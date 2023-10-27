Новости СВО: тактика «загнанный зверь» и как ВСУ перешли на сторону ВС РФ

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Российские военнослужащие изучают действия ВСУ при ведении боевых действий и применяют новую тактику для опережения противника. Редакция «Радио 1» расскажет, где украинские бойцы оставили позиции, бросив американское оружие, и как ВС РФ сорвали попытку продвижения ВСУ.
ВС РФ перехватили 10 дронов на Донецком направлении
Российские военнослужащие из Южной группировки войск перехватили десять дронов ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Также ВС РФ удалось уничтожить около 300 членов украинской группировки в районе Андреевки и Клещеевки.
Российский спецназ применил против ВСУ новую тактику
Боец с позывным «Чалый» рассказал изданию РИА Новости о применении российскими военнослужащими тактики «загнанного зверя» в борьбе с украинскими группировками в районе населенного пункта Клещеевка. По словам собеседника издания, тактика доказала свою эффективность. Маршруты противника, по котором он отступает, известны российским бойцам. Когда ВСУ обращаются в бегство, они направляются на известные ВС РФ позиции, где по ним идет минометный обстрел.
Батальон ВСУ перешел на службу в ВС РФ
Процесс формирования батальона начался в феврале. В него вошли бывшие бойцы ВСУ, которые добровольно сложили оружие и выразили желание перейти на сторону ВС РФ. Перед приемом на службу, кандидатов проверяют на предмет совершения военных или иных уголовных преступлений. В настоящее время батальон уже приступил к несению службы, сообщил командир подразделения Андрей Тищенко агентству РИА Новости. На линию фронта бойцы отправятся после того, как учебный курс завершится и они примут присягу.
ВС РФ взяли под контроль опорный пункт ВСУ с оружием США
На Запорожском направлении российским бойцам удалось взять под контроль пункт ВСУ, где хранилось американское оружие. Об этом рассказал командир добровольческого отряда с позывным «Сатурн», пишет РИА Новости. По словам собеседника издания, бойцы ВСУ покинули опорный пункт, бросив орудие производства США и снаряжение к нему.
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Российским бойцам удалось расширить зону контроля в направлении населенного пункта Васюковка. На северном фланге Бахмута идут активные бои, ВС РФ стремятся атаковать и отодвинуть противника у Хромово. Улучшили свои позиции российские военные у железной дороги в районе Клещеевки и Андреевки, пишет телеграм-канал «Рыбарь».
Штурмовым отрядам ВС РФ удалось отодвинуть противника к северу от Приютного.
ВСУ пытаются продвинуться на Ореховском участке фронта. В результате неудачных наступательных действий противник потерял 4 танка серии Leopard.
На Херсонском направлении ситуация относительно стабилизировалась. Украинская группировка пыталась закрепиться в районе населенного пункта Пойма. ВС РФ нанесли по противнику массированный удар, вынудив ВСУ отступить с большими потерями.
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