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Новости СВО: обстановка на линии фронта, на каких направлениях закрепились ВСУ

02 октября 2023, 10:59
Фото: iStock/booblik_uk

Фото: iStock/booblik_uk

Противник идет в наступление в районе Новопокровки и предпринимает попытки перейти за пределы железнодорожной ветки в Андреевке. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВС РФ сдерживают наступление, и на каких участках фронта позиции ВСУ находятся под огневым контролем российских бойцов.

ВСУ атаковали Смоленскую область беспилотниками


Военнослужащие Украины предприняли попытку атаки объектов российской инфраструктуры с использованием беспилотников самолетного типа. Пять БПЛА противника были сбиты в Смоленской области системами ПВО и РЭБ. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. В результате происшествия никто не пострадал.

БПЛА сбит над Сочи


В российском оборонном ведомстве сообщили, что противник пытался нанести удар с помощью беспилотника по объекту инфраструктуры в Адлеровском районе Сочи. Системе ПВО удалось зафиксировать и перехватить дрон. В результате происшествия разрушений нет.

Российские военные взяли в плен две группы солдат ВСУ под Артемовском
Российские военные взяли в плен две группы солдат ВСУ под Артемовском

Воздушная тревога в Киеве


Минувшей ночью воздушная тревога была объявлена в Киеве в 05:04 по мск. Также сигналы оповещения сработали в Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Кроме того, издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Херсоне, который находится под контролем Киева. Информации о разрушениях нет. Власти Украины не комментировали произошедшее.

Последние новости СВО


Украинские военнослужащие продолжили наступление на Новопокровку. Успеха достигнуть не удалось. Активные боевые действие сконцентрированы в районе населенного пункта Работино и Малая Токмачка. В атаку перешли ВС РФ у Вербового. Российские военнослужащие перехватили инициативу на Угледарском участке. Они наносят удары по Перечистовке, Урожайному, Старомайорскому.

В направлении Марьинки продолжаются штурмовые действия со стороны ВС РФ. Кроме того, российские войска наступают в районе Авдеевки и идут в наступление в районе Степного. Активизировались боевые действия в районе населенного пункта Нью-Йорк.

На Бахмутском направлении по-прежнему идут активные сопротивления. Противник предпринимает попытки выхода за пределы железнодорожной ветки в Андреевке. Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что более выигрышное положение на этом направлении занимает противник. Российские войска наносят удары по позициям противника в Веселом, Спорном и Северске. ВСУ обстреливают места дислокации ВС РФ в Бахмуте, Озеряновке, Курдюмовке, Яковлевке.

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#дроны
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В ЛНР задержали шпиона
02 октября 2023, 10:25

Фото: istockphoto/Artem Peretiatko

Местный житель передавал украинской стороне данные о местах дислокации и передвижении сил Народной милиции и ВС РФ.
В УФСБ по региону сообщают, что в ЛНР задержан местный житель, уроженец города Рубежное. Он оказывал содействие вооруженным формированиям Украины. Мужчина собирал и передавал сведения военного характера, а именно данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ.
 
Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». 

Ранее в Керчи задержали местного жителя, который осуществлял шпионаж в пользу ГУР Украины. Крымчанин установил контакт с разведслужбами Украины по собственной инициативе, и осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении зоны проведения специальной военной операции и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи.

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#всу
#сво
#россия
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В рядах ВСУ фиксируется странное заболевание, устойчивое к антибиотикам
FT: раненые бойцы ВСУ заражены инфекциями, устойчивыми к антибиотикам
02 октября 2023, 10:10

Фото: iStock/Drazen Zigic

У раненых украинских военных врачи всё чаще диагностируют инфекционное заболевание, устойчивое к большинству имеющихся антибиотиков. Об этом пишет Financial Times.
«В начале этого года в одном из американских военных госпиталей в Германии врачи, обследовав раненого украинского солдата, сделали тревожное открытие. Его инфекция была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам», — говорится в статье.

Также уточняется, что подобные случаи фиксируются не только на Украине, но и в тех странах, куда бойцов ВСУ доставляли на лечение. Таким образом, заражение происходит в украинских госпиталях и в тех местах, где пребывают беженцы с Украины в других странах.

Ранее военнослужащий из Южной группировки Вооруженных Сил Российской Федерации, известный по кличке «Кортес» рассказал, как он спас раненого украинского солдата. По его словам, артиллерия противника продолжала наносить обстрел, нацеливаясь на раненого бойца. Несмотря на постоянные обстрелы, военнослужащий ВС РФ смог оказать первую медицинскую помощь пленному и забрать его.

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#беженцы
#всу
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Смоленскую область атаковали 5 беспилотников ВСУ
02 октября 2023, 09:36

Фото: iStock/valio84sl

Беспилотники самолетного типа пытались атаковать Смоленскую область.
Губернатор региона Василий Анохин сообщил, что  беспилотники были подавлены силами ПВО и РЭБ. Никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.
 
Mash пишет, что ВСУ атаковали Смоленский авиационный завод четырьмя БПЛА UJ-22 Airborne. По данным тг-канала, один из дронов сдетонировал 1 октября примерно в 10 утра на бетонной площадке рядом с цехом № 63.
 
Ещё два упали рядом с цехом № 55. Повреждения получила крыша, осколки оказались на взлётно-посадочной полосе аэродрома Северный.
 
Обломки четвёртого беспилотника попали в балконы девятиэтажки и повредили остекление в ТРЦ «Кутузов».

