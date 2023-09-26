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Новости СВО: где начались встречные бои и как ВСУ пытаются прорвать оборону

26 сентября 2023, 10:26
Фото: istockphoto/Three Spots

Фото: istockphoto/Three Spots

ВСУ продолжают наносить удары по населенным пунктам с мирными жителями. В зоне проведения СВО атаки противника успешно отражаются российскими военнослужащими. О том, какие успехи на линии фронта у ВС РФ и как ВСУ безуспешно пытаются прорвать линию российской обороны, расскажет редакция «Радио 1».

БПЛА сбросил взрывчатку на электростанцию в Курской области


Украинское военнослужащие сбросили взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области. В результате происшествия местные жители семи населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. В результате инцидента никто не пострадал. Ремонтные работы начнутся после того, как обстановка в регионе станет безопасной, заявил Старовойт.

ВСУ атакуют Крым и Севастополь


Военнослужащие Украины продолжают атаковать объекты Крыма и Севастополя. Российская система ПВО вновь фиксирует и уничтожает беспилотники противника. Кроме того, для атак украинские группировки используют ракеты западного производства. ВСУ также запускали дроны по Курской области практически в течении суток, все БПЛА противника были уничтожены. За короткий период времени семь дронов были сбиты над Белгородской областью.


Мэр Кривого Рога Вилкул заявил о взрыве в городе
Мэр Кривого Рога Вилкул заявил о взрыве в городе

Воздушная тревога на Украине


Минувшей ночью на Украине была объявлена ракетная опасность. ВС РФ нанесли удар по объекту припортовой инфраструктуры в Одесской области. Кроме того, взрывы прогремели в Кривом Роге.
По информации главы областной военной администрации Олега Кипера, в результате обстрела повреждения получили здание пропускного пункта, складские помещения, грузовики и фуры.

Последние новости СВО


Российские беспилотники атаковали аэродром Кульбакино в Николаевской области, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Авиация ВС РФ наращивает количество ударов по вражескому берегу Днепра авиабомбами. Наступательные действия российские военнослужащие ведут на Авдеевском направлении. Несколько опорных пунктов ВС РФ удалось взять у Опытного. ВСУ проводят ротацию на Запорожском направлении. Противник направляет малые штурмовые группы для прорыва линий российской обороны, но безуспешно. Украинские военные ведут огонь по российским позициям в Токмаке, Копанях, Ильченково и Новопокровке. ВС РФ работает по местам дислокации ВСУ в Работино, Новоданиловке и Малой Токмачке. Попытка продвижения украинских группировок на Угледарском участке также не дала результата.

Телеграм-канал WarGonzo сообщает о ситуации на Бахмутском направлении. Встречные бои идут в районе Андреевки и Клещеевки. ВСУ контратаковали у Орехово-Васильевки. Встречные бои также зафиксированы на Луганском направлении. Идет противостояние за Кисловку, за которой расположена важная логистическая трасса.

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Марочко: На Купянском направлении активизировалась украинская авиация

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#удар
#пво
#воздушная тревога
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Жители Таганрога сообщили о громком звуке взрыва над городом
26 сентября 2023, 10:33

Фото: istockphoto/Dmitry Potashkin

В Таганроге Ростовской области местные жители сообщают о сильном взрыве, прозвучавшем над городом. По предварительным данным, в небе был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат.
В небе после взрыва можно было наблюдать дымный след то ли от ракеты, то ли от падающего дрона. По предварительным данным, пострадавших в результате неудавшейся атаки нет. Системы противовоздушной обороны продолжают находиться в полной боевой готовности, сообщает телеграм-канал Baza. Официальных комментариев пока не поступало.

По сообщению министерства обороны РФ сегодня, 26 сентября, около 9:40 утра была пресечена пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку в Белгородской области. Для этого был использован беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью.

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#дрон
#аппарат
#рф
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В Киеве раскрыли, зачем им нужны ракеты ATACMS
СНБО Украины: Киев не применит ATACMS для ударов по России
26 сентября 2023, 09:42

Фото: iStock/typhoonski

Киев будет использовать ракеты ATACMS только для ударов по территориям, которые считает своими, при этом для ударов по России они применяться не будут. Такое заявление сделал секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC.
«Нам бы очень хотелось их получить. Мы не будем применять их на территории России, у нас есть договоренности об этом с нашими партнерами», - заявил Данилов.

Он подчеркнул, что ракеты ATACMS будут использоваться для защиты тех территорий, которая Украина считает своими. Напомним, Киев по-прежнему считает Крым и Донбасс своими территориями.

При этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что дроны ВС РФ ликвидируют оперативно-тактические комплексы ATACMS, которые Вашингтон планируют передать Украине. 

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#вс рф
#ракеты
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Марочко: ВСУ перебросили модернизированные «Грады» в Часов Яр
26 сентября 2023, 09:04

Фото: iStock/Aterrassi

В районе Часов Яра зафиксировано прибытие артиллеристов с модернизированными РСЗО «Град». Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В район населенного пункта Часов Яр, в сопровождении боевиков «Айдар», отмечено прибытие части реактивно-артиллерийского дивизиона БМ-21 «Град» (на шасси «Урал») 53 ОМБр ВФУ», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что машины оборудованы планшетами для расчетов целенаведения и картами. Кроме того, в каждой установке есть «Starlink».

