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Новости СВО: где ВСУ «кидают в мясо», какое село освободили ВС РФ

30 ноября 2023, 10:24
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Российские военнослужащие продолжают идти в наступление на нескольких участках фронта и укреплять свои позиции. Кроме того, ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВСУ продолжают удерживать контроль, и как противник отказывается выполнять приказы командования, заведомо обреченные на провал.

БПЛА сбили над Белгородской областью


Украинские формирования предприняли очередную попытку совершения террористической атаки. Минувшей ночью беспилотник ВСУ был сбит над Белгородской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ. Дрон противника самолетного типа был уничтожен системой российской ПВО, добавили в ведомстве.


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ВСУ отказываются выполнять приказы командиров


Пленный украинский военный рассказал, что бойцы ВСУ отказываются выполнять приказы начальников и идти в заведомо проигрышные штурмы, приводит его слова издание РИА Новости. Военнопленный заявил, что бойцы отказываются от поставленных задач, потому что понимают, что их «кидают в мясо».

ВС РФ поразили четыре командных пункта ВСУ


Четыре командных пункта противника было уничтожено на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости. Собеседник издания также рассказал, что ВС РФ уничтожили 14 опорных пункта противника.

Удары по местам скопления техники противника, наносила российская артиллерия. Также удалось уничтожить около 50 артиллерийских расчетов ВСУ, заключил Савчук.

В Киевской области объявлена воздушная тревога


В Киевской области воздушная тревога была объявлена во второй раз за ночь. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Сигналы сирен прозвучали также в Черкасской области. Власти страны не комментировали ситуацию. Информации о разрушениях в настоящее время нет.


На Херсонском направлении ВС РФ применили акустический комплекс


Против ВСУ российские бойцы применили акустический комплекс «Языковед» на Херсонском направлении. Об этом изданию РИА Новости рассказал командир подразделения группировки войск «Днепр». По его словам, комплекс предназначен для проведения радиовещания в красной и зеленой зонах противника.

Командир подразделения рассказал, что российские бойцы выехали на первую линию фронта, где применили комплекс. Из «Языковеда» звучали призывы сдаться в плен.

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ВС РФ в результате ожесточенных боев сумели расширить зону контроля южнее Берховского водохранилища, об этом пишет телеграм-канал «Рыбарь». Под Купянском российские бойцы атаковали позиции противника и вынудили ВСУ покинуть посадки южнее Лимана.

Также российским бойцам удалось освободить село Хромово, расположенное к северо-западу от Бахмута. Установление огневого контроля над населенным пунктом, позволит пойти в наступление в направлении города Часов Яр.

На Херсонском направлении обстановка остается напряженной. ВСУ продолжают проводить вылазки и контролировать центральную часть Крынок. Несмотря на постоянный огонь по противнику, ликвидировать плацдарм ВСУ пока не удается.

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ВСУ начали охоту на российские системы РЭБ
CNN: ВСУ развернули охоту за российскими системами РЭБ
30 ноября 2023, 10:18

Фото: iStock/vladj55

Украинская армия развернула охоту за российскими системами РЭБ, так как они слишком хорошо защищают от управляемых ракет и снарядов, переданных странами Запада. Об этом пишет CNN.
«Российская система "Поле-21", которая глушит сигнал GPS у дронов и ракет, является важной частью растущего электронного арсенала Москвы. В сентябре российские власти заявили об удвоении производства систем РЭБ», - говорится в статье.

Также добавляется, что украинские военные, находящиеся под Авдеевкой, заявляют, что российские системы сбивают с курса высокоточные снаряды «Экскалибур».

При этом уточняется, что ракеты HIMARS являются очень уязвимыми для радиоэлектронной борьбы, чем неуправляемое оружие, ввиду того, что для поражения целей они полагаются на сигнал GPS. 

В Минцифры Украины заявили изданию, что считают важнейшей задачей получить технологию, с помощью которой можно перепрограммировать дроны для поражения российских систем РЭБ.

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#минцифры
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СМИ рассказали об уязвимостях танков Abrams на Украине
Forbes: Abrams на Украине могут выйти из строя из-за хрупких фильтров двигателя
30 ноября 2023, 10:06

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Американские танки М-1 Abrams на Украине сталкиваются с высоким риском выхода из строя из-за необходимости очистки хрупких фильтров двигателя каждые двенадцать часов. Эта очистка также требует больших затрат топлива. Об этом сообщает Forbes.
Сообщается, что если экипаж данной модели танка будет пренебрегать этой очисткой дважды в день, то это приведет к серьезному повреждению двигателя, в результате чего танк придется отправить на длительный ремонт, который осуществляется в Польше. Отмечается, что заместитель помощника министра обороны США Лора Купер назвала Abrams «пожирателем бензина».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с африканскими журналистами заявил, что американские танки Abrams никак не изменили ситуацию на полях проведения специальной военной операции на Украине. При этом, украинский лидер выразил надежду, что в будущем Вооруженным силам Украины поставят побольше западной техники.

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#сша
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#президент
#танки
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#всу
#спецоперация
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МО: Силы ПВО в Белгородской области ликвидировали украинский БПЛА
30 ноября 2023, 08:21

Фото: iStock/valio84sl

Силы ПВО в Белгородской области сбили украинский БПЛА, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

В министерстве обороны добавили, что вражеский беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными системами противовоздушной обороны. 

Ранее потерпевший крушение украинский дрон обнаружили на побережье Ейского района Кубани. К счастью, в ​результате падения беспилотника никто не пострадал. Разрушений также нет. 

