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Американские военные эксперты полагают, что продвижение украинцев на юг замедляется из-за большого числа сил, размещенных на востоке. По информации New York Times, специалисты из США убедили украинское командование перераспределить ресурсы в направлении основного фронта.
По данным газеты, решение Украины держать значительную часть войск и артиллерии в районе Артемовска и других восточных городов вызвало вопросы у американцев, особенно учитывая угрозу на юге, направленную к Черному и Азовскому морям.
Несмотря на то что в течение трех месяцев украинцы не следовали этим советам, их позиция недавно начала изменяться. Согласно мнению американцев, у Украины остается лишь месяц или полтора до начала дождливого сезона, который может замедлить наступление и уменьшить шансы на успех, если он будет достигнут.
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«Советники из США рекомендовали украинцам фокусироваться на дороге к Мелитополю, приоритетном направлении для Киева, и преодолевать российские оборонительные преграды, даже если это будет стоить больших потерь», — отмечается в статье.
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Артем Кузьмин