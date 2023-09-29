Новости СВО: как ВС РФ применили робота-снайпера и где вынудили ВСУ отступить

Фото: iStock/SergeyVButorin
Российские военнослужащие успешно пресекают атаки противника и не дают ему продвинуться. Сразу на нескольких направлениях ВС РФ идут в наступление. Редакция «Радио 1» расскажет об актуальной обстановке в зоне проведения СВО и о том, какое вооружения ВС РФ впервые применили на фронте.
ВС РФ применили в зоне СВО робота-снайпера
В зоне проведения спецоперации российские военнослужащие впервые применили антиснайперский комплекс «Сосна-Н». Об этом сообщило агентство ТАСС. Робот-антиснайпер способен сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать оптические устройства противника. Дальность подавления вражеского огня составляет две тысячи метров.
ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью
Система российской ПВО зафиксировала и уничтожила беспилотник противника над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ. На территорию региона также пыталась проникнуть диверсионная группа ВСУ, однако российские военнослужащие пресекли попытку вылазки.
ВС России отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях
Беспилотник повредил подстанцию в Курской области
Минувшей ночью беспилотник противника сбросил два взрывчатых устройства на подстанцию в Курской области. В результате происшествия произошел пожар в одном из трансформаторов, что привело к обесточиванию нескольких населенных пунктов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт. На место прибыли аварийные службы, проводятся работы по восстановлению подачи электроэнергии.
Последние новости СВО
Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, что активные бои возобновились на Времевском участке. Противник перешел в контратаку, однако российские войска пресекли попытку наступления, в результате чего ВСУ были вынуждены вернуться на свои позиции. Украинские военнослужащие концентрируют силы и пытаются закрепить позиции на Херсонском направлении и в районе Днепра.
По информации портала WarGonzo, ВС РФ контратакуют на Угледарском направлении, есть небольшие продвижения. На Донецком участке фронта российские бойцы продолжают штурм Марьинки. Артиллерия ВС РФ нанесла удар по Авдеевке.
На Бахмутском направлении ситуация не изменилась. Стороны конфликта по-прежнему ведут непрекращающиеся бои. Российские подразделения перешли в атаку в направлении Григоровки и Клещевки, продвижения незначительные, высокие точки местности занимают ВСУ.
Читайте также:
Двое украинских военных застрелили сослуживца, который мешал им сдаться в плен
В Генштабе ВС РФ раскрыли планы по мобилизации
Рогов раскрыл новый феномен украинского контрнаступления
Анастасия Крестьянова