Новости СВО: где идут активные бои и какое оружие применяют ВСУ

Украинские формирования продолжают использовать кассетные боеприпасы для нанесения ударов по российским территориям. Минувшей ночью обстрелам со стороны ВСУ подверглась Брянская область. На линии фронта противник успехов не имеет. Ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском направлении. Редакция «Радио 1» расскажет об актуальной обстановке в зоне СВО и о том, на каких направлениях имеют преимущество российские войска.