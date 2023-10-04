Новости СВО: где идут активные бои и какое оружие применяют ВСУ

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Украинские формирования продолжают использовать кассетные боеприпасы для нанесения ударов по российским территориям. Минувшей ночью обстрелам со стороны ВСУ подверглась Брянская область. На линии фронта противник успехов не имеет. Ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском направлении. Редакция «Радио 1» расскажет об актуальной обстановке в зоне СВО и о том, на каких направлениях имеют преимущество российские войска.
ВСУ обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами
Военнослужащие Украины вновь применили для обстрела российской территории кассетные боеприпасы. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, атаке со стороны ВСУ подверглись четыре района области. Пострадавших среди населения нет. Повреждения получили жилые и хозяйственные постройки.
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Российская система ПВО зафиксировала и уничтожила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над акваторией Черного моря. Об этом сообщило российское оборонное ведомство. Попытка террористической атаки была пресечена в 20:30 по мск.
Последние новости СВО
Телеграм-канал «Рыбарь» сообщил об успешном поражении российскими военнослужащими цеха по выпуску взрывчатых веществ в Днепропетровской области Украины. ВС РФ ведут массированные обстрелы мест рассредоточения украинских бойцов, в том числе из огнеметной системы «Солнцепек». Российские военнослужащие не только отбивают атаки противника, но и идут в наступление на нескольких участках фронта. На Кременском участке продолжаются эпизодические бои в районе Серебрянского лесничества.
ВС РФ атакуют противника в районе Белогоровки. На Донецком фронте российские войска при поддержке артиллерии ведут штурмовые действия на подступах к Новомихайловке и в Марьинке. Также они продолжают идти в атаку в районе Андреевки. ВС РФ взяли инициативу на Угледарском направлении. В районе Приютного российские войска перешли к наступательным действиям.
По информации телеграм-канала WarGonzo, российские военнослужащие обстреливают позиции ВСУ в Лимане, Чернещине, Купянске и Ивановке. Под огнем противника ВС РФ находятся в Курдюмовке, Бахмуте, Берховке и Озеряновке.
На Ореховском направлении ВСУ пытаются продвинуться к западу от Вербового. «Серую зону» удалось занять противнику в районе населенного пункта Невельского. На Бахмутском направлении продолжаются активные боевые действия.
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Анастасия Крестьянова