NYT: Пентагон считает, что кассетные снаряды не сразу помогут ВСУ

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Аналитики и официальные лица в США считают, что кассетные боеприпасы, переданные Штатами Украине, не окажут немедленного влияния на положение ВСУ на линии боевого соприкосновения. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на сотрудников Пентагона, пожелавших остаться анонимными.
«Официальные лица и военные аналитики в США предупреждают, что американские кассетные боеприпасы немедленно не помогут Украине в ее контрнаступлении против российской обороны», - говорится в статье.
При этом подчеркивается, что эффект от кассетных боеприпасов будет виден позднее в случае, если союзники передадут Украине намного больше боеприпасов.
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Элина Позднякова