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NYT: Москву атаковали как минимум три разных БПЛА украинского производства

01 августа 2023, 18:16

Фото: iStock/Yurchello108

Москву атаковали минимум три беспилотных летательных аппарата, произведенных на Украине. Об этом в своей статье пишет The New York Times.

«Эксперты проанализировали кадры в открытом доступе из российской столицы и пришли к выводу, что один дрон - это Beaver ("Бобер"), второй - UJ -22 Airborne. Тип третьего дрона установить не удалось», - говорится в статье.
Рано утром 1 августа ВСУ направили на Москву несколько беспилотников. В Минобороны сообщили, что два дрона уничтожили в Подмосковье, третий сбили с курса специалисты радиоэлектронной борьбы. После этого он врезался в одну из башен «Москва-Сити». Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после очередной атаки беспилотника на Москву заявил, что еще больше дронов впредь будут атаковать Россию.

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#минобороны
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Украинские военные жалуются на свою усталость и стойкость ВС РФ
CNN: Украинские военные пожаловались на стойкость россиян на линии боевого соприкосновения
01 августа 2023, 18:20

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Боевики Вооруженных сил Украины не понимают, почему российские солдаты так стойко держат оборону, рассказали они в интервью CNN.
«Почему российские войска так упорно сражаются?», - посетовал один из боевиков ВСУ.  

Украинские солдаты пожаловались на отчаяние, вызванное тем, что оборонительный потенциал российских войск не только не спадает, но и кратно растет.  

Собеседники СМИ подчеркнули, что они, конечно, ощущают поддержку, но уже не могут бороться с жуткой усталостью. 

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#всу
#вс рф
#сво
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Экс-советник ЦРУ Рикардс: США хотят перемирия, чтобы снова вооружить ВСУ
01 августа 2023, 17:24

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США попытаются добиться завершения конфликта на Украине для того, чтобы еще больше вооружить ВСУ и вновь попытаться ударить по России. Так считает экс-советник ЦРУ Джим Рикардс.
«Вашингтон хочет перемирия на Украине, чтобы прекратить боевые действия и закрепить линию соприкосновения. Это даст им возможность отдохнуть и перевооружить ВСУ», — сказал Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real.

Однако он выразил уверенность в том, что Россия на такой шаг не пойдёт, так как уже выигрывает на поле боя.  При этом бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери из-за непродуманного контрнаступления. А Владимир Зеленский скрывает от граждан Украины реально число убитых солдат.

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#россия
#youtube
#интервью
#владимир зеленский
#всу
#солдат
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В ДНР попал под обстрел пассажирский автобус
01 августа 2023, 16:43

Фото: istockphoto/conejota

Пассажирский автобус №34, следовавший по маршруту Макеевка - Ясиноватая, в Донецкой Народной Республике попал под обстрел ВСУ. Сообщается, что украинцы применили кассетные боеприпасы.
По сообщению главы администрации Макеевки Владислава Ключарова, автобус сильно поврежден. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет, написал он в своем телеграм-канале. Движение по данному маршруту временно приостановлено.

Новость дополняется.

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#всу
#днр
#автобус
#обстрел
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На Украине раскрыли, сколько солдат ВСУ уже погибло в ходе контрнаступления
Олег Соскин: ВСУ теряют десятки тысяч человек в ходе контрнаступления
01 августа 2023, 16:40

Фото: iStock/JARAMA

Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери из-за непродуманного контрнаступления, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Контрнаступление. Уже четвертого августа будет два месяца. Ничего не освободили. Потеряно 20 процентов западной техники в результате этих наступлений. Украинские потери исчисляются тысячами, может десятками тысяч человек», - прокомментировал ситуацию Соскин.  

Он также отметил, что Владимир Зеленский скрывает от граждан Украины реально число убитых солдат.

Ранее Соскин заявил, что на Украине нежелающих служить граждан заключают в тюрьмы, хватают на улицах и тащат в военкоматы, все эти действия создают условия для назревания революционных настроений в стране.

