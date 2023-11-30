Новости СВО: где ВСУ «кидают в мясо», какое село освободили ВС РФ

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Российские военнослужащие продолжают идти в наступление на нескольких участках фронта и укреплять свои позиции. Кроме того, ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВСУ продолжают удерживать контроль, и как противник отказывается выполнять приказы командования, заведомо обреченные на провал.
БПЛА сбили над Белгородской областью
Украинские формирования предприняли очередную попытку совершения террористической атаки. Минувшей ночью беспилотник ВСУ был сбит над Белгородской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ. Дрон противника самолетного типа был уничтожен системой российской ПВО, добавили в ведомстве.
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ВСУ отказываются выполнять приказы командиров
Пленный украинский военный рассказал, что бойцы ВСУ отказываются выполнять приказы начальников и идти в заведомо проигрышные штурмы, приводит его слова издание РИА Новости. Военнопленный заявил, что бойцы отказываются от поставленных задач, потому что понимают, что их «кидают в мясо».
ВС РФ поразили четыре командных пункта ВСУ
Четыре командных пункта противника было уничтожено на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости. Собеседник издания также рассказал, что ВС РФ уничтожили 14 опорных пункта противника.
Удары по местам скопления техники противника, наносила российская артиллерия. Также удалось уничтожить около 50 артиллерийских расчетов ВСУ, заключил Савчук.
В Киевской области объявлена воздушная тревога
В Киевской области воздушная тревога была объявлена во второй раз за ночь. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Сигналы сирен прозвучали также в Черкасской области. Власти страны не комментировали ситуацию. Информации о разрушениях в настоящее время нет.
На Херсонском направлении ВС РФ применили акустический комплекс
Против ВСУ российские бойцы применили акустический комплекс «Языковед» на Херсонском направлении. Об этом изданию РИА Новости рассказал командир подразделения группировки войск «Днепр». По его словам, комплекс предназначен для проведения радиовещания в красной и зеленой зонах противника.
Командир подразделения рассказал, что российские бойцы выехали на первую линию фронта, где применили комплекс. Из «Языковеда» звучали призывы сдаться в плен.
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ВС РФ в результате ожесточенных боев сумели расширить зону контроля южнее Берховского водохранилища, об этом пишет телеграм-канал «Рыбарь». Под Купянском российские бойцы атаковали позиции противника и вынудили ВСУ покинуть посадки южнее Лимана.
Также российским бойцам удалось освободить село Хромово, расположенное к северо-западу от Бахмута. Установление огневого контроля над населенным пунктом, позволит пойти в наступление в направлении города Часов Яр.
На Херсонском направлении обстановка остается напряженной. ВСУ продолжают проводить вылазки и контролировать центральную часть Крынок. Несмотря на постоянный огонь по противнику, ликвидировать плацдарм ВСУ пока не удается.
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