Новые взрывы прозвучали в Сумской области

Фото: iStock.com/Ivan Murauyou
Второй раз за день в Сумской области Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщает местное издание «Политика страны».
«Сообщают о взрывах в Сумской области», — говорится в материале.
Первый раз в украинском городе Сумы сообщили о звуках взрывах, также во всей Сумской области объявили воздушную тревогу приблизительно в десять часов утра по московскому времени.
Читайте также:
Украинский генерал Сырский опасается наступления России на Часов Яр;
В Великобритании высоко оценили российский БПЛА «Ланцет»;
Шойгу потребовал модернизировать самолеты А-50 для решения задач СВО.
Андрей Гаврилов