Shchukin

Тяжелые огнеметные системы российской военной группировки «Запад» провели атаку по скоплениям живой силы двух украинских бригад, которые находились в укрытиях. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.
«Расчеты тяжелых огнеметных систем атаковали скопления живой силы в укрытиях 68-й егерской бригады и 32-й механизированной бригады в районе Сергеевки», — отметил Зыбинский.
Кроме того, на направлении в Купянском районе экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 совершили атаки по пунктам временной дислокации и опорным пунктам войск 44-й механизированной бригады в районе Берестового.

Он также уточнил, что ударные вертолеты, включая Ка-52 и Ми-28, а также самолеты оперативно-тактической авиации выполнили ракетно-бомбовые атаки по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад, а также подразделениям территориальной обороны.

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#самолёты
#оружие
#вертолёты
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#сво
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#вс рф
#запад
#солдат
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Минобороны сообщило о ликвидации склада авиационных средств поражения ВСУ
19 октября 2023, 04:02

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ в Днепропетровской области удалось ликвидировать склад авиационных средств поражения ВС Украины. Об этом Минобороны РФ сообщило в Телеграм-канале.
«На аэродроме Лозовое в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины», — говорится в публикации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Байден решил запросить 60 миллиардов долларов для Украины
NBC: Байден запросит у Конгресса 60 миллиардов долларов на помощь Киеву
19 октября 2023, 03:27

Фото: iStocK/ValleraTo

По информации телеканала NBC News, американский президент Джо Байден намерен обратиться к Конгрессу с запросом на выделение около 60 миллиардов долларов в виде помощи Украине.
Согласно данным журналистов, из общей суммы в 100 миллиардов долларов, предусмотренной для помощи Украине, Израилю, Тайванию и на укрепление американской границы, Украина получит значительное финансирование. Тем не менее, следует отметить, что работа над этим пакетом финансовой помощи еще не завершена. Предполагается, что президент Байден представит подробности этой инициативы в конце текущей недели.

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В Британии рассказали об использовании ВМФ РФ боевых дельфинов для защиты Крыма
Naval News: РФ перебросила боевых дельфинов для борьбы со спецназом ВСУ в Крыму
19 октября 2023, 02:22

Фото: iStock/Wirestock

По информации газеты Naval News, российские военные в Крыму использовали дрессированных дельфинов для защиты от спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Сообщается, что с увеличением активности спецназа ВСУ, российские военные приняли меры, включая использование боевых дельфинов. Загоны для этих дельфинов были установлены на базе Военно-морского флота (ВМФ) России в поселке Новоозерное на северо-западе Крыма. Это мероприятие, предпринятое в сентябре, предположительно, имело целью обеспечить защиту указанной территории от украинских диверсантов.

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