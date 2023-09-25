Новости СВО: где ВС РФ перешли в атаку и как ВСУ пытаются вернуть позиции

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Российские военнослужащие взяли под контроль село Орехово-Васильевка на северном фланге Артемовска и обратили в бегство штурмовую бригаду ВСУ. О том, какие успехи на линии фронта у ВС РФ, а на каком направлении украинские военнослужащие идут в контратаку, расскажет редакция «Радио 1».
Четыре украинских БПЛА сбиты над Черным морем и Крымом
Четыре беспилотника противника были уничтожены прошедшей ночью над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.
Административное здание повреждено из-за атаки БПЛА в центре Курска
Противник применил беспилотники для нанесения ударов по административному зданию в центре Курска. В результате происшествия, повреждено несколько частных домов и крыша административного здания. Среди мирного населения пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Он отметил, что все дроны были сбиты системами ПВО.
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Штурмовое подразделение ВСУ обратилось в бегство
Подразделению штурмовиков ВСУ противостояли пять российских военнослужащих. В Минобороны РФ сообщили, что бойцам ВС РФ удалось заставить противника отступить. Несмотря на ранения, двое российских бойцов продолжили отстаивать боевые позиции. Участники сопротивления за проявленную отвагу и мужество представлены к наградам.
Минобороны: Российские военные сорвали ротацию морпехов ВСУ на южнодонецком направлении
ВС РФ уничтожили морской вокзал в Одессе
Минувшей ночью российские военнослужащие нанесли удары по объектам припортовой инфраструктуры Украины в Одессе. Информацию о повреждении морского вокзала и зернохранилища подтвердила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк. Кроме того, ряд украинских изданий сообщал о серии взрывов в Кривом Роге.
ВС РФ взяли под контроль Орехово-Васильевку
Населённый пункт Орехово-Васильевка, который расположен на северном фланге Артемовска перешел под контроль ВС РФ. Противник не ожидал штурма российских бойцов и был вынужден оставить поселок. По словам главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, освобождение села даст российским бойцам преимущество, так как высокая точка поселка составляет 144 метров над уровнем моря.
При этом бои на этом участке фронта продолжаются. ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции и атаковать.
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Анастасия Крестьянова