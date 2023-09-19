Новости СВО: последние события с фронта, на каких позициях ВСУ перешли в атаку

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Ожесточенные бои продолжаются на Запорожском направлении. Российские войска идут на штурм на Донецком направлении, а ВСУ атакуют у Новодонецкого и Новомайорского. О реальной ситуации в зоне проведения СВО и позициях российских военнослужащих, расскажет редакция «Радио 1».
Воздушная тревога на Украине
Минувшей ночью сигналы тревоги прозвучали в нескольких районах Украины. Сообщается об атаках Львовской области. Губернатор региона Максим Козицкий подтвердил удары по области и сообщил, что три дрона попали в промышленной склад, в результате чего произошел пожар. Кроме того, были поражены тыловые объекты ВСУ.
Около Приютного в ДНР уничтожены две разведгруппы и одна штурмовая группа ВСУ
ВСУ нанесли удары по Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработала система ПВО. Были сбиты три воздушные цели. ВСУ пытались атаковать объекты инфраструктуры. Повреждения получила линия электропередач, для устранения последствий направлены аварийные службы. Пострадавших в результате происшествия нет.
Последние новости СВО
Продолжаются бои на Запорожском направлении. ВСУ пытаются расширить территорию для наступления. Российские военнослужащие отражают атаки и стремятся срезать фланг группировки ВСУ. Российская артиллерия нанесла удары по украинским позициям в Новоданиловке. Украинская артиллерия работала по российским подразделениям в Токмаке, Ильченкове и Новопокровке, пишет телеграм-канал WarGonzo. Украинская армия предприняла очередные попытки наступления на ряде направлений. Они атаковали у Новодонецкого и Новомайорского. Без продвижения. Под постоянным российским обстрелом позиции ВСУ находятся в Старомайорском и Урожайном. Продолжают штурмовые действия российские войска на Донецком направлении, в Марьинке.
На Бахмутском направлении ВС РФ контратаковали со стороны Курдюмовки, а также после артподготовки пытались выбить ВСУ из Андреевки и Клещеевки. Под обстрелами украинские подразделения в Белой Горе и Весёлом (населённый пункт к северо-востоку от Соледара). Российские войска под обстрелом противника в Курдюмовке, Бахмуте и Яковлевке.
Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает о нанесении ударов российскими войсками по тыловым объектам ВСУ. В Хмельницкой области поражены цели в районе Староконстантинова, где расположен крупный военный аэродром ВСУ. Также в Одесской области продолжаются удары по портовой инфраструктуре на Дунае. Несколько беспилотников-камикадзе поразили объекты двойного назначения в городе Килия. В свою очередь, украинские военнослужащие вновь попытались высадить группу боевиков на мысе Тарханкут в Крыму. По разведывательной группе Украины нанесен удар. Два катера противника были уничтожены, оставшиеся были вынуждены отступить. В общей сложности средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы в воздушном пространстве Крыма были нейтрализованы 5 ударных дронов ВСУ.
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Анастасия Крестьянова