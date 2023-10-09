Новости СВО: на каком направлении продвинулись ВСУ и где атакуют ВС РФ

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ВСУ опасаются прорыва оборонительных линий на Купянском участке фронта и пытаются идти в наступление. Российские бойцы отражают атаки противника и вынуждают его отступить. Редакция «Радио 1» расскажет, где продолжаются активные бои, какие позиции удалось занять ВС РФ и где продвинулся противник.
ВС РФ сорвали контратаку ВСУ
ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщат Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что для нанесения ударов по опорному пункту российские бойцы применили ряд методик, которые позволили нанести эффективное поражение противнику.
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Ожесточенные бои вдоль всей линии соприкосновения продолжаются на Купянском участке фронта. ВСУ опасаются прорыва обороны и стягивают дополнительные резервы. На Угледарском направлении противник пытался идти в наступление, однако атаки были отбиты упреждающими ударами российской артиллерии, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Несколько ракетных ударов ВС РФ нанесли по военным объектам в Одесской области. Склад боеприпасов ВСУ поражен российскими бойцами в районе поселка Зайчевское.
Российский военный заявил, что силы ВСУ уже иссякли
По информации телеграм-канала WarGonzo, ВСУ пытаются расширить зону боевых действий на Запорожском направлении. Небольшое продвижение противника зафиксировано в районе населенного пункта Копани. Встречные бои идут в районе Марфополя.
На Донецком направлении ВС РФ пошли в наступление в направлении Новомихайловки и Марьинки. Российским войскам также удалось продвинуться у села Красногоровка. На Бахмутском направлении ситуация по-прежнему напряженная. Идут бои за превосходство над железнодорожной веткой у Андреевки.
ВС РФ наносят удары по противнику в Клещеевке, Богдановке и Спорном. Под огнем ВСУ российские позиции в Озеряновке, Курдюмовке, Бахмуте и Яковлевке. Новые позиции заняли российские войска на Луганском направлении. По позициям противника ВС РФ бьют в Белогоровке, Новолюбовке, Песчаном, Куриловке, Купянске и Петропавловке.
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