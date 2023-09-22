Новости СВО: где атакуют ВСУ и на каких участках ВС РФ идут в штурм

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Ожесточенные боевые действия идут на южном фланге обороны Бахмута. Противник стягивает резервы под Клещеевку. ВС РФ удерживают линию обороны и идут в наступление на нескольких участках фронта. Редакция «Радио 1» расскажет о срыве ротации морских пехотинцев ВСУ, уничтожении опорного пункта противника и о том, на каких направлениях российские войска перешли в атаку.
ВСУ атаковали российские регионы
Система ПВО зафиксировала и уничтожила два беспилотника противника. Один дрон был перехвачен в районе Туапсинского района Краснодарского края, а второй вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова. Об этом сообщает Минобороны России. По информации ведомства, в результате происшествия пострадавших нет.
ВС РФ сорвали ротацию морпехов ВСУ
Ликвидирована разведывательная группа украинских военных в районе Старомайорского. Ротацию морских пехотинцев ВСУ удалось сорвать на Южнодонецком направлении. В районе Новоукраинки были уничтожены автомобили противника вместе с личным составом.
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ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ «Градами»
Российские военнослужащие открыли огонь по позициям противника на Краснолиманском направлении. В результате удара по местам дислокации войск ВСУ, опорный пункт был уничтожен. ВС РФ вели обстрел из РСЗО «Град», сообщает Минобороны РФ.
Воздушная тревога на Украине
Минувшей ночью на Украине вновь прозвучали сигналы воздушной тревоги. По информации портала «Зеркало недели», несколько взрывов прозвучали в Днепропетровской области. Информации о разрушениях нет. Власти страны информацию об ударах по объектам инфраструктуры не приводили.
Последние новости СВО
Российские военнослужащие продолжают наносить удары по тыловым объектам украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Одной из целей ВС РФ стал радиозавод, расположенный в промышленной зоне Киева. Также удар был нанесен по объекту в Харьковской области. На заводе ремонтировалась и производилась техника для нужд ВСУ. Удар по живой силе противника российские войска нанесли в Черкассах. Кроме того, российские военнослужащие продолжают отражать атаки противника, которые ВСУ осуществляют с использованием беспилотников. Ожесточенные боевые действия идут на южном фланге обороны Бахмута, ВСУ стягивают дополнительные силы под Клещеевку.
Телеграм-канад «WarGonzo» сообщает, что ВСУ немного продвинулись к северу от Новопрокоповки на Запорожском направлении. В незначительном продвижении им помогла артиллерия. Под огневым ударом украинские военнослужащие в населенных пунктах: Орехов, Работино и Гуляйполе. Огонь по позициями российских войск ВСУ ведут в Копанях, Ильченкове и Новопокровке. ВС РФ успешно контратакуют со стороны Новодонецкого и Новомайорского. На Донецком направлении российские подразделения снова штурмуют Марьинку.
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Анастасия Крестьянова