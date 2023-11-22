Новости СВО: как ВС РФ наносят удары по опорным пунктам ВСУ, где наступает противник

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Первая группа украинских бойцов, ранее сдавшихся в плен, заступила на боевое дежурство в составе российских подразделений. Редакция «Радио 1» расскажет, как проходило боевое слаживание, где идут в наступление бойцы ВС РФ, и какие потери несет противник.
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ВС РФ отразили атаку ВСУ в районе Кременной
Российская группировка войск «Центр» отразила две атаки штурмовых групп противника. Об этом сообщил представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, в результате попытки наступления, ВСУ потеряли до 200 военных и две машины.
Атака была отражена на Краснолиманском направлении в районе Кременной и Кузьмино.
Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении.
ВСУ пытались произвести высадку десанта на Херсонском направлении. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава ведомства рассказал, что военнослужащие частей морской пехоты противника несут большие потери. ВС РФ удается наносить упреждающие удары по местам вылазок ВСУ, не допуская прорыва противника за линию обороны.
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Наступательная активность на фоне ухудшения погодных условий стала снижаться. Однако расширить зону контроля удалось российским военнослужащим в районе Серебрянского лесничества, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». На Авдеевском направлении ВС РФ также удалось закрепиться. Бойцы идут в атаку на южном фланге и стремятся занять новые позиции в районе садового товарищества «Виноградники».
Противник, несмотря на потери среди личного состава и техники, пытается атаковать на Херсонском направлении.
ВС РФ сдерживают попытки наступления ВСУ на Ореховском участке. Противник вынужден отступать на ранее занимаемые позиции.
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