NYT: глава антикоррупционного центра Украины Каленюк заявила, что бойцы ВСУ погибают из-за коррупции

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Директор украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк заявила, что коррупция в стране влечёт за собой смерть бойцов ВСУ. Об этом сообщает New York Times.
Она уточнила, что наличие у военных вооружения напрямую зависит от эффективности защиты государственного бюджета.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил на время сохранения в стране военного положения приравнять коррупцию к государственной измене, которая влечёт за собой наказание в виде пожизненного заключения.
Кроме того, издание New York Times сообщало, что одной из причин увольнения Алексея Резникова с поста министра обороны Украины стала коррупция в армии, что также подтверждает слова Каленюк.
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Анастасия Чинкова