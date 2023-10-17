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Новости СВО: какое оружие применили ВС РФ, где атакуют ВСУ

17 октября 2023, 10:20
Фото: iStock/Alexey Molotov

Фото: iStock/Alexey Molotov

Российские военнослужащие сдерживают попытки наступления противника и переходят в контратаку на нескольких участках фронта. Редакция «Радио 1» расскажет, где имеют преимущество ВС РФ и на каком направлении идут особенно активные боевые действия.

ВС РФ сорвали шесть попыток атаки ВСУ


На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества и Торского российские бойцы сорвали шесть попыток атаки ВСУ. Противник потерял около 60 военнослужащих, пикап и бронированный автомобиль Kozak, сообщил начальник пресс-службы группировки «Центр» ВС РФ Александр Савчук агентству ТАСС.

ВС РФ поразили скопление солдат ВСУ


В Минобороны сообщили, что российские военнослужащие применили в зоне СВО тяжелую огнеметную систему «Тосочка». В результате выпуска термобарического снаряда повышенной дальности по позиции противника, группа украинских боевиков была уничтожена.

Взрывы на Украине


Минувшей ночью в Одессе и Одесской области прозвучали взрывы, об этом сообщило издание «Думская». Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях. Информации о разрушениях нет.
Три БПЛА сбито в Белгородской области

Российские дроны уничтожают танки ВСУ в Орехове, не подпуская их к Работино
Российские дроны уничтожают танки ВСУ в Орехове, не подпуская их к Работино

Противник применил беспилотники самолетного типа для нанесения ударов по территории Белгородской области. Три дрона были обнаружены и сбиты в Яковлевском городском округе области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате происшествия жертв и разрушений нет.

Последние новости СВО


ВС РФ продолжают контратаковать со стороны Новопокровки. Противник пытается продвинуться к населенному пункту Вербовое, однако российские бойцы удерживают оборону и нанести превентивные удары. Помешал ВСУ ливень, что сказалось на мобильности подразделений. Позиции украинских войск на Запорожском направлении находятся под постоянным огнем ВС РФ в Новоандреевке, Новоданиловке и Малой Токмачке.

На Луганском направлении российские военнослужащие ведут наступательные действия у Макеевки, Новоегоровки, Степной Новосёлки и Сеньковки, сообщает телеграм-канал WarGonzo.
Взаимные артиллерийские обстрелы зафиксированы на Херсонском направлении. Противник ведет огонь по поселкам, где проживают мирные жители. В результате обстрела, пострадала 82-летняя женщина в населенном пункте Алешки и 52-летний мирный житель в Казачьих Лагерях.

На Авдеевском направлении ВС РФ закрепляются на ранее занимаемых позициях. Огневой контроль российские бойцы ведут по позициям ВСУ. Кроме того, ВС РФ пресекают попытки врага стянуть дополнительные резервы и технику к линии фронта.

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В США вынесли Украине приговор
Дипломат Фриман: Украина не сможет захватить Крым и лишится территорий
17 октября 2023, 11:12

Фото: iStock/Silent_GOS

Американский экс-дипломат Час Фриман заявил, что Украина не осуществит свои планы по захвату российских территорий и может потерять еще больше своих земель. Об этом Фриман сообщил в интервью Youtube-канал Dialogue works.
По мнению Фримана, пролилось очень много крови. Бывший дипломат отметил, что, если переговоры между РФ и Украиной произойдут, то они будут проходить на российских условиях, так как прошлые договоренности между государствами были гораздо выгодными вариантами для киевских властей.

Фриман добавил, что на данный момент ситуация дошла до того, что само существование Украины под угрозой.

Ранее командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Дмитрий Лисюк заявил, что РФ подготовила мощную оборону и технически превосходит украинскую армию.

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#всу
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Большое число украинских военных сдаются в плен ВС РФ
Эксперт Джонсон: в плен ВС РФ сдается большое количество солдат ВСУ
17 октября 2023, 10:31

Фото: iStock/Prostock-Studio

Российские военные берут в плен большое число военнослужащих ВСУ. Об этом рассказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
«Они берут в плен значительное количество украинцев, и еще одно украинское подразделение находится в котле, оно, по сути, окружено. Конфликт для Украины идет не по плану», — заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, поддержка Украины странами Запада начала существенно сокращаться на фоне эскалации конфликта между Палестиной и Израилем. Это может привести к печальным последствиям для ВСУ. Он объяснил, что в случае прекращения поддержки Киева западными странами, ВСУ смогут продержаться не более нескольких недель.

