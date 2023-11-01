Последние новости СВО: где готовятся к прорыву ВСУ и куда отошли ВС РФ

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Украинские боевики идут в наступление на нескольких участках фронта, теряя личный состав и технику. Для отражения возможной атаки ВС РФ, бойцы ВСУ стягивают резервы на оборонительные рубежи и перегруппировываются. Редакция «Радио 1» расскажет, где противнику удалось улучшить позиции, и какие объекты ВСУ поразили ВС РФ.
Группировка ВС РФ уничтожила 160 бойцов ВСУ
Руководитель пресс-службы группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов рассказал в беседе с изданием РИА Новости об уничтожении российскими военнослужащими бойцов ВСУ в районе Старомайорского. По его словам, в результате работы авиации и ракетных войск ВС РФ, противник понес существенные потери среди личного состава и техники. ВСУ лишились до 160 боевиков и несколько автомобилей.
ВС РФ поразили места производства БПЛА в Одесской области
Минобороны РФ сообщило о поражении российскими военными мест производства беспилотников и безэкипажных катеров в Одесской области. Противник изготавливал дроны недалеко от населенного пункта Малодолинское. В результате массированного удара, цель ВС РФ была достигнута, подчеркнули в ведомстве.
ВС РФ сорвали атаку ВСУ
Украинская группировка попыталась атаковать в районе населенного пункта Работино, однако бойцам ВС РФ удалось пресечь попытку наступления противника. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости. В результате боя, ВСУ потеряли два танка, один из которых западного производства. Кроме того, потери противника из числа военнослужащих, составили около 200 человек.
Экипажи ЗРК «Тор-М1» ВС РФ отразили атаку беспилотников-камикадзе в зоне СВО
ВСУ обстреляли храм в Брянской области
Об обстреле украинскими боевиками храма Николая Чудотворца в Брянской области сообщил телеграм-канал Mash. По информации портала, минометный обстрел поселка Белая Березка начался около 11 часов утра, сразу после окончания церковной службы. Прихожане успели покинуть территорию храма, до начала обстрелов. Оставшиеся в церкви священники укрылись в подвалах здания. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.
Последние новости СВО
На Запорожском направлении противнику удалось несколько продвинуться к западу от села Работино, сообщает телеграм-канал WarGonzo. ВСУ намерены расширить фронт наступления и ведут наземные атаки. Российским бойцам незначительно пришлось откатиться назад. Попытки продвижения ВСУ у Новопрокоповки и Вербового успеха не имели. Также противник пытался атаковать со стороны Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении. Продвижения не зафиксировано.
Ситуация на Херсонском направлении останется прежней. Идут позиционные бои. На Донецком участке фронта инициативу взяли российские войска. ВС РФ атакуют в Марьинке и в районах населенного пункта Первомайского и Красногоровки.
Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает об укреплении противником оборонительных рубежей. По информации портала, ВСУ стягивают дополнительные резервы на случай наступления российских войск. Также сообщается, что идет переброска техники Leopard под Авдеевку. Перегруппировка ВСУ была замечена под Ореховым. Личный состав отправился на подкрепление к бойцам, занимающим передовые позиции.
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