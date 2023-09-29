Новости СВО: как ВС РФ применили робота-снайпера и где вынудили ВСУ отступить

Российские военнослужащие успешно пресекают атаки противника и не дают ему продвинуться. Сразу на нескольких направлениях ВС РФ идут в наступление. Редакция «Радио 1» расскажет об актуальной обстановке в зоне проведения СВО и о том, какое вооружения ВС РФ впервые применили на фронте.