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#вс рф
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Российский ОПК получил право использоваться все резервы для ускорения выпуска артиллерии
Шойгу: ОПК получил право использовать все возможности для выпуска артиллерии
17 октября 2023, 10:04

Фото: сайт Кремля

Оборонно-промышленный комплекс России получил право от правительства использовать все имеющиеся резервы для ускорения производства артиллерии. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу на совещании по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и РСЗО.
«Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их производства. Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности», — сказал глава Минобороны.

Он напомнил, что ранее была упрощена процедура заключения контрактов, уменьшено число испытаний, также были снижены требования для выбора запчастей при условии, что качество не пострадает.

Министр обороны подчеркнул, что в условиях спецоперации стране особенно важно оперативно пополнять запасы вооружения. По словам Шойгу, все это зависит от оборонных предприятий, от их способности нарастить выпуск оружия и быстро передать их в армию.

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#шойгу
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ВСУ на Краснолиманском направлении подводят «свежие силы» взамен на «потрепанные»
Марочко рассказал о прибытии свежих сил ВСУ на Краснолиманском направлении
17 октября 2023, 09:38

Фото: istock / Olena_Z

Вооруженные силы Украины проводят ротацию и подводят новые силы, в том числе из нацбатальона «Азова»* на Краснолиманское направление. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко изданию РИА Новости.

«На Краснолиманском направлении отмечаются частичные ротационные мероприятия противника», — рассказал Марочко, со ссылкой на свои источники.
Он также заявил, что в районы населенных пунктов Червоная Диброва, Торское и Серебрянского лесничества с целью восстановления боеспособности заметили прибытие свежих сил армии Украины и вывод «потрепанных подразделений». Как заявляет экс-подполковник, в ходе активных боевых действий на этом участке украинские войска понесли большие потери.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Шойгу провел совещание по увеличению производства артиллерии и РСЗО
17 октября 2023, 09:28

Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по дальнейшему развитию, увеличению производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Информацию сообщает пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.
Шойгу заявил, что в условиях проведения СВО на Украине важно крайне быстро восполнять запасы вооружения.

«Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их производства. Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности», — подчеркнул глава ведомства.
19 сентября президент РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей обеспечение вооружением войск на спецоперации. Российский лидер попросил провести анализ графика поставок самого востребованного вооружения, военной и специальной техники, а также поручил повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны.

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#сво
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В Брянской области обнаружили разведывательный беспилотник ВСУ
17 октября 2023, 09:27

Фото: iStock/vadimrysev

Разведывательный беспилотник нашли возле железной дороги в Брянской области.
Mash пишет, что жители одной из деревень Карачевского района нашли в лесу БПЛА-разведчик самолётного типа, оборудованный видеокамерой.
 
Он упал рядом со станцией Московской железной дороги, примерно в 115 км от границы. Дрон был без взрывчатки. К месту падения немедленно вызвали специалистов. Они в свою очередь отправили аппарат на экспертизу.

Ранее российские системы ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата самолётного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют размер последствий на земле.

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#брянская область
#беспилотник
#всу
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На подлёте к Крыму уничтожили 8 беспилотников
17 октября 2023, 09:21

Фото: iStock/aapsky

За минувшую ночь на подлёте к Крыму ликвидировали 8 беспилотников.
Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата самолётного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют размер последствий на земле.

Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#крым
#сво
#всу
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Военный эксперт Дандыкин назвал главное преимущество российской армии зимой
Военный эксперт Дандыкин назвал оружие главным преимуществом России зимой
17 октября 2023, 09:12

Фото: iStock/JARAMA

Главным преимуществом армии зимой является техника и оружие, приспособленные к особенностям погодных условий.
Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
 
«ВСУ сейчас же поставляется оружие из тех стран, которые мало представляют наши зимы», — считает эксперт.
По словам Дандыкина, назвать лучшее оружие в российской армии в зимний период сложно.
 
«И зимой, и летом оружие работает одинаково. Все зависит только от обслуживания. Потому что техника всепогодная», —отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие с помощью FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица») отслеживают и уничтожают танки ВСУ в тылу в районе Орехова, не подпуская их к району Работино.

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#всу
#сво
#украина
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Российские дроны уничтожают танки ВСУ в Орехове, не подпуская их к Работино
17 октября 2023, 07:53

Фото: istock / vadimrysev

Российские военнослужащие с помощью FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица») отслеживают и уничтожают танки ВСУ в тылу в районе Орехова, не подпуская их к району Работино. Об этом рассказал командир танкового взвода с позывным «Сова» изданию РИА Новости.

«Наши FPV-дроны не дают подойти танкам противника даже на 10 километров к Работино. Они уничтожаются еще в Орехове», — рассказал «Сова».
Он также добавил, что его взвод поразил большое количестве легкобронированной техники украинской армии, включая западные боевые машины пехоты Bradley.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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