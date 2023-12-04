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Новости СВО: где обратились в бегство ВСУ, какие позиции заняли ВС РФ

04 декабря 2023, 09:53
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские бойцы продолжают наступать на нескольких участках фронта. В результате массированных атак, противник был вынужден отступить. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где ВС РФ расширили зону контроля, расскажет редакция «Радио 1».

ВС РФ впервые взяли в качестве трофея американский Bradley


Российским бойцам удалось взять в качестве трофея боевую машину пехоты американского производства Bradley. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Техника противника была уничтожена на Авдеевском участке фронта. Авторы портала отметили, что уничтоженный Bradley – первая подтвержденная БМП данного типа.

ВСУ сбежали из-под Артёмовского, бросая раненых и убитых


Подразделения ВСУ обратились в бегство в районе Артёмовского, бросая на поле боя раненых и убитых. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что в результате военных действий, ВС РФ вскрыли систему обороны противника на подступах к поселку.

Минобороны: Бойцы ВДВ взяли под контроль Артёмовское в ДНР
Минобороны: Бойцы ВДВ взяли под контроль Артёмовское в ДНР

Кроме того, российские бойцы ударили по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям ВСУ, где дислоцировались боевики. Из-за мощной атаки, противник был вынужден оставить позиции. Украинская группировка бросилась в бегство, бросая раненых и убитых.

В министерстве также добавили, что Артёмовский был взят под контроль ВС РФ.

ВС РФ уничтожили до 110 военных ВСУ


Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов рассказал, что более 100 солдат ВСУ были уничтожены в Константиновке, Угледаре и Макаровке, пишет РИА Новости. Кроме того, ВС РФ уничтожили три боевых машины противника.

По информации издания, российские бойцы также применили тяжелые огнеметные системы для уничтожения опорных пунктов ВСУ.


В Одесской области повредили объект инфраструктуры


Объект инфраструктуры был поврежден в результате взрыва в Одесской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем телеграм-канале. Позже информацию о повреждении объекта подтвердил глава региональной военной администрации Олег Кипер. Он сообщил, что в результате удара по объекту, произошел взрыв.

Оценка ущербу в настоящее время не дана.


Последние новости СВО


Российские войска провели успешную атаку в районе садового товарищества на Соледарском направлении. Позиции противника были оттеснены. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь».

Су-35 ВКС РФ уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на сватовском направлении
Су-35 ВКС РФ уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на сватовском направлении

На подступах к Северному ВС РФ заняли важные позиции, что позволит ухудшить положение противника.

Зону контроля российские бойцы расширили на восточных окраинах Степового. Также продолжается атака ВС РФ на Авдеевском участке фронта.


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#сво
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В Омске задержали мужчину, который призывал россиян сдаваться в плен
04 декабря 2023, 10:01

Фото: iStock/Thomasaf

Сотрудники УФСБ России по Омской области задержали 22-летнего мужчину.
Он в интернете призывал мобилизованных россиян сдаваться в плен, а также переходить на сторону ВСУ, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя управления Ирина Руснак. 

Житель Омска и сам планировал вступить в ряды ВСУ. 

Мужчина получал от координатора военизированной украинской организации инструкции о том, как пересечь границы России, чтобы добраться до Украины. У мужчины изъяли технику и возбудили уголовное дело. 

Ранее ФСБ задержала жителя Рязани, который по заданию украинской разведки совершил теракты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России и пресс-службе Следственного комитета России.

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#сво
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#украина
#происшествие
#новости
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ВС РФ впервые взяли в качестве трофея американский Bradley
Бойцы ВС РФ впервые взяли в качестве трофея американскую БМП Bradley
04 декабря 2023, 08:01

Фото: istock / huettenhoelscher

Российские военные впервые взяли в качестве трофея американскую боевую машину пехоты Bradley. Об этом пишет телеграм-канал «Рыбарь».

По данным канала, БМП принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ, потерявшая с начала лета более 40 подобных машин на Запорожском направлении, а позже под Авдеевкой.

«Российским бойцам все же удалось вывести в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, ранее подбитую на Авдеевском участке. Фактически это первая объективно подтвержденная трофейная БМП этого типа», — пишет канал.
Сообщается, что ВС РФ уже не раз подбивали Bradley, широко используемые в ходе контрнаступления ВСУ, но техника практически всегда находилась в так называемой серой зоне — территории, ником не контролируемая и разделяемая две стороны противников.   

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ бежали из-под Артемовского, бросая раненых и убитых. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#техника
#всу
#вс рф
#вооружение
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МО РФ: ВСУ бежали из-под Артемовского, бросая раненых и убитых
Минобороны РФ сообщило о бегстве ВСУ при штурме поселка Артемовское
04 декабря 2023, 07:04

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Подразделения Вооруженных сил Украины бежали из-под Артемовского, бросая раненых и убитых. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, пишут РИА Новости.

Отмечается, что некоторые украинские военнослужащие сдалась в плен подразделениям Южной группировки войск РФ. По информации оборонного ведомства, российские десантники смогли вскрыть систему обороны ВСУ в Артемовском и на подступах к поселку в ходе разведывательных действий.

«В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики», — рассказали в МО.
Точные удары по обнаруженным опорным пунктам и орудиям деморализовали противника. После штурмовые группы ВДВ на БМП-2 и БМД-2 начали штурм Артемовского с нескольких направлений. 

