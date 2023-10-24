Новости СВО: зачем ВСУ взрывают собственные дроны и где противник отошел на 1,5 км

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Российские силы разбили бригаду ВСУ, бойцы которой проходили обучение в Германии. Элитное войско понесло существенные потери среди личного состава и техники. Редакция «Радио 1» расскажет, как противник лишается живой силы из-за «ловушек» ВС РФ, и почему ВСУ взрывают собственные беспилотники.
ВС РФ распознали тактику дронов ВСУ
Оператор FPV-дрона с позывным Каспер 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота рассказал изданию РИА Новости о тактике ВСУ, которую они используют при применении дронов. Противник ведет «свободную охоту», то есть дроны ВСУ ищут цель, когда уже находятся в воздухе, пояснил собеседник издания. Российский военнослужащий добавил, что противник не экономит беспилотники. Если у дрона садится батарея, он падает и взрывается, а на его место ВСУ направляют новое устройство.
На Купянском направлении ВСУ потеряли до двух рот живой силы
Украинские военные понесли существенные потери на Купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский в беседе с изданием РИА Новости. По его словам, российские военные уничтожили до двух рот живой силы противника. Кроме того, ВСУ потеряли один пункт боепитания, два БТР М113 и боевую машину «Козак».
ВС РФ разбили элитную бригаду ВСУ
Элитная украинская бригада «Магура» лишилась более трех тысяч военнослужащих на Запорожском направлении. Об этом сообщает телеграм-канал «Военная хроника». Бойцы элитной группировки проходили обучение в Германии и считались самыми боеспособными военными.
ВС РФ намеренно позволяли зайти противнику в Работино, где ВСУ ждали минные поля и огонь артиллерии.
Бойцы ВС РФ организовали мастерскую по ремонту квадрокоптеров
Взрывы на Украине
Минувшей ночью взрывы прозвучали в Херсоне. Ранее в области была объявлена воздушная тревога. Сигналы сирен были слышны также в Винницкой и Черкасской областях, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Информации о разрушениях в настоящее время нет.
Последние новости СВО
Ситуация на Херсонском направлении остается прежней. ВСУ стягивают дополнительную технику и личный состав для атаки. Противник пытается прорваться в Пойму и Песчановку. ВС РФ держат оборону и контролируют позиции ВСУ, сообщает телеграм-канал WarGonzo.
На Донецком фронте российские бойцы продолжают атаковать в Марьинке и у населенного пункта Первомайское.
Отодвинуть украинские позиции российским военным удалось на Бахмутском направлении в районе Берховки. Противник отошел на полтора километра. Безуспешные попытки закрепиться в Андреевке и Клещеевке предприняли бойцы ВСУ. Также противник усилил натиск на Вербовое и контратакует в районе Новопрокоповки.
На Луганском направлении – встречные бои в Серебрянском лесном массиве в районе Дибровы. Часть российских позиций перешла в «серую зону». ВС РФ продолжают штурмовать Степовую Новоселовку.
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