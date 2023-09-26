Новости СВО: где начались встречные бои и как ВСУ пытаются прорвать оборону

Фото: istockphoto/Three Spots
ВСУ продолжают наносить удары по населенным пунктам с мирными жителями. В зоне проведения СВО атаки противника успешно отражаются российскими военнослужащими. О том, какие успехи на линии фронта у ВС РФ и как ВСУ безуспешно пытаются прорвать линию российской обороны, расскажет редакция «Радио 1».
БПЛА сбросил взрывчатку на электростанцию в Курской области
Украинское военнослужащие сбросили взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области. В результате происшествия местные жители семи населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. В результате инцидента никто не пострадал. Ремонтные работы начнутся после того, как обстановка в регионе станет безопасной, заявил Старовойт.
ВСУ атакуют Крым и Севастополь
Военнослужащие Украины продолжают атаковать объекты Крыма и Севастополя. Российская система ПВО вновь фиксирует и уничтожает беспилотники противника. Кроме того, для атак украинские группировки используют ракеты западного производства. ВСУ также запускали дроны по Курской области практически в течении суток, все БПЛА противника были уничтожены. За короткий период времени семь дронов были сбиты над Белгородской областью.
Мэр Кривого Рога Вилкул заявил о взрыве в городе
Воздушная тревога на Украине
Минувшей ночью на Украине была объявлена ракетная опасность. ВС РФ нанесли удар по объекту припортовой инфраструктуры в Одесской области. Кроме того, взрывы прогремели в Кривом Роге.
По информации главы областной военной администрации Олега Кипера, в результате обстрела повреждения получили здание пропускного пункта, складские помещения, грузовики и фуры.
Последние новости СВО
Российские беспилотники атаковали аэродром Кульбакино в Николаевской области, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Авиация ВС РФ наращивает количество ударов по вражескому берегу Днепра авиабомбами. Наступательные действия российские военнослужащие ведут на Авдеевском направлении. Несколько опорных пунктов ВС РФ удалось взять у Опытного. ВСУ проводят ротацию на Запорожском направлении. Противник направляет малые штурмовые группы для прорыва линий российской обороны, но безуспешно. Украинские военные ведут огонь по российским позициям в Токмаке, Копанях, Ильченково и Новопокровке. ВС РФ работает по местам дислокации ВСУ в Работино, Новоданиловке и Малой Токмачке. Попытка продвижения украинских группировок на Угледарском участке также не дала результата.
Телеграм-канал WarGonzo сообщает о ситуации на Бахмутском направлении. Встречные бои идут в районе Андреевки и Клещеевки. ВСУ контратаковали у Орехово-Васильевки. Встречные бои также зафиксированы на Луганском направлении. Идет противостояние за Кисловку, за которой расположена важная логистическая трасса.
Читайте также:
В Киеве раскрыли, зачем им нужны ракеты ATACMS
Марочко: ВСУ перебросили модернизированные «Грады» в Часов Яр
Марочко: На Купянском направлении активизировалась украинская авиация
Анастасия Крестьянова