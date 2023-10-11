NYT: Позиции ВСУ находятся под непрекращающимся обстрелом

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Позиции украинской армии находятся под непрекращающимся обстрелом российских войск. Причем военнослужащие РФ применяют при этом самое разнообразное оружие и огневые средства.
ВСУ с начала июня предпринимали попытки наступления на Запорожском, Южнодонецком и Авдеевском направлении, бросая в бой части, подготовленные и вооруженные НАТО. Ни на одном из этих участков украинцам не удалось добиться видимого успеха, а бесконечные «мясные» штурмы привели только к колоссальным потерям в личном составе и технике.
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