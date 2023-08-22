Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ NYT назвала главные проблемы украинского контрнаступления

NYT назвала главные проблемы украинского контрнаступления

NYT: США, возможно, убедили Киев сосредоточиться на направлении главного удара
22 августа 2023, 23:23

Фото: iStock/Anna_Anikina

Американские военные эксперты полагают, что продвижение украинцев на юг замедляется из-за большого числа сил, размещенных на востоке. По информации New York Times, специалисты из США убедили украинское командование перераспределить ресурсы в направлении основного фронта.
По данным газеты, решение Украины держать значительную часть войск и артиллерии в районе Артемовска и других восточных городов вызвало вопросы у американцев, особенно учитывая угрозу на юге, направленную к Черному и Азовскому морям.

«Советники из США рекомендовали украинцам фокусироваться на дороге к Мелитополю, приоритетном направлении для Киева, и преодолевать российские оборонительные преграды, даже если это будет стоить больших потерь», — отмечается в статье.

Несмотря на то что в течение трех месяцев украинцы не следовали этим советам, их позиция недавно начала изменяться. Согласно мнению американцев, у Украины остается лишь месяц или полтора до начала дождливого сезона, который может замедлить наступление и уменьшить шансы на успех, если он будет достигнут.

Читайте также:

Маск наказал ВСУ, отключив Starlink после выпада Зеленского

Бербок о минных полях РФ: «Они размером с Западную Германию»

Буданов пообещал новую атаку на Крым «на днях»
#сша
#сво
#крым
#всу
#рф
#маск
Читайте нас в
Вышел из себя. В США заявили, что Зеленский обрушился на Залужного
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский обвинил Залужного в провале наступления ВСУ
22 августа 2023, 23:34

В интервью на YouTube-канале Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство действиями главкома ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в неудаче военной операции.
Джонсон утверждает, что показательным является и решение украинских властей ограничить доступ иностранной прессе к фронту, чтобы избежать публикации информации о реальном положении дел на передовой.

Читайте также:

Киев перестал допускать журналистов из других стран на линию фронта

На Украине признали поражение ВСУ

Украина потеряет Одессу из-за гордыни Зеленского
#киев
#владимир зеленский
Читайте нас в
В США предрекли обрушение фронта из-за потерь ВСУ
Экс-разведчик ВС США Риттер: После гибели последних резервов ВСУ фронт обрушится
22 августа 2023, 22:25

Фото: iStock/JARAMA

Потеря последних элитных резервов ВСУ приведет к обвалу фронта в зоне проведения СВО. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала The Red Pill Diaries.
По его словам, элитные подразделения украинских бойцов в настоящее время находятся на Запорожском направлении. В случае гибели военнослужащих, линия фронта обрушится, отметил эксперт.  

Риттер заявил, что в штурмовой бригаде на указанном направлении состоит примерно 15 тысяч бойцов. Он отметил, что такие подразделения оснащены танками иностранного производства и боевыми машинами. Они направлены для прорыва российской линии обороны, пояснил экс-разведчик США. Гибель ​военнослужащих ​элитного батальона приведет к краху ​ВСУ, заключил Риттер. 

Читайте также: 

Киев выделил почти 7,5 миллиона долларов на развитие ВСУ

В Брянской области ранены пограничники во время боя с украинскими диверсантами

Военкор RT рассказал о работе российской авиаразведки в зоне СВО



#сша
#эксперт
#гибель
#развитие
#сво
#всу
#киев
Читайте нас в
В Брянской области ранены пограничники во время боя с украинскими диверсантами
22 августа 2023, 19:51

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Группа диверсантов была обнаружена днём вблизи посёлка Луговой Климовского района области.
Baza пишет, что между пограничниками и диверсантами начался стрелковый бой, в результате которого украинские диверсанты отступили. Несколько пограничников получили ранения.
 
Сообщается, что диверсанты были вооружены автоматическим оружием, а также их поддерживали миномётным огнем. Количество диверсантов уточняется.
 
