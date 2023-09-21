Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Новости СВО: какое оружие применили ВС РФ и где ВСУ перешли в наступление

Новости СВО: какое оружие применили ВС РФ и где ВСУ перешли в наступление

21 сентября 2023, 10:40
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Военнослужащие Украины продолжают массированные обстрелы приграничных районов Белгородской области. Под постоянным обстрелом Донецк. О том, чем отвечают на агрессию российские военнослужащие и какое оружие ВС РФ применили в зоне СВО, расскажет редакция «Радио 1».

Воздушная тревога на Украине


Минувшей ночью воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. Информацию о сигналах сирен позже подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Он также сообщил, что в некоторых районах украинской столицы была отключена вода и электричество из-за взрыва в Дарницком районе.

Взрыв во Львовской области


В результате удара ВС РФ по промышленному объекту, во Львовской области произошел взрыв. На одном из промышленных объектов и складе начался пожар. Информацию о повреждении инфраструктуры власти Украины пока не подтвердили.

В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву
В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву

БПЛА атаковали Орловскую область


Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что на территории области были уничтожены два дрона противника, целью которых были объекты топливно-энергетического комплекса. В результате происшествия никто не пострадал.

ВСУ 26 раз обстреляли территорию ДНР
За минувшие сутки ВСУ выпустили по территории республики 103 боеприпаса. Противник использовал для обстрелов различное вооружение, в том числе иностранного производства. Кассетные боеприпасы ВСУ применили для нанесения ударов по Горловке, Донецку и Макеевки.

Последние новости СВО


В зоне проведения спецоперации российские войска применили БПЛА «Герань-2». Об этом пишет телеграм-канал «Рыбарь». Дроны были использованы для поражения объектов противника, расположенных в тылу. Противник попытался продвинуться в районе Бахмута, однако, российские войска остановили подразделения ВСУ артиллерийским огнем.
В районе Приютного и у Старомайорского противник также пытался пройти вглубь населенных пунктов, но вылазки противника были отбиты.

Украинские военнослужащие ведут усиленные обстрелы Белгородской области. Удары приходятся на приграничные районы. ВСУ осуществили запуск восьми ракет Storm Shadow по объектам, находящимся на территории РФ. Пять ракет перехватила система ПВО, три упали в районе Верхнесадового.
На Времьевском участке обстановка стабильная, наблюдается временное затишье, стороны конфликта проводят ротацию и готовятся к возобновлению боевых действий.

Телеграм-канал «WarGonzo» сообщает о ситуации на Луганском направлении. По информации портала, украинские войска сумели вернуть себе часть позиций в Новоселовском. Российские подразделения возобновили наступление на Петропавловку и Сеньковку.

Читайте также:

Над Севастополем сбиты украинские беспилотники

В Черкассах из-за ПВО пострадал объект социальной инфраструктуры

После атаки ВСУ на Крым по всей Украине прогремели взрывы


#пожар
#взрыв
#бпла
#вооружение
#крым
#тревога
#всу
#вс рф
#пво
#воздушная тревога
Читайте нас в
СМИ: Режим ЧС объявлен в Брянской области из-за танка ВСУ
Украинский танк обстрелял село в Брянской области
21 сентября 2023, 11:39

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения Погарского района в Брянской области. Об этом заявил глава районной администрации Сергей Цыганок, пишет РИА Новости.
По его словам, повреждение получило имущество граждан, а также юридических лиц. Кроме того, было принято решение о введении режима ЧС. 
 
«Есть распоряжение о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения. Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество юридических и физических лиц. Если в результате обстрела мы видим, что пострадало имущество, сразу вводим режим ЧС, потом собственники обращаются к нам с заявлениями, делаются сметы и экспертизы», - сообщил Цыганок.

Он также подчеркнул, что информации о том, какое именно имущество оказалось повреждено из-за обстрела, пока нет. 
 
