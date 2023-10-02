Новости СВО: обстановка на линии фронта, на каких направлениях закрепились ВСУ

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Противник идет в наступление в районе Новопокровки и предпринимает попытки перейти за пределы железнодорожной ветки в Андреевке. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВС РФ сдерживают наступление, и на каких участках фронта позиции ВСУ находятся под огневым контролем российских бойцов.
ВСУ атаковали Смоленскую область беспилотниками
Военнослужащие Украины предприняли попытку атаки объектов российской инфраструктуры с использованием беспилотников самолетного типа. Пять БПЛА противника были сбиты в Смоленской области системами ПВО и РЭБ. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. В результате происшествия никто не пострадал.
БПЛА сбит над Сочи
В российском оборонном ведомстве сообщили, что противник пытался нанести удар с помощью беспилотника по объекту инфраструктуры в Адлеровском районе Сочи. Системе ПВО удалось зафиксировать и перехватить дрон. В результате происшествия разрушений нет.
Российские военные взяли в плен две группы солдат ВСУ под Артемовском
Воздушная тревога в Киеве
Минувшей ночью воздушная тревога была объявлена в Киеве в 05:04 по мск. Также сигналы оповещения сработали в Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Кроме того, издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Херсоне, который находится под контролем Киева. Информации о разрушениях нет. Власти Украины не комментировали произошедшее.
Последние новости СВО
Украинские военнослужащие продолжили наступление на Новопокровку. Успеха достигнуть не удалось. Активные боевые действие сконцентрированы в районе населенного пункта Работино и Малая Токмачка. В атаку перешли ВС РФ у Вербового. Российские военнослужащие перехватили инициативу на Угледарском участке. Они наносят удары по Перечистовке, Урожайному, Старомайорскому.
В направлении Марьинки продолжаются штурмовые действия со стороны ВС РФ. Кроме того, российские войска наступают в районе Авдеевки и идут в наступление в районе Степного. Активизировались боевые действия в районе населенного пункта Нью-Йорк.
На Бахмутском направлении по-прежнему идут активные сопротивления. Противник предпринимает попытки выхода за пределы железнодорожной ветки в Андреевке. Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что более выигрышное положение на этом направлении занимает противник. Российские войска наносят удары по позициям противника в Веселом, Спорном и Северске. ВСУ обстреливают места дислокации ВС РФ в Бахмуте, Озеряновке, Курдюмовке, Яковлевке.
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Анастасия Крестьянова