Он также сообщил, что боевая авиация ВСУ значительно активизировалась в небе над Купянском, Харьковом и окрестностями. По его словам, украинские пилоты стараются избегать зон поражения российских средств противовоздушной обороны. 

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#град
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#всу
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Марочко: На Купянском направлении активизировалась украинская авиация
26 сентября 2023, 08:45

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Боевая авиация ВСУ значительно активизировалась в небе над Купянском, Харьковом и окрестностями. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В беседе с РИА Новости он сообщил об участившихся полетах на этом направлении, отметив, впрочем, что украинские пилоты стараются избегать зон поражения российских средств противовоздушной обороны. Военнослужащие Вооруженных сил РФ все чаще наблюдают инверсионные следы самолетов также в небе в окрестностях Чугуева, хотя и там самолеты стараются держаться на безопасном расстоянии, чтобы не попасть под удар систем ПВО России.

Военный эксперт уточнил, что ранее такой активности воздушных сил Украины в этих районах не наблюдалось. Пока не ясно, говорят ли участившиеся полеты самолетов ВСУ на Купянском направлении о предстоящей активизации также и наземных войск противника.

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#удар
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#пво
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В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура
26 сентября 2023, 07:37

Фото: iStock/FelixRenaud

В Измаильском районе Одесской области взрывами повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
«Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары», - написал Кипер в своем Telegram-канале.

Минувшей ночью в Одесской области Украины раздалось несколько взрывов после объявления там воздушной тревоги. Однако сообщалось о работе средств украинской противовоздушной обороны, поскольку группа беспилотников приближалась к портам Измаил и Рени на Дунае.

Накануне также сообщалось, что в заливе около Одессы прозвучал мощный взрыв.

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#взрыв
#здание
#всу
#рф
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Мэр Кривого Рога Вилкул заявил о взрыве в городе
26 сентября 2023, 07:28

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремел взрыв. Об этом сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.
«Кривой Рог. Взрыв», - написал он в своем Telegram-канале, однако никаких подробностей он не привел.

Сирены, предупреждающие об опасности с воздуха, ревут в Днепропетровской и еще пяти областях Украины.

Накануне украинское издание «Страна» сообщало о серии взрывов в Кривом Роге. Эту информацию также подтвердил глава администрации города Александр Вилкул. Предварительно Воздушные силы Украины предупредили, что в сторону Кривого Рога двигалось несколько беспилотников.

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#тревога
#воздушная тревога
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Над Курской областью сбит ещё один беспилотник
26 сентября 2023, 06:40

Фото: iStock/Vladimir_Zapletin

26 сентября около 05:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Это уже пятый украинский БПЛА, сбитый за последние сутки в небе над Курской областью. До этого по два беспилотника были сбиты дежурными средствами ПВО около 22:30 и 23:00 мск соответственно.

Вечером 25 сентября средствами ПВО было уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над Белгородской областью. По предварительным данным пострадавших нет. Информация о пострадавших и разрушениях на земле еще уточняется.

Кроме того,в российском военном ведомстве сообщили, что сегодня, 25 сентября, над акваторией Чёрного моря и Крымом были сбиты сразу четыре беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#минобороны рф
#бпла
#украина
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Минобороны: РСЗО «Ураган» уничтожили опорный пункт ВСУ на купянском направлении
26 сентября 2023, 04:13

Фото: сайт Минобороны РФ

Российское Минобороны сообщило о том, что расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск Западного военного округа уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
«Благодаря действиям военной разведки <...> на купянском направлении был обнаружен опорный пункт с личным составом и скопления бронетехники противника. Батарее РСЗО "Ураган" была поставлена задача скрытно занять позиции и нанести удар. <...> Расчеты выставили орудия по координатам и произвели пуски 220-мм снарядами. <...> За успешное выполнение боевых задач расчеты представлены к государственным наградам», — заключили в Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве добавили, что действия российских артиллеристов координировались при помощи БПЛА, операторы которых зафиксировали попадания. 

Реактивная система залпового огня «Ураган» предназначается для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей. 

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#вооружённые силы рф
#рсзо
#всу
#сво
#минобороны рф
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Расчеты выставили орудия по координатам и произвели пуски 220-мм снарядами. <...> За успешное выполнение боевых задач расчеты представлены к государственным наградам», — заключили в Минобороны РФ.В российском военном ведомстве добавили, что действия российских артиллеристов координировались при помощи БПЛА, операторы которых зафиксировали попадания. Реактивная система залпового огня «Ураган» предназначается для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей. Читайте также:МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Херсонской областиЭкипажи российских вертолетов Ка-52 и Ми-28 пресекли переброску сил ВСУРоссийские разведчики уничтожили танк Leopard с экипажем из военнослужащих ФРГ"/>
МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области
26 сентября 2023, 03:17

Фото: iStock/SergeyVButorin

ВС России уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады теробороны ВСУ в Херсонской области. Потери украинской армии составили до 90 военнослужащих, две гаубицы Д-30 и два танка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
«В районе населенного пункта Николаевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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