В ближайших отделах полиции ввели план «Крепость». Личный состав привели в степень готовности номер 1. В данный момент продолжается розыск диверсантов. Проезд по некоторым дорогам перекрыли.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил попытку проникновения украинской ДРГ в регион. Диверсионно-разведывательная группа ВСУ совершила попытку проникновения на территорию России в районе посёлка Забрама и села Сушаны. Российским пограничникам удалось успешно отбить вражескую атаку. Отмечается, что ДРГ состояла из десяти человек. При себе у них были американские винтовки М4 и гранаты.

Читайте также:

Богомаз подтвердил информацию о попытке проникновения ДРГ ВСУ в Брянскую область

Украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию Брянской области

Около острова Змеиный поражён катер с десантом ВСУ

#всу
#сво
#украина
Читайте нас в
Военкор RT рассказал о работе российской авиаразведки в зоне СВО
22 августа 2023, 16:28

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный корреспондент RT Филипп Прокудин пообщался с бойцами аэроразведки 5-й отдельной бригады имени Захарченко. Об этом пишет RT.
Отмечается, что аэроразведка ВС РФ трудится круглосуточно, до выхода группы солдаты совершают облёт беспилотниками для того, чтобы минимизировать потери при наземных операциях. С помощью качественной картинки, которая снята БПЛА можно увидеть, как противник находится в укрытии и не подозревает, что он является объектом слежки.

«ВСУ активно охотятся за разведчиками «Пятёрки», регулярно пытаются бить по ним из артиллерии или сбрасывать гранаты с беспилотников», — приводит слова военкора Прокудина RT.

Ранее российские артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили под Херсоном гаубицу М777 американского производства и 120-миллиметровый миномет.

Читайте также:

Артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили под Херсоном гаубицу М777

Украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию Брянской области

В Курской области беспилотник ВСУ атаковал спиртобазу

#беспилотник
#бпла
#солдаты
#всу
#вс рф
#украина
#спецоперация
Читайте нас в
В ЛНР озвучили потери ВСУ за неделю
Пасечник: ВСУ потеряли за неделю около ста человек убитыми и ранеными в ЛНР
22 августа 2023, 15:38

Фото: сайт Кремля

ВСУ за прошедшую неделю потеряли порядка 100 человек убитыми и ранеными в результате попыток прорыва на участках в ЛНР. Об этом сообщил врио главы республики Леонид Пасечник в своем телеграмм-канале.
Он также отметил, что военнослужащие украинских формирований предпринимают меньше попыток для прорыва на территорию ЛНР и захвата рубежей. ВСУ вынуждены сократить наступательные действия из-за работы российской артиллерии, пояснил глава региона.  

Пасечник подчеркнул, что российские артиллеристы взаимодействуют с разведчиками и подразделениями БЛА, что позволяет наносить по противнику сокрушительные удары. За прошедшую неделю, при попытке прорыва, украинские военнослужащие понесли значительные потери и лишились порядка 100 человек. Также отмечается, что помимо живой силы, противник теряет технику и вооружение иностранного производства. 

Читайте также: 

Украинский полковник объяснил, почему ВСУ даже не стоило наступать

Киев перестал допускать журналистов из других стран на линию фронта

Командир ВСУ расстрелял своего бойца

#вооружение
#лнр
#всу
#украина
#сво
Читайте нас в
В США осознали, как российская армия легко расправится с F-16
Дэвис: ПВО С-400 быстро сожгут американские истребители F-16
22 августа 2023, 15:35

Фото: iStock/vladj55

Российские системы противовоздушной безопасности легко расправятся с истребителями F-16, которые в скором времени собираются передать Киеву, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.
«Возможно, наиболее важным является то, что самолет уязвим для российских установок противовоздушной обороны, таких как С-300 или С-400. Он будет в невыгодном положении и в воздушном бою против российских истребителей Су-35», - прокомментировал ситуацию Дэвис.