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#пво
#всу
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«Мясные штурмы»: Украинский военнопленный раскрыл реальную ситуацию в рядах ВСУ
Украинский военнопленный заявил, что на Херсонщине ВСУ отказываются от штурмов
30 ноября 2023, 07:43

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский военнопленный Руслан Нестерюк рассказал, как бойцы ВСУ отказываются выполнять приказы командования и идти на заведомо проигрышные штурмы, в интервью для «РИА Новости».
«В отказ идут выполнять задачи. Ну идут в отказ люди. Вот ну потому что кидают их в мясо», - прокомментировал ситуацию военнопленный.

В агентстве отметили, что Нестерюк сдался в плен российским военным 22 ноября 2023 года в Херсонской области на левом берегу Днепра.

Ранее другой украинский военнопленный Виталий Шкиндаль заявил, что ВСУ терпят краха из-за неквалифицированного командования. По его словам, украинские генералы бросают бойцов на штурм без предварительной разведки и чёткого понимания, что происходит на позиции, на которую отправляют отряд. 

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#всу
#плен
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#сво
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Политолог Бортник: Украина готовит граждан к перемирию с Россией
Политолог Бортник заявил, что Киев готовит граждан к перемирию с Россией
30 ноября 2023, 07:22

Фото: iStock/3dmitry

Политолог Руслан Бортник заявил, что ряд политиков Украины и западные государства начинают готовить граждан страны к мирному урегулированию конфликта с Российской Федерацией.
Об этом украинский эксперт сказал в эфире «Новости.LIVE», соответствующая запись доступна на YouTube.

«Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружье уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду. Очевидно, что есть определенная подготовка к возможным переговорам», — поделился мнением Бортник.

Он добавил, что на приближение переговоров с Москвой оказывает влияние снижение объемов помощи со стороны Запада, а также провал попытки привлечь на сторону Киева южные страны. Так, нестабильное положение западных стран подталкивает Украину к изменению общей стратегии взаимодействия с Россией и возобновлению переговоров.

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#украина
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RT: На Украине хотят использовать реестр избирателей для проведения мобилизации
30 ноября 2023, 06:42

Фото: iStock/Olena_Z

На Украине нужно использовать реестр избирателей для проведения мобилизации, считает председатель Совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко. Об этом пишет RT.
Глава совета полагает, что этот список наиболее заполнен данными и передает правдивую информацию о том, кто и где голосовал в свое время.

«Кто-то начнет кричать, что это ограничит людей до выборов. Нет, сейчас нам нужно думать не о выборах, а о защите Украины и победе. А о других нюансах — где и кому дискомфортно — можно будет говорить потом», — заявил Тимочко.

Ранее советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко признал нехватку военных в Вооружённых силах Украины (ВСУ). По его оценкам, «дефицит огромнейший», а в некоторых бригадах средний возраст составляет 54 года.

А бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович* заявил, что 4,5 миллиона граждан Украины избегают постановки на воинский учет, а в частях от 30% до 70% отказников. Он отметил, что сейчас правительство Украины готовит несколько «нелегких решений в сфере мобилизации», включая меры по привлечению в зону боевых действий молодых людей, но при недостаточном количестве вооружения, поставляемого Западом, это может привести к росту потерь.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.


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*включён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#украина
#мобилизация
#всу
#алексей арестович
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Российские военные уничтожили первый танк Leopard 1A5 в зоне СВО
30 ноября 2023, 06:23

Фото: сайт Минобороны РФ

Российские военные 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ходе спецоперации ликвидировали первый танк Leopard 1A5 на Купянском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Замкомандующего войсками ЗВО, генерал-лейтенант Владимира Лугового отметил эффективные действия бойцов 1-й гвардейской танковой армии, а также роль расчета противотанкового ракетного комплекса, уничтожившего Leopard 1A5.

Луговой рассказал, что экипаж танка пытался прорваться к переднему краю обороны ВС РФ, однако потерпел неудачу и был уничтожен.

Бойцам российской армии, ликвидировавшим  Leopard 1A5, вручили денежный сертификат на сумму 700 тысяч рублей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#запад
#киев
#воздушная тревога
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Зыбинский: Группировка «Запад» сбила пять беспилотников ВСУ в ЛНР
30 ноября 2023, 05:09

Фото: сайт Минобороны РФ

Группировка «Запад» российских Вооружённых сил РФ огнём ЗРК «Тор» пять украинских беспилотников в районах населённых пунктов Житловки, Петровского, Залимана и Меловатки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра «Запада» Сергей Зыбинский.
Среди сбитых БПЛА ВСУ — четыре «Фурии» и одну «Лелека-100».

«В полосе обороны общевойсковой армии военнослужащие соединения при поддержке авиации и огня артиллерии уничтожили до 20 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" и две боевые бронированные машины Humwee», — отметил начальник пресс-центра группировки. 

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#лнр
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#вооружённые силы рф
#беспилотник
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Российские бойцы поразили четыре командных ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России поразили четыре командных ВСУ на Краснолиманском направлении — Минобороны
30 ноября 2023, 05:07

Фото: сайт Минобороны РФ

Российская артиллерия и ВКС поразили четыре командных и 14 опорных пунктов ВС Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, пишет РИА Новости.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжают выполнять задачи специальной военной операции на краснолиманском направлении. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены четыре командно-наблюдательных пункта, 14 опорных пунктов, 11 районов скопления техники и около 50 артиллерийских расчетов ВСУ», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#запад
#киев
#украина
#россия
#вс рф
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