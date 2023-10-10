Новости СВО: как осенняя распутица сказалась на технике ВСУ и где контратакуют ВС РФ

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Встречные бои за преимущество над железнодорожной веткой продолжаются на Бахмутском направлении. ВСУ пытаются атаковать, но российские бойцы удерживают оборону и постепенно переходят в наступление. Редакция «Радио 1» расскажет, на каких участках фронта ВС РФ идут в атаку, и как осенняя распутица сказывается на действиях противника.
ВСУ стягивают резервы на Краснолиманское направление
Украинская группировка перемещается в район Серебрянского лесничества и населенного пункта Белогоровка, стягивая дополнительные резервы. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с изданием РИА Новости. По его словам, противник готовится не только к обороне, но и наступлению. На Краснолиманское направление прибывает техника и личный состав, уточнил эксперт.
ВС РФ нанесли удар по пункту размещения ВСУ
Российские войска нанесли удар по пункту временного размещения противника в ДНР. В результате действий тактической авиагруппы ВКС РФ, автомобильный мост и три пункта размещения украинских бойцов были уничтожены. Кроме того, ВС РФ удалось подавить до 30 артиллерийских расчетов ВСУ. Украинская сторона потеряла около 60 военнослужащих и две бронемашины.
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На Запорожском фронте ВСУ наносит удары по позициям российских бойцов и пытаются расширить свой левый фланг. В направлении населенного пункта Вербовое противник выпускает дроны-камикадзе и применяет кассетные боеприпасы. ВС РФ удалось перейти к наступлению, несмотря на непрекращающиеся обстрелы.
На фронте наблюдается осенняя распутица. Враг реже использует технику западного производства и передвигается преимущественно на пикапах. ВС РФ начали активнее использовать в боях боеприпасы «Краснополь», сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
Российские военные уничтожили склад ВСУ в Черниговской области
Несколько опорных пунктов противника ВС РФ заняли на Купянском направлении. Также успешные штурмовые действия российские военнослужащие провели у населенного пункта Макеевка.
На Бахмутском направлении продолжаются встречные бои за преимущество над железнодорожной веткой у Клещеевки и Андреевки. ВС РФ контратакуют со стороны Дубово-Васильевки в сторону Богдановки. Украинские формирования предприняли попытку прорыва, но были вынуждены вернуться на исходные позиции.
О ситуации на Луганском направлении сообщает телеграм-канал WarGonzo. ВС РФ начали масштабное наступление. Бойцы задействовали бронегруппы и наносят удары по позициям ВСУ в Макеевке, Ивановке и Сеньковке.
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Анастасия Крестьянова