Эксперт напомнил обо всех нюансах, которые помешают Украине реализовать потенциал F-16. У Киева нет пилотов, способных управляться с этими истребителями, нет средств и необходимых инструментов для их починки и поддержания в боеспособном состоянии.

Дэвис также отметил, что F-16 имеют отличный боевой потенциал в составе с интегрированной системой ПВО, которой у Киева также нет. 

Читайте также:

Брянский губернатор Богомаз подтвердил информацию о попытке проникновения ДРГ ВСУ в регион

Украинский полковник назвал три причины, по которым ВСУ не стоило даже пробовать наступать

Forbes: Украина собирается захватить Крым с помощью крылатых ракет JASSM
 
#пво
#сво
#всу
#вс рф
Читайте нас в
Около острова Змеиный поражён катер с десантом ВСУ
ВКС России уничтожили катер с десантниками ВСУ близ острова Змеиный
22 августа 2023, 14:44

Фото: iStock/vladj55

В Минобороны сообщили, что самолет ВС РФ второй за сутки уничтожил украинский военный катер в Черном море. Судно противника уничтожено вблизи острова Змеиный.
На катере противника находилась группа украинских военнослужащих, сообщили в ведомстве. Быстроходное судно ВСУ было уничтожено в 11:00 мск. Отмечается, что катер был иностранного производства.  

За сутки катер стал вторым уничтоженным судном силами российских подразделений. Прежде, в акватории Черного моря был выявлен и обезврежен катер, целью которого был сбор разведывательных данных. Российский истребитель уничтожил плавательный аппарат противника. 

Ранее сообщалось, что русский командир вывел бойцов из окружения, а сам остался с раненым товарищем. 

Читайте также: 

Российская авиация нанесла удар по скоплениям ВСУ на Ореховском направлении

Минобороны: Су-30СМ уничтожил разведывательный катер ВСУ в Черном море

Минобороны заявило о пресечении попытки украинских беспилотников атаковать Крым
#судно
#авиация
#аппарат
#крым
#всу
Читайте нас в
Богомаз подтвердил информацию о попытке проникновения ДРГ ВСУ в Брянскую область
Брянский губернатор Богомаз подтвердил информацию о попытке проникновения ДРГ ВСУ в регион
22 августа 2023, 14:44

Фото: iStock/Anna_Anikina

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил попытку проникновения украинской ДРГ в регион, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Диверсионно-разведывательная группа ВСУ совершила попытку проникновения на территорию России в районе посёлка Забрама и села Сушаны. Российским пограничникам удалось успешно отбить вражескую атаку. Отмечается, что ДРГ состояла из десяти человек. При себе у них были американские винтовки М4 и гранаты.

«Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений  управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена. В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей», - прокомментировал ситуацию Богомаз.

Читайте также:

Киев перестал допускать журналистов из других стран на линию фронта

ВСУ пытаются обмануть российских солдат путем «радиоигр»

Макгрегор: ВСУ тают в результате контрнаступления
 
 
#всу
#сво
#росгвардия
#фсб
Читайте нас в
Украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию Брянской области
Российские силы пресекли попытку украинской ДРГ проникнуть на территорию Брянской области
22 августа 2023, 14:19

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию России через Брянскую область, сообщает Telegram-канал Mash.
Диверсионно-разведывательная группа ВСУ совершила попытку проникновения на территорию России в районе посёлка Забрама и села Сушаны. 

Российским пограничникам удалось успешно отбить вражескую атаку. 

Отмечается, что ДРГ состояла из десяти человек. При себе у них были американские винтовки М4 и гранаты.

Ранее украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию предприятия ООО «КурскПродукт», которое находится в Глушковском районе. Никто не пострадал. Разрушений удалось избежать.

Читайте также:

Украинский полковник назвал три причины, по которым ВСУ не стоило даже пробовать наступать

Forbes: Украина собирается захватить Крым с помощью крылатых ракет JASSM

Под Купянском командир ВСУ расстрелял своего бойца
#всу
#россия
#сво
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников