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Последние новости СВО: где готовятся к прорыву ВСУ и куда отошли ВС РФ

01 ноября 2023, 10:10
Фото: istock/zabelin

Фото: istock/zabelin

Украинские боевики идут в наступление на нескольких участках фронта, теряя личный состав и технику. Для отражения возможной атаки ВС РФ, бойцы ВСУ стягивают резервы на оборонительные рубежи и перегруппировываются. Редакция «Радио 1» расскажет, где противнику удалось улучшить позиции, и какие объекты ВСУ поразили ВС РФ.

Группировка ВС РФ уничтожила 160 бойцов ВСУ


Руководитель пресс-службы группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов рассказал в беседе с изданием РИА Новости об уничтожении российскими военнослужащими бойцов ВСУ в районе Старомайорского. По его словам, в результате работы авиации и ракетных войск ВС РФ, противник понес существенные потери среди личного состава и техники. ВСУ лишились до 160 боевиков и несколько автомобилей.

ВС РФ поразили места производства БПЛА в Одесской области


Минобороны РФ сообщило о поражении российскими военными мест производства беспилотников и безэкипажных катеров в Одесской области. Противник изготавливал дроны недалеко от населенного пункта Малодолинское. В результате массированного удара, цель ВС РФ была достигнута, подчеркнули в ведомстве.

ВС РФ сорвали атаку ВСУ


Украинская группировка попыталась атаковать в районе населенного пункта Работино, однако бойцам ВС РФ удалось пресечь попытку наступления противника. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости. В результате боя, ВСУ потеряли два танка, один из которых западного производства. Кроме того, потери противника из числа военнослужащих, составили около 200 человек.

Экипажи ЗРК «Тор-М1» ВС РФ отразили атаку беспилотников-камикадзе в зоне СВО
Экипажи ЗРК «Тор-М1» ВС РФ отразили атаку беспилотников-камикадзе в зоне СВО

ВСУ обстреляли храм в Брянской области


Об обстреле украинскими боевиками храма Николая Чудотворца в Брянской области сообщил телеграм-канал Mash. По информации портала, минометный обстрел поселка Белая Березка начался около 11 часов утра, сразу после окончания церковной службы. Прихожане успели покинуть территорию храма, до начала обстрелов. Оставшиеся в церкви священники укрылись в подвалах здания. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Последние новости СВО


На Запорожском направлении противнику удалось несколько продвинуться к западу от села Работино, сообщает телеграм-канал WarGonzo. ВСУ намерены расширить фронт наступления и ведут наземные атаки. Российским бойцам незначительно пришлось откатиться назад. Попытки продвижения ВСУ у Новопрокоповки и Вербового успеха не имели. Также противник пытался атаковать со стороны Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении. Продвижения не зафиксировано.

Ситуация на Херсонском направлении останется прежней. Идут позиционные бои. На Донецком участке фронта инициативу взяли российские войска. ВС РФ атакуют в Марьинке и в районах населенного пункта Первомайского и Красногоровки.

Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает об укреплении противником оборонительных рубежей. По информации портала, ВСУ стягивают дополнительные резервы на случай наступления российских войск. Также сообщается, что идет переброска техники Leopard под Авдеевку. Перегруппировка ВСУ была замечена под Ореховым. Личный состав отправился на подкрепление к бойцам, занимающим передовые позиции.

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Марочко: Солдаты ВСУ все чаще бегут со своих позиций под Купянском

Без поддержки с воздуха ВСУ становятся легкой жертвой российской авиации
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#всу
#вс рф
#обстрел
#дроны
#война
#сво
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Марочко: Солдаты ВСУ все чаще бегут со своих позиций под Купянском
01 ноября 2023, 08:38

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще самовольно оставляют свои позиции на Купянском направлении. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В разговоре с РИА Новости он сообщил, что такие случаи были зафиксированы в районах Синьковки, Петропавловки и Берестового. Марочко уточнил, что беглецы зачастую переодеваются в гражданскую одежду, а затем под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий. Эксперт также добавил, что подобных случаев стало больше по сравнению даже с прошлой неделей. 

В министерстве обороны РФ ранее отмечали, что на некоторых направлениях спецоперации украинские военные демонстрируют крайне низкий уровень морально-психологического состояния. Так, бойцы двух бригад под Купянском отказались выполнять приказы командования, что привело к срыву нескольких атак и ухудшению общего положения войск ВСУ. В части прибыли представители украинских спецслужб и провели жесткую разъяснительную работу с «отказниками».

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#эксперт
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#всу
#рф
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«Можете приехать сюда»: Украинский командир разозлился на западных политиков
Командир ВСУ пригласил критикующих Киев западных политиков на фронт
01 ноября 2023, 08:01

Фото: istock / Dmytro Sheremeta

Украинский офицер посоветовал критикующим действия ВСУ западным политикам отправиться на фронт и показать себя в деле. Об этом рассказал британский журналист Telegraph Колин Фриман.

Обозреватель отправился в зону боевых действий и рассказал об «увязших» немецких танках Leopard и американских БМП M2 Bradley, состоянии солдат украинской армии и военных неудачах Киева.

«Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя», — заявил журналисту командир артиллерии ВСУ с позывным «Мирон».
Фриман считает, что провал ВСУ это «драма», которая, вероятно, «становится реальностью». Неудивительно, что на фоне происходящего у украинских военнослужащих падает моральный дух, заключил журналист. 

Ранее украинский интернет-портал писал, что ВСУ не могут найти никаких способов защиты от ударов по ним российской военной авиации, так как им не хватает собственных воздушных средств. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#журналист
#всу
#солдат
#мнение
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Без поддержки с воздуха ВСУ становятся легкой жертвой российской авиации
Kyiv Independent: ВСУ не может защититься от ударов российской военной авиации
01 ноября 2023, 06:57

Фото: РИА Новости/Андрей Катаев

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не могут найти никаких способов защиты от ударов по ним российской военной авиации, так как им не хватает собственных воздушных средств. Об этом 1 ноября сообщает украинский интернет-портал Kyiv Independent.
Украинская армия становится лёгкой добычей для самолётов ВС РФ, которые оснащены так называемыми планирующими бомбами. По словам полковника ВСУ в отставке Сергея Кивлюка, российская военная авиация наносит удары по украинцам «с полной безнаказанностью».

В свою очередь, специалист Центра анализа европейской политики Нико Ланге отметил в разговоре с KI, что ВСУ в принципе довольно сложно на равных бороться с самолётами и вертолётами российских ВС.

Ранее сообщалось, что Военно-космические силы (ВКС) РФ получили в этом году в свое распоряжение самый тяжелый серийный вертолет в мире — модернизированный Ми-26Т2В. Об этом рассказал начальник армейской авиации Игорь Романов.

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#авиация
#эксперты
#вс рф
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В Польше раскрыли отчаянный шаг Залужного
Myśl Polska: Залужный вынужден задействовать последние резервы ВСУ
01 ноября 2023, 06:19

Фото: iStock/ValleraTo

Польский обозреватель Кшиштоф Подгурский заявил, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному из-за успехов российской армии пришлось бросить в бой последние резервы. Об этом пишет Myśl Polska.
В публикации говорится, что в конце сентября текущего года российские войска практически по всей зоне СВО перешли к «активной обороне». Для ВС Украины на многих участках стали возникать кризисные ситуации.

«Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный был вынужден перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы», — утверждает Подгурский.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Группировка «Восток» уничтожила «Ланцетом» британский ЗРК Stormer
Минобороны: Группировка «Восток» уничтожила «Ланцетом» британский ЗРК Stormer
01 ноября 2023, 05:54

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Военнослужащие ВС РФ с помощью дрона «Ланцет» уничтожили британский ЗРК Stormer в районе Елизаветовки на Южнодонецком направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.
Он добавил, что артиллерия также ликвидировала две боевые бронированные машины в Новоочереватом.

Кроме того, ВС России сорвали на Южнодонецком направлении восемь попыток ротации противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В ВСУ назвали причину провала контрнаступления
#сво
#всу
#вс рф
#украина
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Группировка ВС РФ «Восток» уничтожила 160 бойцов ВСУ около Старомайорского
01 ноября 2023, 05:43

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Авиация, ракетчики и артиллеристы российских войск уничтожили до 160 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) у Старомайорского в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-службы группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено <...поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной бригады, 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское <...> Потери противника составили до 160 боевиков и автомобильная техника ВСУ», — рассказал Чехов журналистам.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Экипажи ЗРК «Тор-М1» ВС РФ отразили атаку беспилотников-камикадзе в зоне СВО
01 ноября 2023, 05:27

Фото: сайт Минобороны РФ

Экипажи Тор-М1 ЗРК Центрального военного округа отразили атаку беспилотников-камикадзе на Краснолиманском направлении. Соответствующие кадры публикуют «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
В публикации говорится, что во время несения боевого дежурства экипаж ракетного комплекса «Тор-М1» обнаружил БПЛА. Российские военные перехватили все выявленные цели, предотвратив поражения позиция ВС РФ.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Советник главы ДНР Гагин рассказал, почему ВСУ бьют по мирным жителям

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#сво
#всу
#вс рф
#дроны
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Niezależny Dziennik Polityczny: Выяснилось, где пропадает гумпомощь для Украины
01 ноября 2023, 03:04

Фото: iStock/MarianVejcik

В украинском Львове массово пропадает гуманитарная помощь, поставляемая западными странами для Украины, всплывающая затем на местном рынке и в маленьких магазинах. Об этом написало польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.
Чаще всего пропадают, как отмечают журналисты, одежда, предметы гигиены и продукты. При этом суммы могут быть по-настоящему большими. Так, например, летом нынешнего года во Львове пропал товар из США на сумму в один миллион долларов.

Также издание констатирует тот факт, что на Украине воруют буквально все —  от чиновников и командиров ВСУ до волонтеров и рядовых украинских военных.  Из-за этого поставки западных «союзников» не попадают туда, где они действительно нужны.

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#гуманитарная помощь
#львов
#украина
#польша
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Советник главы ДНР Гагин рассказал, почему ВСУ бьют по мирным жителям
Гагин: ВСУ не могут добиться успеха на фронте, поэтому бьют по мирным жителям
01 ноября 2023, 02:44

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не могут добиться успехов на фронте, поэтому массово бьют по мирным жителям и инфраструктуре новых российских регионов. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.
«На мой взгляд, это абсолютно бесчеловечно, это очередной акт геноцида от Владимира Зеленского», — отметил Гагин. 
По словам Гагина, украинские военные намеренно обстреливают те районы, куда прибывают спасатели и врачи, чтобы оказать помощь раненым и пострадавшим от прежних обстрелов.

31 октября украинская армия несколько раз подряд обстреляла Донецк, выпустив около десяти кассетных снарядов. В результате погибли двое человек, в том числе сотрудник МЧС, который тушил пожар и попал под повторный обстрел. При обстреле в Донецке получили ранения журналист «Известий» Евгений Быковский и фотокорреспондент ТАСС Дмитрий Ягодкин. Позднее о ранении своего оператора заявил также телеканал «Звезда».

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#днр
#обстрел
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