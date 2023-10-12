Новости СВО: как ВСУ готовятся форсировать Днепр, где ВС РФ установили контроль

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На всей линии боевого соприкосновения продолжаются боевые действия. Редакция «Радио 1» расскажет, где идут в наступление ВС РФ, какие позиции удалось занять, и как готовятся к операции по форсированию Днепра украинские формирования.
ВС РФ вклинились в оборону ВСУ под Донецком
Российские военнослужащие вклинились в оборону ВСУ под Донецком на глубину до 600 метров. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев изданию РИА Новости. По его словам, зайти вглубь оборонительных рубежей противника ВС РФ удалось в результате наступательных действий в районах населенных пунктов Спорная, Тоненькая, Марьинка и Водяная. Успеха удалось достичь за счет мощного огневого удара по позициям украинской группировки в Авдеевке, Очеретино, Северной и Новокалиново.
Украинский танк уничтожен под Авдеевкой
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Минувшей ночью ВС РФ нанесли удары по военным объектам ВСУ в Харькове, Херсонской и Одесской областях. На Авдеевском направлении российские подразделения продолжают идти в наступление. Южнее Авдеевки взят под огневой контроль участок железной дороги.
На Запорожском участке фронта ВСУ отправляют малые группы пехоты для наступления со стороны Работино. ВС РФ уничтожают противника и держат линию обороны.
На Херсонском направлении ВСУ стремятся перейти в наступление. Украинская группировка стягивает личный состав и технику. На северо-востоке области готовятся понтонные переправы, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». По информации портала, численность российских войск на этом направлении превосходит противника, однако угроза по форсированию Днепра ВСУ остается высокой.
«Пока земля не станет рыхлой и топкой»: ВС РФ загнали ВСУ в угол
Южнее Артемовска ВСУ вновь предприняли попытку атаки, но были отброшены на занимаемые позиции огнем российской артиллерии.
Российские бойцы идут в атаку у Вербового. Под постоянным огнем украинские позиции находятся в Новоданиловке и Малой Токмачке. Активное наступление ВС РФ продолжается на Донецком фронте. Есть продвижение в населенном пункте Северное. Встречные бои идут у Клещеевки и Андреевки. Артиллерия ВСУ работает по российским позициям в Бахмуте и Курдюмовке. ВС РФ ведут огонь по местам дислокации противника в Часовом Яре и Спорном.
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Анастасия Крестьянова