Новости СВО: где ВС РФ применили кассетные бомбы, какие направления ВСУ назвали сложными

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Украинские формирования продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирным жителям. На линии фронта у противника успехов нет. Несмотря на большие потери, ВСУ пытаются идти в наступление, однако оказываются под огнем ВС РФ и откатываются назад. О последних событиях в зоне проведения спецоперации, расскажет редакция «Радио 1».
ВС РФ уничтожили замаскированные позиции ВСУ
На Южнодонецком направлении российские штурмовики нанесли ракетные удары по скрытому вооружению ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. По информации ведомства, в результате атаки Су-25, бронированная техника противника была уничтожена.
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ВСУ 72 раза обстреляли территорию ДНР
За минувшие сутки противник выпустил по территории ДНР 215 боеприпасов. Было зафиксировано 72 обстрела. Для нанесения ударов ВСУ использовали беспилотники и снаряды, выпущенные из РСЗО. По Горловскому направлению украинские формирования выпустили кассетные боеприпасы.
ВСУ сбросили боеприпас с дрона на пожарную бригаду
Противник сбросил боеприпас с беспилотника на бригаду пожарных в Донецке. Об этом пишет телеграм-канал 112. По информации портала, в Кировском районе Донецка произошло возгорание бензовоза. На место инцидента прибыл пожарный расчет.
В тот момент, когда сотрудники МЧС уже ликвидировали огонь, ВСУ сбросили на бригаду боеприпас. Ранения получили четыре человека. Они были госпитализированы с различными ранениями.
ВС РФ начали применять кассетные бомбы по позициям ВСУ
В зоне проведения спецоперации российские бойцы начали применять кассетные бомбы РБК-500 по позициям ВСУ в Авдеевке. Об этом сообщил военный блогер, автор телеграм-канала «Живов Z» Алексей Живов. Особенность вооружения состоит в его суббоеприпасах, который несет в себе один РБК. Каждая бомба определяет местонахождение цели в радиусе ста метров. После обнаружения точки, в нее идет направленная струя из расплавленной меди и газов.
Зеленский назвал сложные для ВСУ направления фронта
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что для ВСУ сложилась непростая ситуация на нескольких направлениях фронта, приводит его слова издание «МК». Украинский лидер отметил, что бойцам сложно держать оборону на Бахмутском, Лиманском, Донецком и Авдеевском направлениях.
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Бойцы ВСУ сбросили боеприпас с дрона прямо на пожарную бригаду в Донецке
По информации телеграм-канала «Рыбарь», основные боевые действия развернулись на Авдеевском участке фронта. ВС РФ удалось занять новые позиции на южном фланге. Противник был вынужден отойти назад, однако продолжает стремиться к перехвату инициативы.
ВСУ понесли потери и откатились на прежние позиции в районе Горловки. Несколько пехотных подразделений пытались атаковать в Майорске, однако огонь российских военных группировку противника остановил.
На Херсонском направлении обстановка остается прежней. Украинские боевики удерживают позиции на левом берегу Днепра. На правобережье реки ВС РФ уничтожили живую силу противника, которая готовилась к переброске в Крынки для атак.
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Анастасия Крестьянова