Новости СВО: какое оружие применили ВС РФ, где атакуют ВСУ

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Российские военнослужащие сдерживают попытки наступления противника и переходят в контратаку на нескольких участках фронта. Редакция «Радио 1» расскажет, где имеют преимущество ВС РФ и на каком направлении идут особенно активные боевые действия.
ВС РФ сорвали шесть попыток атаки ВСУ
На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества и Торского российские бойцы сорвали шесть попыток атаки ВСУ. Противник потерял около 60 военнослужащих, пикап и бронированный автомобиль Kozak, сообщил начальник пресс-службы группировки «Центр» ВС РФ Александр Савчук агентству ТАСС.
ВС РФ поразили скопление солдат ВСУ
В Минобороны сообщили, что российские военнослужащие применили в зоне СВО тяжелую огнеметную систему «Тосочка». В результате выпуска термобарического снаряда повышенной дальности по позиции противника, группа украинских боевиков была уничтожена.
Взрывы на Украине
Минувшей ночью в Одессе и Одесской области прозвучали взрывы, об этом сообщило издание «Думская». Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях. Информации о разрушениях нет.
Три БПЛА сбито в Белгородской области
Российские дроны уничтожают танки ВСУ в Орехове, не подпуская их к Работино
Противник применил беспилотники самолетного типа для нанесения ударов по территории Белгородской области. Три дрона были обнаружены и сбиты в Яковлевском городском округе области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате происшествия жертв и разрушений нет.
Последние новости СВО
ВС РФ продолжают контратаковать со стороны Новопокровки. Противник пытается продвинуться к населенному пункту Вербовое, однако российские бойцы удерживают оборону и нанести превентивные удары. Помешал ВСУ ливень, что сказалось на мобильности подразделений. Позиции украинских войск на Запорожском направлении находятся под постоянным огнем ВС РФ в Новоандреевке, Новоданиловке и Малой Токмачке.
На Луганском направлении российские военнослужащие ведут наступательные действия у Макеевки, Новоегоровки, Степной Новосёлки и Сеньковки, сообщает телеграм-канал WarGonzo.
Взаимные артиллерийские обстрелы зафиксированы на Херсонском направлении. Противник ведет огонь по поселкам, где проживают мирные жители. В результате обстрела, пострадала 82-летняя женщина в населенном пункте Алешки и 52-летний мирный житель в Казачьих Лагерях.
На Авдеевском направлении ВС РФ закрепляются на ранее занимаемых позициях. Огневой контроль российские бойцы ведут по позициям ВСУ. Кроме того, ВС РФ пресекают попытки врага стянуть дополнительные резервы и технику к линии фронта.
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Анастасия Крестьянова