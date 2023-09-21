Новости СВО: какое оружие применили ВС РФ и где ВСУ перешли в наступление

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Военнослужащие Украины продолжают массированные обстрелы приграничных районов Белгородской области. Под постоянным обстрелом Донецк. О том, чем отвечают на агрессию российские военнослужащие и какое оружие ВС РФ применили в зоне СВО, расскажет редакция «Радио 1».
Воздушная тревога на Украине
Взрыв во Львовской области
В результате удара ВС РФ по промышленному объекту, во Львовской области произошел взрыв. На одном из промышленных объектов и складе начался пожар. Информацию о повреждении инфраструктуры власти Украины пока не подтвердили.
В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву
БПЛА атаковали Орловскую область
Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что на территории области были уничтожены два дрона противника, целью которых были объекты топливно-энергетического комплекса. В результате происшествия никто не пострадал.
ВСУ 26 раз обстреляли территорию ДНР
За минувшие сутки ВСУ выпустили по территории республики 103 боеприпаса. Противник использовал для обстрелов различное вооружение, в том числе иностранного производства. Кассетные боеприпасы ВСУ применили для нанесения ударов по Горловке, Донецку и Макеевки.
Последние новости СВО
В зоне проведения спецоперации российские войска применили БПЛА «Герань-2». Об этом пишет телеграм-канал «Рыбарь». Дроны были использованы для поражения объектов противника, расположенных в тылу. Противник попытался продвинуться в районе Бахмута, однако, российские войска остановили подразделения ВСУ артиллерийским огнем.
В районе Приютного и у Старомайорского противник также пытался пройти вглубь населенных пунктов, но вылазки противника были отбиты.
Украинские военнослужащие ведут усиленные обстрелы Белгородской области. Удары приходятся на приграничные районы. ВСУ осуществили запуск восьми ракет Storm Shadow по объектам, находящимся на территории РФ. Пять ракет перехватила система ПВО, три упали в районе Верхнесадового.
На Времьевском участке обстановка стабильная, наблюдается временное затишье, стороны конфликта проводят ротацию и готовятся к возобновлению боевых действий.
Телеграм-канал «WarGonzo» сообщает о ситуации на Луганском направлении. По информации портала, украинские войска сумели вернуть себе часть позиций в Новоселовском. Российские подразделения возобновили наступление на Петропавловку и Сеньковку.
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Анастасия Крестьянова