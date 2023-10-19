Новости СВО: где активизировались бои, что используют ВСУ для форсирования Днепра

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Активизация боевых действий зафиксирована на нескольких направлениях фронта. ВС РФ переходят от обороны к атаке и пытаются отодвинуть противника от занимаемых позиций. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВСУ идут в штурм, как они пытаются занять левый берег Днепра и где имеют тактический успех российские военные.
ВС РФ устранили две разведгруппы ВСУ
На Южнодонецком направлении в районе поселка Новомихайловка, российские бойцы ликвидировали две разведывательные группы противника. Об этом сообщил руководитель пресс-центра военной группировки «Восток» Олег Чехов. ВС РФ в ходе боев также уничтожили противотанковую пушку и шесть минометных расчетов ВСУ.
Взрывы на Украине
Минувшей ночью на Украине прозвучали взрывы. Очевидцы сообщили о взрывах в Николаеве, пишет издание «Общественное». Украинские власти не комментировали произошедшее, информации о разрушениях нет.
Украинский БПЛА сбит в Белгородской области
Беспилотник самолетного типа был сбит над белгородским селом Таволжанка, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Российская система ПВО зафиксировала и перехватила дрон противника. В результате происшествия жертв и разрушений нет
Последние новости СВО
Бои на Херсонском направлении активизировались. ВСУ предпринимают попытки закрепиться на левом берегу Днепра. Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что на стороне ВСУ принимают участие в боевых действиях морские пехотинцы, проходившие обучение в Великобритании. Российская артиллерия наносит удары по позициям украинских войск в Херсоне, Антоновке, Приднепровском, Новотягинке и Бериславе.
«Тяжелое поражение»: ВСУ вновь не удалось закрепиться на левом берегу Днепра
Противник укрепляет позиции и стягивает дополнительные резервы на Авдеевском направлении. Российские войска наращивают плотность огня и держат оборону, контролируя ВСУ с воздуха. В наступление идут российские бойцы на Запорожском направлении. Бои продолжаются на подступах к селу Работино. Значимых продвижений достичь не удалось. В районе Новопокровки ВС РФ также пытаются отодвинуть противника от занимаемых позиций.
На Донецком фронте при поддержке артиллерии, ВС РФ ведут наступательные действия у Новомихайловки, в Марьинке, в районе Северного. ВСУ идут в атаку у села Красногоровка. Активные бои на Луганском направлении. ВС РФ перешли от активной обороны в атаку и пытаются прорвать украинскую оборонительную линию. Тактический успех российские бойцы имеют у населенного пункта Ивановка.
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Анастасия Крестьянова