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#беспилотник
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#всу
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В Америке рассказали о способе свергнуть украинское правительство
Экс-разведчик Риттер: Киев падет в результате военного давления России
02 октября 2023, 08:06

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Военное давление со стороны РФ может привести к свержению правительства Украины, так как ВСУ стали терять боеспособность. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер в беседе с блогером Сайрусом Янссеном.
По мнению Риттера, России не нужно переставать оказывать военное давление на Украину и продолжать дальше подпитывать развитие политического коллапса в стране. Такие действия продлят конфликт, но тогда результат будет достигнут.

«России не нужно давить педаль в пол», — заявил экс-разведчик.
Риттер также добавил, что армия Украины практически разбита и сейчас не является дееспособной для продолжения боя. Дальнейшие сценарии завершения конфликта будут зависеть от решений Российской Федерации. 

Ранее Скотт Риттер заявлял, что решения Германии предоставить Украине крылатые ракеты Taurus может привести к началу внутренней войны в ФРГ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мнение
#развитие
#всу
#рф
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Российский боец вытащил раненого украинца под обстрелами ВСУ
Боец Южной группировки войск вынес на себе раненого украинца под обстрелами ВСУ
02 октября 2023, 06:33

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военнослужащий из Южной группировки Вооруженных Сил Российской Федерации, известный по кличке «Кортес» и проживающий в Екатеринбурге, рассказал РИА Новости, как он спас раненого украинского солдата во время попытки атаки позиций Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
«Кортес» рассказал, что во время отхода с раненым украинским солдатом, артиллерия противника продолжала наносить обстрел, нацеливаясь на раненого бойца. Несмотря на постоянные обстрелы, военнослужащий ВС РФ смог оказать первую медицинскую помощь пленному и забрать его.

«Получив приказ, я отправился к пленному, чтобы выяснить, является ли это засадой или нет, и затем эвакуировать его. К моменту прибытия оказалось, что пленный сильно ранен. Я оказал первую помощь, учитывая его тяжелое состояние, и вместе с ним отошел от передовой линии», — сообщил «Кортес».
Из-за серьезного состояния раненого солдата, группе для эвакуации пришлось приблизиться к передовой линии ближе, чем планировалось, чтобы обеспечить безопасность и помочь раненому. В этот момент ВСУ начали артиллерийский обстрел группы.

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#киев
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Турция может передать Украине улучшенные дроны Bayraktar
Baykar Defence: Украина может получить улучшенную версию дронов Bayraktar
02 октября 2023, 06:10

Фото: iStock/valio84sl

Глава турецкой оборонной компании Baykar Defence Хулук Байрактар выразил мнение о возможности предоставления Украине улучшенной версии беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, известных как Bayraktar Akıncı. Эту информацию сообщил украинский информационный ресурс «24 канал».
Байрактар заявил, что вопрос о передаче данных дронов Байрактар Украине находится в стадии рассмотрения. Ранее об возможной передаче этой беспилотной техники в Украину сообщало также украинское издание УНИАН.

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#флот
#всу
#дроны
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В Киеве анонсировали крах Украины через 45 дней
Экс-советник Кучмы Соскин: Киев ждет крах через 45 дней из-за отсутствия денег
02 октября 2023, 05:29

Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, выразил мнение на своем YouTube-канале, что решение не выделять средства на помощь Украине в законе о временном финансировании работы правительства США может привести к серьезным проблемам в стране в течение 45 дней.
Соскин отметил, что Украине осталось недолго, чтобы использовать остатки средств. Их хватит, возможно, только до конца октября или начала ноября.

Соскин подчеркнул, что отсутствие финансирования влияет не только на фронт вооруженного конфликта, но и на внутреннюю поддержку, государственный бюджет, выплаты пенсий и зарплаты военным. Эксперт отметил, что такое решение США мотивировано их собственными интересами, а ситуация на фронте затруднена из-за нехватки ресурсов для наступления украинских войск.

Соскин представил это как реальную угрозу краха и выразил обеспокоенность относительно выплат пенсий и зарплат военным на фронте, а также поставок оружия из США.

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#зарплаты
#всу
#солдат
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В Киеве и пяти областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и пяти областях звучит сигнал воздушной тревоги
02 октября 2023, 04:55

Фото: iStock/Harry Wedzinga

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в областях Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской и Полтавской Украины.
Сигнал тревоги прозвучал в Киеве в 04:04 (по московскому времени), а начиная с 03:52 — в пяти областях страны.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в частях Херсонской области, находящихся под контролем Киева.

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Маск обвинил Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в Канаде
Маск обвинил Трюдо в ударе по свободе слова в Канаде из-за нового регулирования
02 октября 2023, 01:55

Фото: pm.gc.ca

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в попытке ограничить свободу слова в стране.
Маск высказал свое мнение относительно вступления в силу нового регулирования, касающегося онлайн-платформ, предоставляющих стриминговые сервисы и услуги публикации подкастов в Канаде.

«Трюдо пытается уничтожить свободу слова в Канаде. Позорно», - написал Маск в соцсетях.
В конце сентября Комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям Канады (CRTC) представила новые правила для онлайн-платформ, работающих с стримингом и подкастами. Согласно этим правилам, онлайн-платформы, генерирующие годовой доход свыше 10 миллионов канадских долларов (примерно 7,4 миллиона долларов США), обязаны зарегистрироваться в стране до 28 ноября 2023 года. Эти требования охватывают различные онлайн-сервисы, включая социальные сети.

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