Ранее глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер заявил, что если бы Соединенные Штаты не помогали Украине, Киев бы уже перешёл под контроль РФ.

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#мо
#авиация
#вкс
#вдв
#новости
#всу
#удар
#рф
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Су-35 ВКС РФ уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на сватовском направлении
04 декабря 2023, 05:22

Фото: РИА Новости

Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила подробности работы истребителя Су-35 на сватовском направлении. Отмечается, что самолет сумел уничтожить радиолокационную станцию Вооруженных сил Украины.




Как сообщили в российском военном ведомстве, «экипажи Су-35С Военно-космических сил РФ отработали патрулирование и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ»

Во время одного из вылетов на Сватовском направлении летчики обнаружили излучение радиолокационной станции противника, по которой был совершен пуск ракеты «воздух-поверхность» Х-31ПМ. В результате радиолокационное излучение пропало и больше не появлялось.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#самолёты
#всу
#сво
#вооружённые силы рф
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Минобороны: Бойцы ВДВ взяли под контроль Артёмовское в ДНР
04 декабря 2023, 05:01

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Бойцы Воздушно-десантных войск группировки войск «Южная» ВС РФ при поддержке авиации, а также артиллерии и беспилотной авиаразведки взяли под контроль населенный пункт Артёмовское (Хромово) в Донецкой народной республике ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.




Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#днр
#украина
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Подоляк: Украина не сможет самостоятельно нарастить военный паритет с Россией
04 декабря 2023, 04:36

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что промышленность страны не сможет самостоятельно нарастить военное производство для паритета с Россией. Такое заявление он сделал на фоне сокращения военной помощи со стороны США, пишет украинское агентство УНИАН.
По его словам, Украина способна двигаться вперед только при технологической помощи западных стран.

«Украина готова дойти до конца, но при совместном с Западом технологическом рывке. <…> Сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Россией», — заявил Подоляк.

Накануне о нестабильности ситуации внутри Украины высказался и бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович*. Свои прогнозы он озвучил относительно продолжающегося противостояния президента Зеленского и главы Генштаба ВСУ Залужного.

Арестович* считает, что, если ситуация не изменится, на Украине произойдут либо военный переворот или народное восстание, либо будет создано «правительство национального спасения».

Еще одним вариантом могут стать выборы, но их придется проводить в экстраординарных условиях, подчеркнул Арестович*, который ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты.

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*внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#украина
#россия
#конфликт
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В Киеве митингующие требуют вернуть с фронта мобилизованных в начале конфликта
«Страна»: в Киеве на митинге требуют вернуть мобилизованных в начале СВО
03 декабря 2023, 19:02

Фото: РИА Новости/Стрингер

В Киеве прошёл митинг с требованием вернуть из зоны спецоперации мобилизованных в начале конфликта военных. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Отмечается, что украинцы собрались около Киевской городской администрации. Митингующие требуют демобилизации украинских солдат, которые находятся на фронте с самого начала конфликта, с февраля 2022 года. 

Ранее в этот день сообщалось, что в Париже прошла акция в поддержку жителей Донбасса. Участники митинга требовали прекратить оказывать финансовую и военную поддержку украинским военным. При этом акцию пытались сорвать проукраински настроенные активисты, но их задержали полицейские. 

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#украина
#киев
#митинг
#мобилизация
#спецоперация
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В Германии заявили, что Киев уже мог стать российским, если бы не США
Депутат бундестага Хофрайтер: РФ уже взяла бы Киев, если бы не помощь США
03 декабря 2023, 18:08

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Если бы США не оказывали помощь Украине, Киев бы уже перешёл под контроль России. Об этом в беседе с Die Welt заявил глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер.
Он отметил, что Евросоюз не смог бы без помощи США удержать украинскую столицу под контролем Зеленского. 

В настоящее время остаётся высоким риск массовых отключений электроэнергии на территории Украины. Поэтому Хофрайтер призвал Запад продолжать поставки систем противоракетной обороны и систем для защиты об беспилотников. 

Вместе с тем немецкий политик добавил, что Россия имеет явное преимущество на фронте, поэтому необходимо делать больше для оказания помощи ВСУ. 

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Арестович* рассказал, как разрешить все противоречия на Украине
Арестович*: «майдан» или переворот разрешат противоречия на Украине
03 декабря 2023, 17:47

Разрешить противоречия, накопившееся на Украине за последние годы, возможно только экстраординарным путем.
Об этом сказал бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

По его мнению, разрешить противоречия могут военный переворот или «условный «майдан». Существует ещё один пути: изменение позиции центральной власти, а также выборы.

Арестович предполагает, что действующая власть на Украине начала утрачивать свою легитимность. При этом Украина нуждается в непопулярных решениях, считает Арестович. 

«В военное время это несет прямую опасность как для государства, так и для всех нас», — сказал Алексей Арестович.
Ранее бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович* заявил, что 4,5 миллиона граждан Украины избегают постановки на воинский учет, а в частях от 30% до 70% отказников. Об этом пишет «Страна.ua».

Он отметил, что сейчас правительство Украины готовит несколько «нелегких решений в сфере мобилизации», включая меры по привлечению в зону боевых действий молодых людей.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#всу
#украина
#новости
#политика
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