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#контрнаступление
#всу
#владимир зеленский
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В курском селе Елизаветовка два дома повреждены после обстрела ВСУ
01 августа 2023, 15:40

Фото: сайт Кремля

Украинская сторона обстреляла село Елизаветовка в Глушковском районе Курской области, повреждены два частных дома, местные жители не пострадали. Об это сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Село Елизаветовка Глушковского района подверглось обстрелу со стороны Украины. Насчитали 10 прилётов. В результате пострадали два домовладения, повреждён один автомобиль», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что жильцам поврежденных домов местные власти окажут помощь в восстановлении жилья. И ликвидации последствий обстрела. 1 августа под обстрел ВСУ попало село Чуровичи Климовского района в Брянской области. При этом пострадавших нет.

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#помощь
#автомобиль
#село
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На всей территории Украины ревут сирены воздушной тревоги
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины в третий раз за сутки
01 августа 2023, 15:39

Фото: iStock/Harry Wedzinga

По всей территории Украины ревут сирены воздушной тревоги, свидетельствуют данные онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации.
Воздушную тревогу объявляют уже в третий раз за сегодняшний день. 

Уже дважды за 1 августа власти включали сирены, однако, позже, отменяли сигналы. Сейчас воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Напомним, ранее воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Кроме того, сигналы воздушной тревоги прозвучали в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

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#украина
#воздушная тревога
#сво
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В США считают, что украинцев отправляют на убой, как скот
Ларри Джонсон: Контрнаступление ВСУ превратилось в бойню
01 августа 2023, 15:08

Фото: iStock/Olena_Z

Западные кураторы требуют от солдат Вооруженных сил Украины решительных действий, несмотря на то, что к боям с профессиональной российской армией они совершенно не готовы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«В действительности их отправляют на убой. Пожалуй, лучше происходящее не опишешь», - прокомментировал ситуацию Джонсон.  

По его словам, киевский режим бросает неподготовленных бойцов и западную технику на российские оборонительные укрепления только потому, что испытывает сильное давление Запада.  

К тому же, у украинцев осталось крайне мало артиллерии, а авиации и вовсе практически нет, заключил Джонсон.

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#всу
#сво
#вс рф
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За ВСУ воюет американец, которого в США обвиняют в двойном убийстве
The Intercept: ВСУ завербовали американца, которого обвиняют в двойном убийстве в США
01 августа 2023, 13:58

Фото: iStock/Michael Nesterov

Вооруженные силы Украины не гнушаются принимать в свои ряды даже иностранных наемников, которых обвиняют по тяжким статьям на Родине, пишет издание The Intercept.
Американец Крэйг Лэнг вступил в ряды армии США в 18 лет. Как завершилась его служба – неизвестно, но в 2015 году он переехал жить на Украину. В США Лэнга подозревают в двойном убийстве, сейчас же он сражается в «Правом секторе»*, который, как признает сам американец, придерживается ультранационалистической идеологии.  

При этом, в Минюсте Украины комментировать эту ситуацию отказались.  

«О, они все знали об этом. Всем было наплевать», - заявил сам Лэнг в интервью The Intercept.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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#сша
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Экс-минобороны Украины Загороднюк сообщил о двух миллионах мин на территории страны
01 августа 2023, 13:13

Фото: iStock/Jakub Laichter

Контрнаступление Украины идёт медленно из-за примерно двух миллионов мин, заложенных на территории страны. Об этом заявил экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Он утверждает, что украинские военные вынуждены медленно продвигаться и заранее изучать территорию из-за большого количества мин, которые расположены очень близко друг к другу.

Также он уточнил, что процесс разминирования – сложная операция, на которую уйдёт много времени.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что российские военные смогли предотвратить восемь планирующихся атак ВСУ по двум направлениям. В ходе ведения обороны было уничтожено более 100 боевиков противника.

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#вс рф
#мина
#контрнаступление
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