Новости СВО: где Украина применяет химикаты, как снегопад повлиял на ход спецоперации

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Интенсивность боевых действий в зоне проведения спецоперации снизилась из-за непогоды. Снегом оказались завалены дороги, по которым идет снабжение ВСУ, однако противник продолжает удерживать позиции. О том, где удалось достичь успеха ВС РФ, и на каком участке фронта пришлось отступить, чтобы сохранить жизни солдат, расскажет редакция «Радио 1».
В Рязанской области сбит беспилотник ВСУ
Над Рязанью минувшей ночью были слышны взрывы. Жители региона рассказали, что видели над городом два беспилотника. Позже в Минобороны РФ подтвердили информацию о том, что ВСУ намеревались атаковать объекты на российских территориях с использованием дронов. БПЛА противника были сбиты. Жертв и разрушений удалось избежать.
На Украине захотели изменить правила призыва в армию
ВСУ пытались атаковать газопровод «Ямал — Европа» в Тверской области
Украинские силы попытались атаковать газопровод «Ямал — Европа» в Тверской области. Об этом пишет телеграм-канал Mash. По информации портала, дрон не долетел до назначенной цели и рухнул в 300 метрах от стены филиала «Газпром трансгаз» в городе Торжок.
Прибывшие на место инцидента саперы сняли с беспилотника взрывчатое вещество и безопасно его ликвидировали. Специалисты установили, что дрон нес на себе два килограмма взрывчатки.
В НАТО признали сложность ситуации для ВСУ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на линии фронта ситуация для ВСУ складывается сложная. Он указал на то, что боевые действия достаточно интенсивны, и на восточном направлении фронта украинская армия несет большие потери.
Столтенберг добавил, что альянс будет продолжать оказывать помощь Киеву, чтобы усилить его боевую способность.
Россия получила сведения о применении химикатов спецслужбами Киева
Глава российской делегации, заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский заявил, что у России есть сведения о том, что Украина применяет токсичные химикаты. Об этом он рассказал во время своего выступления на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.
По его словам, украинская разведка использует психотропные вещества и токсичные химикаты для воздействия на руководителей регионов, присоединенных к РФ.
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Тактическое положение улучшила 127-я мотострелковая дивизия на Времьевском участке фронта. Бойцы заняли высоты и начали вести прицельный огонь по противнику.
Из-за снегопада ряд дорог на Украине оказался заблокирован. Это может затруднить поставку ВСУ вооружения и техники. Однако стихия негативно отразилась и на российской обороне. Сильным штормом повреждены боновые заграждения в Крыму.
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Анастасия Крестьянова