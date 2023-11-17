Новости СВО: сотни убитых солдат найдены на Днепре, как ВСУ сдаются в плен через соцсети

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Украинские бойцы, которые принимают участие в боевых действиях по форсированию Днепра, сдаются в плен через телеграм-каналы. Редакция «Радио 1» расскажет, как складывается обстановка на линии фронта, и на каких направлениях ВСУ лишаются солдат и западной техники.
Украинский военный рассказал, как сдался в плен ВС РФ
Военнослужащий ВСУ сдался в плен ВС РФ с помощью телеграм-канала, который был указан на листовках, разбросанных российскими бойцами, пишет издание РИА Новости.
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По словам собеседника издания, он был задействован в военных действиях на левобережье Днепра. В какой-то момент он увидел листовки с призывами сдаться в плен. Он написал администратору канала, который объяснил порядок безопасной сдачи в плен.
«Были раскиданы листовки, на которых было написано, как правильно сдаваться. Я поднял, зашел в аккаунт, написал FreeSoldier, и парни подошли, помогли мне сдаться правильно, чтоб не поранили мне ничего. Чтоб я был живой и здоровый», — рассказал военнопленный.
На левом берегу Днепра нашли сотни тел ВСУ
Пленный украинский боец рассказал, что на левобережье Днепра найдены сотни трупов, пишет РИА Новости. По дороге к месту дислокации, были замечены разорванные мины, сообщил пленный солдат ВСУ. Он также выразил мнение, что убитых может быть гораздо больше, так как ВС РФ работает артиллерией и корректируемыми авиационными бомбами.
Российские истребители сбили украинский МиГ-29 над ДНР
В ходе воздушного боя российские истребители уничтожили самолет противника МиГ-29 над территорией ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что сбить вооружение противника в ходе противостояния в воздухе сложная задача, однако ВС РФ с ней справились.
ВСУ потеряли до 175 бойцов на Краснолиманском направлении
За минувшие сутки потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили около 175 солдат. Об этом сообщает Минобороны РФ. В министерстве также рассказали, что кроме уничтожения живой силы, ВС РФ повредили технику противника американского производства.
Последние новости СВО
Российские военные переходят в наступление на всей линии фронта. В районе Синьковки ВС РФ продвинулись до окраин населенного пункта, об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
Иностранных наёмников селят на съёмных квартирах, боясь российских ударов
В направлении Клещеевки идут бои за высоты. Украинская группировка продолжает удерживать позиции, однако постоянно находится под огнем российской артиллерии.
Противник отступил на северном фланге Авдеевки. ВС РФ вытесняют врага в районе садового товарищества Виноградник.
Возле села Ясиноватая российские бойцы расширяют зону контроля. Также зафиксировано продвижение ВС РФ в направлениях Очеретино и Новокалиново.
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Анастасия Крестьянова