НПО «Электромашина» представило модуль для уничтожения морских дронов и мин

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
На форуме «Армия-2023» НПО «Электромашина» (входит в «Ростех) представило новый корабельный гиростабилизированный дистанционно-управляемый боевой модуль (БМ) «Нарвал», который уничтожает морские мины, надводные и береговые объекты, защищает судна от атак воздушных беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время аппарат особенно актуален, поскольку атаки БПЛА и беспилотных катеров ВСУ случаются всё чаще.
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Анастасия Чинкова