Напомним, Чаусовское сельское поселение находится на территории Погарского района Брянской области. Оно систематически оказывается под обстрелами киевского режима. 

Читайте также: 

Во Львовской области после взрыва загорелся промышленный объект и склады

После атаки ВСУ на Крым по всей Украине прогремели взрывы

Минобороны: Средства ПВО в Крыму уничтожили 19 беспилотников ВСУ
 
#имущество
#чс
#режим
#всу
Читайте нас в
Российские военные нашли планшет азовца* с шокирующими фотографиями
ВС РФ в Запорожской области нашли планшет с фото азовца* со свастикой
21 сентября 2023, 11:16

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Запорожской области российские военные нашли планшет, принадлежащий 19-летнему бойцу батальона «Азов»*, в котором располагалась его фотография на фоне свастики. Об этом сообщает RT.
На фото, расположенном в личном аккаунте украинца Владимира Полуносова в Google, запечатлён он и другие бойцы «Азова»* на фоне нацистской символики. 

Кроме того, уточняет RT, на устройстве установлено ПО «Крапива», предназначенное для фиксирования боевой обстановки на карте. 

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины прогремел взрыв. В результате происшествия, несколько районов города остались без электроэнергии и водоснабжения.

Читайте также:

Воронежский бизнесмен в соцсетях поддерживал батальон «Азов»*, ему грозит до 7 лет тюрьмы

Новости СВО: какое оружие применили ВС РФ и где ВСУ перешли в наступление

СМИ: Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе 80 лет


*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
#запорожская область
#вс рф
#всу
#фотография
#военные
Читайте нас в
В Черкассах из-за ПВО пострадал объект социальной инфраструктуры
21 сентября 2023, 10:10

Фото: istockphoto/RamonCast

В Черкассах в результате взрыва, произошедшего из-за работы средств противовоздушной обороны пострадал объект социальной инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец.
В своем телеграм-канале временный руководитель Черкасской области сообщил, что здание социального объекта в центре города повреждено обломками сбитой ракеты. На данный момент известно о пятерых пострадавших. Еще как минимум один человек находится под завалами. Спасательная операция продолжается.

Ранее практически по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Львове и других крупных городах. В ряде областей Украины, в том числе Черкасской, сигналы воздушной тревоги продолжают звучать до сих пор.

Читайте также:

Во Львовской области после взрыва загорелся промышленный объект и склады

После атаки ВСУ на Крым по всей Украине прогремели взрывы

Кличко заявил о взрыве в Киеве

#операция
#человек
#здание
#ракеты
#воздушная пво
#украина
Читайте нас в
Во Львовской области после взрыва загорелся промышленный объект и склады
21 сентября 2023, 08:58

Фото: istock / TonyFuse

Во Львовской области Украины прогремели взрывы, в результате которых на одном из промышленных объектов и складе начался пожар. Информацию сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в телеграм-канале.

По словам Козицкого, три взрыва раздались в городе Дрогобыч.

«Два прилета — по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв. м», — указано в посте. 
Пожарные сейчас тушат пожар. Информации о пострадавших нет. 

Напомним, что ранее во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога. Исключение составили лишь пять областей: Волынская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Закарпатская.

Также в ночь с 20 на 21 сентября ВСУ пытались атаковать Крым с помощью беспилотников. Все 19 БПЛА уничтожены средствами ПВО. 

Читайте также: 

После атаки ВСУ на Крым по всей Украине прогремели взрывы

СМИ: Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе 80 лет

ВСУ 26 раз обстреляли территорию ДНР

#пожар
#взрывы
#здание
#воздушная
Читайте нас в
После атаки ВСУ на Крым по всей Украине прогремели взрывы
21 сентября 2023, 07:31

Фото: istock / Ivan Murauyou

В Киеве слышны мощные взрывы. Информацию сообщает Telegram-канал «Общественное».
Сообщения о взрывах начали  поступать еще в 5:20 по московскому времени.

