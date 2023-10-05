Новости СВО: где ВСУ несут потери, на каком участке атакуют ВС РФ

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В зоне проведения спецоперации продолжаются бои. На некоторых участках фронта ВСУ пытаются идти в наступление, но безуспешно. Редакция «Радио 1» расскажет, над какими территориями российским бойцам удалось установить контроль и где противник ведет огонь по позициям ВС РФ.
ВС РФ взяли под контроль устье Днепра
Российским военнослужащим удалось вернуть контроль над херсонскими островами в устье Днепра. При этом ВСУ продолжают попытки высадиться на островах, чтобы перейти на левый берег реки. ВС РФ контролируют территорию и не дают противнику шанса перейти рубежи.
ВСУ обстреляли Рыльск кассетными боеприпасами
Противник снова применил кассетные боеприпасы для нанесения ударов по российским территориям. По информации телеграм-канала Mash в результате обстрела Курской области со стороны ВСУ, пострадала местная жительница. Женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Последние новости СВО
Противник предпринимает попытки вылазки на Старобельском направлении. В районе Торского выступа штурмовые группы ВСУ идут в атаку, однако наступательные действия украинских группировок были
пресечены. На южном фланге обороны Бахмута продолжаются позиционные бои в районе Клещеевки. Российские артиллеристы наносят удары по находящемуся в «серой зоне» селу, пресекая попытки наступления ВСУ, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
Ожесточенные бои продолжаются на Ореховском участке фронта. Украинские формирования пытаются наступать и продвинуться к Новопрокоповке, но отступают, теряя технику западного производства и личный состав. На Запорожском направлении ВСУ пытаются расширить наступательный плацдарм. При поддержке артиллерии они стремятся прорваться к Копаням. По позициям противника в селе Работино наносят удары ВКС РФ.
Зыбинский: Группировка «Запад» сорвала ротацию ВСУ в районе Берестового
По информации телеграм-канала WarGonzo, на Донецком фронте при поддержке авиации и артиллерии российские войска продолжили штурмовые действия в Марьинке. На Северном участке фронта наблюдается относительное затишье. На Бахмутском направлении продолжаются бои за железнодорожную ветку. ВС РФ применили средства дальнего поражения в Часовом Яре, Богдановке, Васюковке, Андреевке. Противник наносит удары по позициям российских войск в Озеряновке, Курдюмовке, Бахмуте, Дубово-Васильевке и Яковлевке.
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Анастасия Крестьянова