NYT: Москву атаковали как минимум три разных БПЛА украинского производства

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Москву атаковали минимум три беспилотных летательных аппарата, произведенных на Украине. Об этом в своей статье пишет The New York Times.
«Эксперты проанализировали кадры в открытом доступе из российской столицы и пришли к выводу, что один дрон - это Beaver ("Бобер"), второй - UJ -22 Airborne. Тип третьего дрона установить не удалось», - говорится в статье.Рано утром 1 августа ВСУ направили на Москву несколько беспилотников. В Минобороны сообщили, что два дрона уничтожили в Подмосковье, третий сбили с курса специалисты радиоэлектронной борьбы. После этого он врезался в одну из башен «Москва-Сити». Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после очередной атаки беспилотника на Москву заявил, что еще больше дронов впредь будут атаковать Россию.
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