Ранее в районе Дарницкого района Киева произошел взрыв, который привел к отключению электричества и воды в некоторых микрорайонах, информацию сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что практически на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Тревога не звучала только во Львовской, Волынской, Тернопольской ,Ивано-Франковской и Закарпатской областях.  

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защита мирного населения от издевательств со стороны киевского режима.

Читайте также: 

ВСУ 26 раз обстреляли территорию ДНР

СМИ: Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе 80 лет

В США заявили, что Украина получила все, что просила для контрнаступления


#взрыв
#тревога
#сво
#рф
#воздушная тревога
Читайте нас в
Кличко заявил о взрыве в Киеве
Кличко: в Дарницком районе Киева прозвучал взрыв, объявлена тревога
21 сентября 2023, 06:35

Произошел взрыв в районе Дарницкого района Киева, что привело к отключению электричества и воды в некоторых микрорайонах, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
«Произошел взрыв в Дарницком районе... В результате некоторые районы Святошинского района остались без электроэнергии и водоснабжения», — написал Кличко.
Ранее телеканал «Общественное» сообщил о мощных взрывах в Киеве. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области объявлена тревога.

Читайте также:

Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Андреевка полностью разрушена, ВСУ взяли лишь ее часть
#карты
#взрыв
#онлайн
#тревога
#всу
Читайте нас в
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
21 сентября 2023, 05:44

Фото: IStock/sandsun

Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины, согласно данным онлайн-карты, предоставленным украинским министерством цифровой трансформации.
Исключение составили лишь пять областей: Волынская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Закарпатская.

Из информации на онлайн-карте следует, что сигнал тревоги раздался в указанных регионах с 03:52 до 04:54 по местному времени (совпадает с московским временем).

Читайте также:

ВСУ используют кассетные боеприпасы в качестве мин в Харьковской области

Андреевка полностью разрушена, ВСУ взяли лишь ее часть

В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу
#боеприпасы
#онлайн
#всу
Читайте нас в
СМИ: Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе 80 лет
NYT: Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе со Второй мировой
21 сентября 2023, 00:44

Фото: iStock/JARAMA

Украина, проводя контрнаступление, в ходе которого применялись так называемые «мясные» штурмы, столкнулась с очень хорошо подготовленной обороной, пишет газета New York Times.
Издание отмечает, что несмотря на наличие современной западной военной техники и танков, оборонительные позиции оказались настолько крепкими, что их можно сравнить лишь с защитными сооружениями времен Второй мировой войны.

Издание подчеркивает, что ход контрнаступления Украины пока остается неясным и требует дополнительного изучения.

Читайте также:

Зеленский раскрыл страшную правду о контрнаступлении ВСУ

В США заявили, что Украина получила все, что просила для контрнаступления

Кирби: Байден хочет услышать от Зеленского данные о текущей ситуации
#украина
#контрнаступление
Читайте нас в
ВСУ 26 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
21 сентября 2023, 00:30

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Украинские вооруженные силы в течение последних 24 часов 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 103 боеприпаса. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями со стороны Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
Согласно информации представительства, за последние 24 часа поступили данные о 26 случаях обстрела со стороны вооруженных сил Украины. На направлении Донецк-Горловка было зарегистрировано 10 обстрелов, включая применение управляемых ракет AGM-88 HARM и артиллерии калибром 155 миллиметров. На Горловском направлении произошло 16 обстрелов, с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии калибрами 152 и 155 миллиметров, включая атаки с кассетными боеприпасами.

Под обстрелы попали районы трех населенных пунктов Донецкой Народной Республики: Горловки, Донецка и Макеевки.

Читайте также:

Один человек погиб при обстреле белгородского села Максимовка

Над Севастополем сбиты украинские беспилотники

ПВО отразила ракетную атаку на Севастополь
#нарушения
#днр
#донецк
#данные
#человек
#севастополь
Читайте нас в
Достижения.рф