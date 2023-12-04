Новости СВО: где обратились в бегство ВСУ, какие позиции заняли ВС РФ

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Российские бойцы продолжают наступать на нескольких участках фронта. В результате массированных атак, противник был вынужден отступить. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где ВС РФ расширили зону контроля, расскажет редакция «Радио 1».
ВС РФ впервые взяли в качестве трофея американский Bradley
Российским бойцам удалось взять в качестве трофея боевую машину пехоты американского производства Bradley. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Техника противника была уничтожена на Авдеевском участке фронта. Авторы портала отметили, что уничтоженный Bradley – первая подтвержденная БМП данного типа.
ВСУ сбежали из-под Артёмовского, бросая раненых и убитых
Подразделения ВСУ обратились в бегство в районе Артёмовского, бросая на поле боя раненых и убитых. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что в результате военных действий, ВС РФ вскрыли систему обороны противника на подступах к поселку.
Минобороны: Бойцы ВДВ взяли под контроль Артёмовское в ДНР
Кроме того, российские бойцы ударили по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям ВСУ, где дислоцировались боевики. Из-за мощной атаки, противник был вынужден оставить позиции. Украинская группировка бросилась в бегство, бросая раненых и убитых.
В министерстве также добавили, что Артёмовский был взят под контроль ВС РФ.
ВС РФ уничтожили до 110 военных ВСУ
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов рассказал, что более 100 солдат ВСУ были уничтожены в Константиновке, Угледаре и Макаровке, пишет РИА Новости. Кроме того, ВС РФ уничтожили три боевых машины противника.
По информации издания, российские бойцы также применили тяжелые огнеметные системы для уничтожения опорных пунктов ВСУ.
В Одесской области повредили объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры был поврежден в результате взрыва в Одесской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем телеграм-канале. Позже информацию о повреждении объекта подтвердил глава региональной военной администрации Олег Кипер. Он сообщил, что в результате удара по объекту, произошел взрыв.
Оценка ущербу в настоящее время не дана.
Последние новости СВО
Су-35 ВКС РФ уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на сватовском направлении
На подступах к Северному ВС РФ заняли важные позиции, что позволит ухудшить положение противника.
Зону контроля российские бойцы расширили на восточных окраинах Степового. Также продолжается атака ВС РФ на Авдеевском участке фронта.
Читайте также:
На Украине заявили о штурмах ВС РФ почти на всех направлениях СВО
В Германии заявили, что Киев уже мог стать российским, если бы не США
Подоляк: Украина не сможет самостоятельно нарастить военный паритет с Россией
Анастасия Крестьянова